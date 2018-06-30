«Бог футбола — Месси! Нам не нравится Роналду, извините за это»

Как Казань встретила Лео и чем он ей ответил

Фото: Максим Платонов

Если в предыдущие визиты в столицу Татарстана Лионеля Месси его встречали суровые казанские октябрь и ноябрь и почти полное равнодушие местных жителей, то на этот раз прилет аргентинца в Казань сопровождался приятными летними +26 и воплями разгоряченной армии поклонников у отеля, в который заселялась сборная Аргентины. А тут еще и граффити аккурат к приезду у окон нарисовали. В общем, этот визит в третью столицу России начался для Лео куда как лучше предыдущих! Может и на поле выйдет удачнее? Корреспонденты «Реального времени» проследовали за звездой мирового футбола от самого трапа самолета и до отеля, чтобы рассказать вам о том, как принимала Казань Месси на этот раз.

Встречали футболистов в аэропорту

Французов и аргентинцев встречали в казанском аэропорту СМИ со всего мира и вполне приличные толпы фанатов. Однако все, что они увидели, была стандартная миниатюра: на расстоянии около 200 метров к трапу самолета подъезжает автобус, в который скоро грузятся футболисты, и брендированное под сборную транспортное средство в сопровождении экипажей ДПС оперативно покидает территорию аэропорта.

Подойдя к забору, мы увидели автобус сборной Аргентины. Через пару десятков минут мягкую посадку совершил темно-серебристый самолет. Опознать футболистов с большого расстояния было трудно, но субтильного «гнома» (как называют Месси) ни с кем не перепутаешь. Кроме того, нельзя было не узнать легендарного Диего Марадону, который прилетел в Казань вместе с командой. Таким образом, можем констатировать — анфан терибль аргентинского футбола жив-здоров и готов эпатировать столицу Татарстана.

Тем временем сборная Аргентины погрузилась в автобус и направилась к отелю «Рамада», где все было по-другому. Своих любимцев там поджидала поистине армия болельщиков.

«Почему Аргентина пока так плохо выглядит? Это Россия. Тут и Германия вылетела»

Эта армия ожидала приезда Месси в отель аж с полудня. Это были преимущественно аргентинские болельщики, а также многочисленные операторы латиноамериканских каналов, однако и местных любителей футбола хватало. Парни и девушки залезли на оградительные конструкции и держали наготове свои смартфоны, чтобы запечатлеть звезду футбола. Еще больше болельщиков расположились сбоку от отеля и размахивали тяжелыми флагами Аргентины. Здесь же растянули баннеры с изображением Мессии и надписью «Dasela a Messi» (отдай мяч Месси) и почему-то бульдога с надписью «Barragas buhha» (судя по всему, это название фанатской группировки).

Когда автобус подкатил к отелю именно с той стороны, где расположилась аргентинская торсида, юные российские поклонники начали визжать. Аргентинцы же выкрикивали имена своих любимцев, но то и дело переходили на скандирование фамилии Месси. Когда же из автобуса показался невысокий футболист и направился к входу в отель, на визг перешли и многие иноземные почитатели аргентинского футбола.

Двое аргентинцев в бело-голубых футболках Томас и Игнасио прилетели в Казань из Германии. По их мнению, именно на российском чемпионате мира Месси покажет себя так же здорово, как в клубе.

— Мы приехали специально на этот матч из Берлина, где мы живем уже несколько лет. Месси — это бог мирового футбола, однозначно!

— А почему он так мало забивает за сборную и так хорошо играет за «Барселону»?

— Я не знаю. Неважно, главное, что завтра он сыграет великолепную игру. Выиграет, конечно же Аргентина. 3:0! — заверили колоритные аргентинцы.

А Слава, который живет в поселке под Казанью, приехал в город специально ради такого короткого момента и говорит, что не пожалел, даже несмотря на то, что игроки всего-то прошли в 20 метрах от него и не остановились дать автографы.

— Естественно, я получил большое впечатление — вживую увидеть таких звезд футбола! Но я приехал сюда не только посмотреть на звезд, я болею за Аргентину. Завтра будет 2:1 в ее пользу.

— Какой, по-твоему, максимум у этой команды?

— Я думаю, до финала она может дойти, если постараться. А там посмотрим.

— А почему же она с таким скрипом вышла из группы и хорватам «влетела»?

— Да это все потому, что они в России. Это нормально. Тут Германия вылетела, Россия вышла. Здесь все по-другому.

«Бог футбола — Месси! Нам не нравится Роналду, извините за это»

Казалось, что здесь собрался весь футбольный свет. То тут, то там можно было увидеть футболки не только «альбиселесте», но и сборных Колумбии и России и, конечно же, «Барселоны». Один аргентинец, размахивавший на заборе флагом своей страны, вообще был одет в футболку петербургского «Зенита» образца середины «нулевых», а на спине у него красовалось «Анюков». На вопрос, почему он в ней, фанат поведал, что футболку ему подарили местные болельщики во время пребывания в Санкт-Петербурге.

Здесь же присутствовала и довольно внушительная группа азиатских болельщиков не столько латиноамериканской сборной, сколько самого Лионеля Месси. Среди них была молодая китайская парочка Йен и Юе, которые добирались из США, где отдыхали, чтобы увидеть живьем игру главной звезды аргентинцев.

— Мы, разумеется, поддержим аргентинскую команду, но самым любимым нашим игроком является, конечно же Месси. Как долго болею за Аргентину? Вот уже 12 лет, начиная с моего первого Кубка мира в Германии.

— Кто бог мирового футбола — Месси или Роналду?

— Конечно Месси! Нам не нравится Роналду, простите за это.

— Кто завтра забьет?

— Месси и Агуэро, — решила китайская пара.

Как Месси «затмил» Роналду в Казани

«Может, еще из окна кто-то выглянет», — говорила своему спутнику девушка с уральским говором. Потом подошла к нам и спросила, где можно увидеть хотя бы граффити Месси и Криштиану Роналду. Когда мы сами решили прогуляться до соседнего дома, где красуется изображение аргентинской «десятки», увидели, что там еще наводят последние штрихи два граффитиста. Хотя некоторые издания еще днем писали, что изображение Месси уже готово.

Впрочем, получилось здорово. Если изображение португальца спрятано во дворе, то лик Лионеля можно разглядеть и со стороны проезжей части.

— Позовите Месси, мы тут 4 часа стояли! — говорил полицейским, охраняющим вход в отель, мужчина лет сорока. Блюстители порядка только молча улыбались.

А 17-летняя Алсу из Казани пришла встречать своего любимчика (конечно, Месси) почему-то в майке «Рубина-2» образца 2012 года. В руках она держала бело-голубую футболку, напоминающую аргентинскую. «Я хотела бросить ее Лео, чтобы он поднял и расписался. Но, к сожалению, я даже подобраться не смогла! Зато я увидела его ногу!», — похвасталась девушка.

— Вообще, я его давняя поклонница, еще с 2014 года, когда он был так близок к своей мечте, но в финале ЧМ Аргентина проиграла Германии. И за «Барселону» тогда болеть начала. Завтра аргентинцы победят 3:0, и все три гола забьет Месси! — пообещала юная поклонница футбольного гения.