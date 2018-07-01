На рахманиновском фестивале произошла дуэль

Фото: Олег Тихонов

В Казани, на сцене БКЗ им. С. Сайдашева, продолжается Международный фестиваль «Белая сирень» им. С.Рахманинова, учрежденный ГСО РТ и его главным дирижером и художественным руководителем Александром Сладковским. Вчерашний вечер подарил меломанам встречу с замечательными пианистами Екатериной Мечетиной и Филиппом Копачевским. Подробности — в материале «Реального времени».

Два героя вечера

ГСО РТ опровергает устоявшийся миф о том, что летние вечера в уик-энд не для посещения спектаклей и концертов. Недостатка в публике на вчерашнем концерте не наблюдалось. Причина тому — у татарстанского симфонического давно уже, благодаря авторитету оркестра, появилась своя публика, которая уверена в качестве того музыкального продукта, который ей будет предложен. Да и состав исполнителей — две звезды за один вечер — впечатлил. О таком уникальном составе позаботился художественный руководитель фестиваля Александр Сладковский.

Обладательница модельной внешности Екатерина Мечетина — одна из самых востребованных пианисток молодого поколения. Неслучайно именно ей доверил сверхтребовательный Родион Щедрин мировую премьеру своего фортепианного концерта. Биография Мечетиной, благодаря таланту и труду, ровна и гладка.

Екатерина Мечетина — одна из самых востребованных пианисток молодого поколения

ЦМШ, затем Московская государственная консерватория, класс одного из лучших педагогов Сергея Доренского, победы на международных конкурсах, участие в престижных фестивалях и работа с топовыми оркестрами и дирижерами. Среди них, естественно, и маэстро Сладковский, с которым Мечетина выступала не единожды.



Вишенка на торте: Екатерина — обладательница одной из самых авторитетных российских премий в области искусства — независимой премии «Триумф». Естественно, у пианистки много записей, а это имеет непосредственное отношение к фестивалю «Белая сирень, в Бельгии вышел ее сольный диск с записями произведений Сергея Рахманинова.



Второй герой вчерашнего вечера — Филипп Копачевский. Он также выпускник Московской государственной консерватории и ученик Сергея Доренского. Лауреат многих международных конкурсов, работает с самыми известными оркестрами мира, востребован и любим публикой. Особенно популярен Копачевский в Японии, здесь по предложению фирмы MNK он записал диск с фортепианными сочинениями Фредерика Шопена.

Второй герой вчерашнего вечера — Филипп Копачевский



На вчерашнем концерте за дирижерским пультом стояла дама, что случается нечасто. Участница рахманиновского фестиваля Кристийна Поска, как ее характеризует пресса, обладательница «выразительных музыкальных рук». Она начала учиться дирижированию в Музыкальной академии в Таллине, а завершила образование в Музыкальной академии в Берлине. Лауреат многих международных конкурсов дирижеров.

Сказки народов мира

Начался концерт увертюрой к опере Глинки «Руслан и Людмила», где сказочная природа перехлестывала через край, основные сюжетные линии оперы проносились перед глазами. Отважный Руслан и нежная Людмила, их загадочные недруги, которые строят козни, но в итоге силы добра побеждают и торжествуют. Игра оркестра напоминала уверенные, пастозные мазки с полотен Васнецова, и если соотносить музыку с живописью, иногда в ней присутствовала нежность образов великого Нестерова.

Забегая вперед, скажем, что второе отделение концерта составило своего рода арку с началом первого отделения. В нем также был использован сказочный сюжет, взятый Римским-Корсаковым за основу, — прозвучала его сюита «Шахерезада». Восточная нега оттенялась страстью, местами игра ГСО РТ напоминала затейливую арабскую вязь.

На вчерашнем концерте за дирижерским пультом стояла дама, что случается нечасто

Но кульминацией вчерашнего вечера стал концерт Мендельсона для оркестра и двух фортепиано, когда на сцене царили Екатерина Мечетина и Филипп Копаческий. Это был страстный диалог двух незаурядных натур, своего рода дуэль, где не могло быть победителей и побежденных.

…В царской России на флоте существовало такое правило. Командир корабля получал очередное звание после следующей процедуры. Он внезапно исчезал, и команда сутки находилась на корабле одна, продолжая выполнять свои обязанности. Если не было никаких происшествий, все шло своим чередом, командир получал повышение. Значит, воспитал жизнеспособную команду.

В отсутствие Александра Сладковского оркестр выступает на том же профессиональном уровне, как и в том случае, когда за пультом он сам. Это означает, что маэстро воспитал хорошую команду.

1 / 28 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов