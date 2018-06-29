Казань встретит Месси его шестиметровым портретом
В честь футболиста Лионеля Месси в Казани на здании по соседству с гостиницей, где остановится команда, появится новый паблик-арт.
Площадь рисунка составит 60 кв. м — 6 метров в высоту и 10 метров в ширину, говорится в сообщении мэрии Казани.
Изображение Месси расположится рядом с изображением игрока сборной Португалии — Криштиану Роналду. При этом портрет Роналду пообещали оставить неизменным.
Работу выполняют представители творческого объединения «Супернова» из Казани и Екатеринбурга.
Ранее сообщалось, что Месси пришел в ярость, узнав о портрете Роналду напротив своего номера. Напомним, один из двух самых крутых футболистов планеты поселится в отеле «Рамада», а сборная Аргентины проведет тренировку в столице Татарстана (правда, всего одну), которая пройдет на «Казань Арене».
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