Irresistibles fransais, поклонники 10-го и точка зрения Марадоны: «за кулисами» матча Франция — Аргентина

Матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Аргентины на «Казань Арене» посетили 42 873 человека. Это стало повторением рекорда посещаемости стадиона — 24 июня матч группового этапа мундиаля между Польшей и Колумбией на «Казань Арене» посетили такое же количество человек.