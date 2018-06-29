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Казань встретит Месси его шестиметровым портретом

13:10, 29.06.2018 1
Казань встретит Месси его шестиметровым портретом
Фото: ru.worldcup2018.org

В честь футболиста Лионеля Месси в Казани на здании по соседству с гостиницей, где остановится команда, появится новый паблик-арт.

Площадь рисунка составит 60 кв. м — 6 метров в высоту и 10 метров в ширину, говорится в сообщении мэрии Казани.

Изображение Месси расположится рядом с изображением игрока сборной Португалии — Криштиану Роналду. При этом портрет Роналду пообещали оставить неизменным.

Работу выполняют представители творческого объединения «Супернова» из Казани и Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что Месси пришел в ярость, узнав о портрете Роналду напротив своего номера. Напомним, один из двух самых крутых футболистов планеты поселится в отеле «Рамада», а сборная Аргентины проведет тренировку в столице Татарстана (правда, всего одну), которая пройдет на «Казань Арене».

СпортФутбол Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 29 июня
    Интересно чей рисунок больше LEO или CR?
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