«Первым сделали портрет Мохамеда Салаха, вторым решили сделать Месси»

Казанские художники 2 месяца делали портрет легендарного футболиста из камня, который встретит его в отеле

Сказать, что в Казани к приезду Лионеля Месси подготовились основательно — это ничего не сказать. Напротив «Рамады», куда он заселился вместе с командой, появился его огромный портрет, а в холле отеля легендарного футболиста ждал еще один сюрприз — картина из камня с его изображением. Запечатлеть на панно Месси решила мастерская мозаики и камня Анны Солнечной. Правда, как призналась сама Анна в интервью «Реальному времени», они не знали о том, что нападающий вообще прилетит в Татарстан, а в выборе героя ориентировались на свои личные предпочтения.

«Мы не знали, что Месси приедет к нам в Казань»

— Как родилась идея создания портрета Лионеля Месси?

— Я сама художник, люблю заниматься необычным искусством. Рисовать мне уже не так нравится, поэтому начала заниматься мозаикой. Позже решила сделать картину на пробу — из камушков. Оказалось, что они настолько необычно и интересно смотрятся, что я подумала сделать мини выставку и приурочить ее к чемпионату. Мы с моей командой из четверых человек решили сделать кого-нибудь из футболистов. Первым сделали Мохамеда Салаха, вторым решили сделать Месси. Мы ориентировались только на свои предпочтения, потому что, на наш взгляд, это очень хорошие, доброжелательные персонажи. Мы не знали, что Месси приедет к нам в Казань, и предполагали, что портрет понравится туристам, что они будут с ним фотографироваться.

У нас была выставка на Баумана — она произвела на болельщиков очень большое впечатление. Потом мы подумали, что было бы неплохо подарить эти картины тем, кого мы на них изобразили, поэтому когда мы узнали, что Месси приезжает в Казань, решили сделать все возможное, чтобы он эту картину хотя бы увидел. У FIFA очень жесткие требования, но так как у Месси недавно был день рождения, мы очень надеемся, что нам разрешат подарить ему картину.

— Какие еще картины были представлены на Баумана?

— Всего четыре картины. На первой, которую я сделала, изображен Великий Болгар. Она очень большая — 1,8 метра на 80 сантиметров. Потом я сделала икону — мне стало интересно, получится ли у меня сделать лицо. Над этими картинами мы работали порядка четырех месяцев — это очень долгий, кропотливый труд. Когда уже осмелели и чемпионат мира стал ближе, решили успеть изобразить хотя бы двух знаменитостей. Сначала сделали Салаха, а потом уже Месси. Получилось четыре картины большого формата, которые сейчас сводят с ума наших гостей и фанатов — мы сами не ожидали, что получится так красиво и необычно.

«Единственное, нельзя будет сделать его фотографию рядом с картиной — это условие организаторов чемпионата. Это большая реклама и за нее надо платить деньги. В данный момент они воспринимают это как пиар-ход, хотя для нас главное — чтобы Месси просто увидел картину и захотел ее забрать себе». Фото Марии Горожаниновой



— Портрет Месси будет ждать его в отеле «Рамада»?

— Да, она будет там стоять. Единственное, нельзя будет сделать его фотографию рядом с картиной — это условие организаторов чемпионата. Это большая реклама и за нее надо платить деньги. В данный момент они воспринимают это как пиар-ход, хотя для нас главное — чтобы Месси просто увидел картину и захотел ее забрать себе.

Вообще, сейчас такая шумиха вокруг картины Месси — мы сами не ожидали. Но очень бы хотелось до него достучаться, хотя это и трудно. Здесь нет его вины — у него это в договоре прописано. А вообще, он очень добродушный и лояльный, посмотрим, что из этого получится.

«Они оба как личности достойны быть на картинах»

— Сколько по времени заняла сама работа?

— Два месяца. Как и картина Салаха. Мы делали их впятером и старались успеть к чемпионату.

— Когда вы выставлялись на Баумана, поступали ли предложения о продаже картины?

— Люди спрашивали, сколько они стоят, но здесь вставал вопрос с перевозкой. Поэтому болельщики больше брали контакты, чтобы можно было связаться и потом заказать. Вообще, у иностранцев глаза горели, но я говорила им, что наша выставка больше информационная, а не для продажи.

Мы его продадим – найдем какого-нибудь человека, который либо очень любит этого футболиста, либо имеет на него выход, чтобы ему лично ее презентовать. Будем надеяться, что такой человек найдется



— Кстати да, сколько стоят картины Месси и Салаха?

— Мы озвучили небольшую сумму, всего 250 тысяч рублей за каждую. В цену вошла только оплата работы девочек, которые занимались панно.

— Откуда камни, из которых созданы картины?

— Камни мы покупаем в интернете, в специализированных магазинах. Я в принципе, могу сделать картину из любых камней, для меня главное, чтобы была цветовая палитра, размер.

— Вы решили, что будете делать в итоге с портретом Салаха?

— Мы его продадим — найдем какого-нибудь человека, который либо очень любит этого футболиста, либо имеет на него выход, чтобы ему лично ее презентовать. Будем надеяться, что такой человек найдется.

— Почему все-таки именно эти два спортсмена? Месси — ваш любимый футболист?

— Он один из моих самых любимых футболистов. Я обожаю и Салаха, потому что он очень хороший, занимается благотворительностью, а Месси — это просто икона футбола, он обычный человек, который трудом и потом сделал себе карьеру. Я им восхищаюсь. Не могу кого-то одного из них выделить — они оба по особенному хороши. Просто Месси уже многого добился, а Салаха только начинает свой путь. Но я считаю, что они оба как личности достойны быть на картинах.