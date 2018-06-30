Irresistibles fransais, поклонники 10-го и точка зрения Марадоны: «за кулисами» матча Франция — Аргентина

21:21, 30.06.2018 Сюжет: ЧМ по футболу 2018 в России 55 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Аргентины на «Казань Арене» посетили 42 873 человека. Это стало повторением рекорда посещаемости стадиона — 24 июня матч группового этапа мундиаля между Польшей и Колумбией на «Казань Арене» посетили такое же количество человек.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 30 июня
    Кажется французы самые креативные и крутые! )
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