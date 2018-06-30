Дешам живет в своей реальности, а Сампаоли и Банега старательно лебезят перед Месси

«Русская рулетка» стартует на «Казань Арене»: плей-офф ЧМ-2018 открывается самой привлекательной вывеской Франция — Аргентина

Фото: Максим Платонов

Аргентина пробилась-таки в 1/8 финала, и Месси с компанией заселились в казанском отеле «Рамада», где год назад квартировали «11 друзей КриРо». Поединком между командами Дидье Дешама и Хорхе Сампаоли открывается самая интригующая часть мундиаля — «гонка с выбыванием». Может быть, столице Татарстана с матчами групповой стадии не особо повезло, но «Казань Арена» а) пережила самую громкую сенсацию предварительного раунда и б) получила самую вкусную и интригующую пару первого раунда плей-офф. На предматчевых пресс-конференциях и официальных тренировках вице-чемпионов мира и вице-чемпионов Европы побывал корреспондент «Реального времени».

Если Аргентина выиграет у Франции, то дойдет до финала

Почти 10 лет прошло с момента последней встречи двух грандов. 11 февраля 2009-го французы в очередной раз уступили аргентинцам в контрольной игре. На этот раз — 0:2, и второй мяч у победителей забил Месси. Помимо главной звезды мирового футбола, цвета «бело-небесно-голубых» в той встрече защищали Агуэрро и Маскерано, которые и сегодня во многом определяют почерк аргентинской сборной. За французов тогда играли Галлас, Мексес, Бензема, но в составе нынешней дружины Дидье Дешама остался только резервный вратарь Манданда.

Аргентина, добавим, более титулованная сборная, чем ее оппонент — два титула чемпионов мира и 14 — победителей Copa America перевешивают единственное восхождение «трехцветных» на мировой Олимп в 1998-м и две покоренных европейских вершины. Словом, бэкграунд в пользу южноамериканцев, которые, если выиграют, должны вновь дойти до финала. Ну а если проиграют?

На групповой стадии соперники показали противоположную игру. Французы, в составе которых две трети игроков являются дебютантами мирового первенства, очень осторожничали, играя не в романтический футбол поколения Сикса, Тигана и Рошто 80-х и не в ту сбалансированную мощную игру, которая принесла им наивысший успех в 1998-м, а медленным, с оглядкой на свои ворота, стилем, главной целью которого было взять свои очки и обеспечить выход в плей-офф. Взяли и обеспечили, благодаря эфемерному пенальти и автоголу во встрече с австралийцами, минимальному усилению против ярких, но невезучих перуанцев, и «технической» ничьей с датчанами, о которой в приличном обществе считают за правило поскорее забыть.

Символом этой сборной является привитый от любых проявлений звездной болезни, да к тому же совершивший большой поступок Антуан Гризманн



В каждой предыдущей сборной Франции находился свой Кантона или Анелька со своими тараканами. Символом этой сборной является привитый от любых проявлений звездной болезни, да к тому же совершивший большой поступок (оставшись в «Атлетико») Антуан Гризманн. Этакий «Белый лебедь» мирового футбола.

На той же стороне — нет, упаси меня боже назвать Лионеля Месси «Черным лебедем» — сумасшедшая команда талантливого, но тоже сумасшедшего тренера. Что до игры, то цельной ее пока нельзя назвать совсем. Спору нет, матчи аргентинцев на групповом этапе смотреть было куда интереснее, чем игры французов. И выход в плей-офф подопечные Сампаоли обеспечили себе не заранее, как их оппонент, а на последних минутах последнего матча с Нигерией, да еще должны молиться на судью Чакыра, который не наказал их вторым пенальти. В ином случае единоличности граффити Роналду во дворе отеля «Рамада» сегодня ничто бы не угрожало.

Кто этой «дикой дивизией» сегодня руководит — загадка. У Аргентины своеобразный триумвират, три центра притяжения, три полюса влияния. Даже какая-то причудливая интерпретация тройственной природы спасителя. Кто из этой троицы Сампаоли — Месси — Марадона играет роль Бога-отца, а кто — Бога-сына, непонятно. Один, главный тренер, то в образе плохо кончившего персонажа из «Однажды в Америке», то уже не в черном поло от Армани (не от вратаря, конечно), а в белой олимпийке, мечется по бровке. Другой, главная звезда, дает наставления партнерам на поле. Третий, главный идол, полулежит в ложе стадиона в образе позднего Элвиса Пресли, перекачанного таблетками и ожиревшего от, мягко сказать, нездорового образа жизни. Аргентинцам, если они хотят обрадовать свою икону, надо спешить добиться чего-то на этом мундиале — до следующего Марадона может и не дотянуть.

В этой ситуации вся надежда на Месси. Но пока, кроме отличного гола и неплохого первого тайма против Нигерии, Лионель, мягко говоря, ничем не впечатляет. Если брать, конечно, в расчет чисто игровые аспекты. Да, гол с тещиной ноги даже для него круто. Отсутствие длинного паса, неубедительный дриблинг, я уж не говорю о нервах (но здесь и незабитый пенальти с исландцами, и озлобленность на весь мир в игре с хорватами).





У нас 14 человек никогда не участвовали в таком турнире. Пять дебютировали в первом матче, еще пять сыграли с Данией. Вы должны быть снисходительны к этому факту



Дидье Дешам: «Я живу в своей реальности»

На предматчевой пресс-конференции в «Казань Арене», к которой Дидье Дешам уже привык, наставник французов был само обаяние и доброжелательность, как будто на следующий день ему предстоял не матч жизни против команды самого Месси, а рядовая контрольная игра.

— Тренер сборной Дании после игры критиковал вашу сборную за то, что она вся стояла у своих ворот.

— Это его право. Я живу в своей реальности — нас завтра ждет матч с Аргентиной.

— Это будет самый главный из 80 матчей вашей карьеры как тренера сборной?

— Я уже 6 лет тренер сборной. Это приятно, что игра станет юбилейной, но о цифрах и рекордах я не думаю.

— Участие в 1/8 финала для вашей команды уже достижение?

— У нас 14 человек никогда не участвовали в таком турнире. Пять дебютировали в первом матче, еще пять сыграли с Данией. Вы должны быть снисходительны к этому факту. Начинается новая стадия — матчи на выбывание. Много команд показали хорошую игру, но уже уехали. А мы остались.

— Гризманн пока не оправдывает ожидания.

— Повысить свой уровень ему помогли 75 минут с Данией. Завтра он будет нужен нам в самой лучшей форме.

— Вы предупредили своих молодых футболистов о вероятном сильном давлении со стороны аргентинских болельщиков?

— Мало кто из моих футболистов понимает по-испански.

— У ваших игроков нет большого опыта, как вы готовите их к противодействию Месси?

— Есть несколько решений, которые могут ограничить его в движении. Вся аргентинская сборная очень опытная. Но от этого мы не перестанем надеяться на успешный исход.

— Ибрагимовича удивило, что один из лучших, по его мнению, игроков мира, Бензема, не попал в сборную.

— Без комментариев.

— В финале ЧМ-1998 вы успешно противодействовали главной звезде того времени Роналдо. Этот опыт может помочь в игре против Месси?

— Эти игроки сильно отличаются. Тогда был финал, сейчас 1/8. Мы стараемся собрать и предоставить нашим игрокам максимальную информацию о Месси.

Скорее возбуждение. Так как Аргентина – большая футбольная страна с великими футболистами и огромной армией болельщиков. Но мы надеемся на победу и продолжение нашего путешествия



Уго Льорис: «Мы знаем, что Месси может решить исход матча, и готовимся к коллективному ответу»

Основной голкипер сборной Франции тоже не первый раз предстал перед журналистами на «Казань Арене». Сразу после ответов на вопросы СМИ Уго Льорис присоединился к своим партнерам, которые провели тренировку на стадионе «Центральный».

— Что вы чувствуете перед завтрашним матчем? Напряжение, нетерпение?

— Скорее возбуждение. Так как Аргентина — большая футбольная страна с великими футболистами и огромной армией болельщиков. Но мы надеемся на победу и продолжение нашего путешествия.

— Много говорится о том, что в этой сборной Аргентины Месси — единственный выдающийся игрок.

— Он, как и Роналду, — статусный футболист. Месси провел много матчей на самом высоком уровне, естественно, что таким игрокам уделяется повышенное внимание. Аргентина — сильная команда, которая тоже хочет дойти до конца. Это будет большой матч, и французская сборная должна быть на уровне.

— Станет ли эта игра матчем Гризманна?

— Антуан — выдающийся футболист. Он начал этот чемпионат скромно, но успел внести свой вклад в общее дело. Он очень нужен нам для положительного результата.

— Вы переживали по поводу того, что после матча с Данией вашу команду много критиковали?

— Мы сохраняем профессионализм и не теряем связи с реальностью. Мы вышли из группы на 1-м месте, а с Данией последние 15 минут были самыми напряженными и соперник мог добиться результата. Нам завтра надо будет полагаться на командную силу, прочность обороны и наших молодых талантливых нападающих. Наша команда способна на многое.

— Мбаппе можно сравнивать с Месси?

— Месси уникален. У Мбаппе отличная скорость и умение использовать пространства, которого у него будет больше, чем в трех первых играх. Он способен реализовывать моменты, и надеюсь, что завтра это ему удастся.

Мы надеемся на наши возможности, и думаю, что в морально-психологическом смысле мы очень сильны. Футбол — наш спорт, и завтра вы увидите мотивированную сборную Аргентины



Хорхе Сампаоли: «Одним сердцем чемпионат мира не выиграешь»

Хорхе Сампаоли пришел на пресс-конференцию с Эвером Банегой, чудо-пас которого под гол Месси начал движение его команды к плей-офф. Руки обоих были в густых татуировках, а выйдя из зала, и игрок, и тренер уткнулись в свои смартфоны.

— Хорхе, может ли Павон выйти вместо Игуаина?

— Пока я не решил, кто выйдет в старте. У нас немало вариантов. Кристиан играл на высоком уровне, и мои двери всегда открыты для него.

— Что надо улучшить сборной? Средний возраст сборной Франции — 25 лет, вашей — 30. Последняя игра у них была легче. Может ли сработать фактор усталости?

— Надо учитывать все факторы. Мы надеемся на наши возможности, и думаю, что в морально-психологическом смысле мы очень сильны. Футбол — наш спорт, и завтра вы увидите мотивированную сборную Аргентины. Нас беспокоит то, что у Франции есть выдающиеся футболисты.

— На последнем матче вы попали в кадр беседующим с Месси. Обсуждали выход игрока на замену?

— Помню эпизод, о котором вы говорите, но это — личная информация. Мы рассматриваем разные варианты стратегии в атаке, обсуждаем их.

— Какие самые сильные стороны французской сборной и каких игроков соперника вы опасаетесь?

— Их сильная сторона — быстрый переход в атаку. Они давно работают под руководством Дешама, быстро перехватывают мяч, в три-четыре касания переходят в атаку. Хорошо отлажены стандарты, кроме отдельных звезд они представляют собой коллективную силу.

— У Аргентины привилегия — в ее составе играет лучший футболист мира. Как вы общаетесь с Лео, как он ведет команду?

— Он верен команде. Он ясно видит футбол. Иногда он видит вещи, которые видны только гению. Он — самая яркая звезда среди нас, и остальные должны приближаться к его уровню.

— Вы считали Францию еще до ЧМ одним из главных фаворитов. Как вам удастся контролировать матч?

— Нам надо завтра показать свой стиль игры. Их плюсы — быстрый захват мяча, у них хорошо сыграны Жиру и Гризманн. Хочу, чтобы наши игроки показали все свое искусство.

— Как противостоять быстрым французским контратакам?

— Франция будет тем успешнее, чем менее точны будем мы. Они постараются нанести удар с флангов. Надо будет блокировать их нападающих. Надо быстрее захватить мяч, беготня без мяча — не для нас. Главное в футболе — пасы. Я уверен в способности моих игроков контролировать темп игры. Нам будет сложно, если Франция найдет пространство. Аргентина будет играть агрессивно. И если мы обеспечим контроль за матчем, то победим.

— Если вы проиграете, это повлияет на вашу судьбу в сборной?

— Мое преимущество в том, что я тренирую такую сборную. Это моя премьера в национальной команде. Мы не собираемся проигрывать. Что касается моей судьбы — у меня есть контракт и мне приятно здесь находиться.

Это происходит во всех наших матчах с его участием. Его всегда окружают соперники. Надо передавать ему мяч в правильный момент, чтобы ему было комфортно



Эвер Банега: «Я просто поднял голову, а Месси сделал этот пас ценным»

— Как у вас получился голевой пас Месси?

— Я просто поднял голову, а Месси сделал этот пас ценным.

— Вы знаете Месси чуть ли не с детства. Что надо сделать, чтобы помочь ему проявить весь его арсенал?

— С ним приятно играть. Постараюсь максимально выложиться, чтобы помочь Лео.

— Французы постараются изолировать Месси.

— Это происходит во всех наших матчах с его участием. Его всегда окружают соперники. Надо передавать ему мяч в правильный момент, чтобы ему было комфортно.

— Как Месси развивался в сборной?

— Он сначала был тихим, стеснительным, сейчас намного более заметен. Мы должны брать с него пример, как он бросается за каждым мячом.

— В начале турнира, из-за неудачного старта, на Месси оказывалось дополнительное давление. После победы он смог немного расслабиться?

— Он не очень комфортно чувствовал себя поначалу. Но нам удалось победить, и он почувствовал себя более уверенно. Он проявил волю к победе, наш лидер всегда о ней думает.

1 / 33 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов