На пустом Месси: эта сборная Аргентины заслужила вылет, а Лионель опять не забил в Казани

Нераскрученный Мбаппе тащит Францию в четвертьфинал

Фото: Максим Платонов

Первый матч плей-офф ЧМ-2018 в России состоялся в Казани. Вывеска его была очень громкой — и такая встреча в первом же раунде стала возможной благодаря очень слабой сборной Аргентины. Последняя, напомним, лишь чудом избежала горькой участи еще более явного фаворита — Германии Иоахима Лева, закончившей свой российский путь еще на групповом этапе. Французы сделали сегодня то, что должны были сделать еще нигерийцы — отправили «альбиселесте» домой. Растворившийся на поле Месси и блистательный, хотя и не столь звездный форвард сборной Франции Килиан Мбаппе совместными усилиями отправили «трехцветных» в четвертьфинал ЧМ-2018 (4:3). Все подробности самого шикарного на данный момент матча на мундиале — в материале «Реального времени».

Зря Дешам прибеднялся

Как бы не прибеднялся накануне наставник французов Дидье Дешам, рассказывая о неопытности большой части своего состава, но именно его сборная выглядела в этом противостоянии фаворитом. В матчах плей-офф на первый план выходит оборона. Именно в этом аспекте у «трехцветных» все в порядке — всего один пропущенный гол в трех матчах. Сравните со «служителями Месси», у которых было пять пропущенных мячей.

К слову о «служителях». Журналисты, особенно не аргентинские, посетившие вчерашнюю пресс-конференцию главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли и игрока Эвера Банеги, были шокированы подобострастием, с которым те отзывались о «Месси». «Он ясно видит футбол. Иногда он замечает вещи, которые видны только гению. Он — самая яркая звезда среди нас, и остальные должны приближаться к его уровню», — сказал Сампаоли. «Я просто поднял голову, а Месси сделал этот пас ценным. Постараюсь максимально выложиться, чтобы помочь Лео. Его всегда окружают соперники. Надо передавать ему мяч в правильный момент, чтобы ему было комфортно», — разливался соловьем Банега.

Согласитесь, Криштиану Роналду вполне сопоставим по уровню Месси. Более того, в последние годы португалец показывает себя лучше своего извечного конкурента. Однако главный тренер сборной Португалии, напротив, всегда подчеркивал, что в его команде все равны и отказывался как-либо выделять КриРо. Как следствие, в сборной Португалии, которая, напомним, действующий чемпион Европы, вполне здоровый микроклимат.

У французов в составе таких звезд, как Месси или Роналду, попросту нет. Возможно, поэтому нет в их коллективе и особых проблем



Сампаоли не Дешам — со звездами на равных не может

У французов же в составе таких звезд, как Месси или Роналду, попросту нет. Возможно, поэтому нет в их коллективе и особых проблем. С другой стороны, вряд ли можно сравнить игроцкий авторитет того же Сампаоли с легендарным Дидье Дешамом. Почему-то кажется, что авторитетнейший француз не позволил бы Месси «рулить» тактикой, составом и даже заменами, как он это проделывает в компании Сампаоли.

Зато фанаты Аргентины, так же как и болельщики всех южноамериканских стран, начисто переиграли европейцев, в данном случае французов, на трибунах «Казань Арены». Пожалуй, сегодня зрителей в бело-голубых футболках на трибунах было даже больше, чем колумбийцев, когда их сборная в Казани громила Польшу со счетом 3:0. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть настоящую «Мессиманию», которую мы наблюдали у отеля «Рамада» накануне вечером. Впрочем, об этом спортивная редакция «Реального времени» уже писала.

Судя по стартовым расстановкам, Сампаоли и не надеялся на оборону своей команды, с первых минут сыграв в три форварда — Месси, Ди Мария, Павон. Дешам выбрал гораздо более сбалансированную схему 4-2-3-1 с Оливье Жиру на острие. Исходя из этого, неудивительно, что французы на первых минутах охотно отдали контроль над мячом сопернику. Зато на 8-й минуте именно они заработали острый штрафной, и Антуан Гризманн обводящим ударом потряс перекладину ворот Франко Армани.

На 8-й минуте Антуан Гризманн обводящим ударом потряс перекладину ворот Франко Армани



Гризманн не настолько крут, чтобы промахиваться «с точки»

А через 4 минуты Аргентина жутко «обрезалась» на чужой половине поля, и реактивный Килиан Мбаппе умчался к воротам соперника, банально оббежав медлительную оборону аргентинцев. С этим не согласился Маркос Рохо, заваливший французского форварда в штрафной у своих ворот. Чистый пенальти, арбитры даже не стали смотреть видеопросмотр. А Антуан Гризманн хитро развел вратаря и мяч по разным углам, показав, что еще не достиг «величия» Месси или Роналду, чтобы промахиваться с точки — 1:0. Тем более в столь ответственных матчах.

Аргентинцы продолжили проваливаться в обороне, не справляясь с быстроногим Мбаппе. На 20-й минуте уже Николас Тальяфико на самой линии штрафной свалил Мбаппе, но Погба с убойного штрафного пробил сильно выше ворот. Время шло, а у команды Сампаоли кроме контроля мяча ничего не получалось. Удивительно и то, что Месси был почти незаметен на поле. И все-таки французы победный счет к перерыву не удержали. Они допустили, по сути, лишь одну оплошность за тайм, бросив в опорной зоне Ди Марию прямо по центру, который взял и бахнул прямо в девятку на финише 45-минутки — 1:1.

Французская «революция»

Этот эпизод явно надломил трехцветных. После перерыва аргентинцы еще добавили во владении мячом и своего добились. На 49-й минуте Месси не сказать чтобы ловко пробил в сторону ворот, но Габриэль Меркадо инстинктивно подставил ногу, и мяч закатился за линию ворот мимо оторопевшего Уго Льориса — 1:2.

Хочешь-не хочешь, а французам пришлось перестраиваться на игру первым номером. На 56-й минуте вышедший на замену аргентинский защитник Фасиос неловко отдал вратарю, и обманувший всех Гризманн чуть не наказал. «Трехцветные» были близки к тому, чтобы сломаться, но их выручил шедевральный удар Бенжамена Павара. После его удара «шведой» слета с отклонением корпуса мяч закрутился, поменял направление и вонзился в самый угол. Армани был бессилен — 2:2. А на лице Сампаоли появилась растерянность — и не зря! Почти тут же после флангового прострела мяч заметался по штрафной Аргентины и нашел Мбаппе, который могучим ударом прошил вратаря — 3:2.

Игрок, который, словно Марадона, должен был вести свою сборную к финалу, в очередной раз опроверг свое величие на крупных турнирах на уровне сборных



Месси сдулся

А что же Месси? А ничего. Пустоту на месте лидера Аргентины пытались заполнить Ди Мария и вышедший на поле Агуэро, а Лео кроме неловкого удара, который за счет гениально подставленной ноги Меркадо превратился в гол, ничем и не запомнился. Игрок, который, словно Марадона, должен был вести свою сборную к финалу, в очередной раз опроверг свое величие на крупных турнирах на уровне сборных. Окончательно сборную Аргентины похоронил гол Килиана Мбаппе, который пусть не столь «раскрученный» (как Месси), но свою сборную «тащит». Вся комбинация у французов вышла на загляденье — быстрая и динамичная. Матюиди и Жиру передачами в касание вывели на ворота Мбаппе, который оформил дубль — 4:2. Аргентинцы на 90-й минуте все же забили гол престижа усилиями Серхио Агуэро, замкнувшего фланговый навес. Но не более того.

Что ж, Аргентина и Лионель Месси заслужили этот ранний вылет с турнира. По большому счету, все должно было завершиться еще в группе, но Нигерии немного не хватило хладнокровия. Ну и конечно, Казань подтвердила статус «проклятого» города для Месси. Граффити не помогло!

1 / 78 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Артур Халилуллов, фото Максима Платонова