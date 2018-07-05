Дом в ХМАО от «Татфондбанка» за 14 млн: АСВ избавляется от недвижимости лопнувших кредитных учреждений

Какие объекты ТФБ и «Интехбанка» ищут хозяина и за сколько

Фото: барсово.рф

Главный офис «Интехбанка», оказавшийся объектом культурного наследия регионального значения, выставили на продажу, а вслед за ним — и другое принадлежащее ему недвижимое имущество. «Реальное время» составило обзор зданий и помещений, от которых избавляются конкурсные управляющие «Интехбанка» и «Татфондбанка».

Объект культурного наследия и помещение в ДК химиков

На торги выставили 20 лотов недвижимого имущества «Интехбанка». Среди предложений — бывший главный офис разорившегося кредитного учреждения, объект культурного наследия регионального значения на Марджани, 24 (здание построено в 1873 году, здесь находилась Казанская учительская семинария). Площадь трехэтажного нежилого дома — 1 917 квадратных метров, в нагрузку к нему идет земельный участок площадью около 730 квадратных метров. Начальная цена лота превышает 172,5 млн рублей.

Большим списком представлены нежилые помещения самых разных площадей. Недвижимость предлагают как в городах Татарстана, так и в Москве. Например, нежилое помещение площадью 296 квадратных метров, расположенное в Москве в Гостиничном проезде, д. 8, к. 1. В дополнение к этому лоту идет имущество на 183 позиции, видимо, оставшееся от банка. Стартовая стоимость при этом подбирается к 45 млн рублей. Большая часть всех нежилых помещений, выставленных на торги, а именно девять лотов, находятся в Казани. Первым идет помещение в 211 квадратных метров на Ямашева, 37б. В этом же лоте идет доля на другое нежилое помещение общей площадью 61,9 квадратного метров, расположенное также на Ямашева. По данным публичной кадастровой карты, эта недвижимость является частью ДК химиков. Вместе с двумя нежилыми помещениями в лот входят доля на земельный участок рядом с первым объектом недвижимости на Ямашева, 37б, а также имущество — всего 197 позиций. Стартовая цена — 18,6 млн рублей.

Среди предложений — бывший главный офис разорившегося кредитного учреждения, объект культурного наследия регионального значения на Марджани, 24 (здание построено в 1873 году, здесь находилась Казанская учительская семинария). Фото Максима Платонова



На торги выставили и нежилые помещения гораздо меньших площадей — например, в 72 квадратных метра на Сахарова, 1а. Организаторы торгов просят за лот, состоящий также из нескольких позиций, не менее 5,9 млн рублей.

Кроме исторического здания на Марджани, на торги выставено и другое нежилое помещение в центре города. Объект на Каюма Насыри, 28 новый и не имеющий обременений по разряду культурного наследия. За 204 квадратных метра просят от 13,7 млн рублей.

У других помещений в столице Татарстана менее привлекательное расположение — Мавлютова, 9, Губкина, 40а, Мира, 5, Амирхана, 25, Серова, 51/11, Даурская, 25, Мазита Гафури, 46. По последнему адресу, где также находится развлекательный комплекс «FUN 24», предлагаются сразу три помещения — от 157 до 952 квадратных метров. Стартовая стоимость — 126,8 млн рублей.

По республике разброс нежилых помещений, выставленных на торги, начинается с Нижнекамска. В первом лоте среди нескольких позиций значится и нежилое здание в 260 квадратных метров на проспекте Строителей, 29а. По этому объекту отдельно указано, что это реконструкция здания кафе под дополнительный офис «Интехбанка». Как следствие, на публичной кадастровой карте отсутствует технический план, поэтому точно отобразить здание не получается. Тем не менее год постройки указан вполне убедительно — 2010-й. Оценочная стоимость — от 20,6 млн рублей. Также в Нижнекамске в промзоне 1250 А972 можно купить помещение площадью 377 квадратных метров от 18,3 млн рублей.

Есть лоты и по Набережным Челнам: например, на проспекте Мира, 99б, улице Гидростроителей, 4. Стартовая стоимость — от 11,8 млн рублей до 11,9. Также в автограде на улице Шамиля Усманова можно купить пристрой к дому в 205 квадратных метров стоимостью от 10,3 млн рублей.





По адресу, где также находится развлекательный комплекс «FUN 24», предлагаются сразу три помещения – от 157 до 952 квадратных метров. Фото tourprom.ru



Квартиры и машино-места

Блок других типов недвижимости представлен чуть менее внушительно. Всего две квартиры и один лот с машино-местами (единым пакетом предлагают два машино-места и небольшое нежилое помещение). Квартиры по «рыночным» ценам можно купить в Нижнекамске и Зеленодольске. В Нижнекамске на Южной, 6 квартиру в 65 квадратных метров (учитывая площадь, скорее всего двухкомнатная) можно выкупить от 2,1 млн рублей.

В Зеленодольске жилье от «Интехбанка» можно приобрести на Заикина, 13. Площадь — всего 23,8 квадратного метра, стартовая стоимость на торгах — от 930 тысяч рублей.

Единым лотом идут два машино-места в Казани по 14 квадратных метров каждый (оба на Тукая, но с противоположных сторон улицы, недалеко от Худякова) и нежилое помещение в 6,5 квадратного метра на Тукая, 57. Стартовая стоимость лота — от 1,02 млн рублей.

«Татфондбанк» избавляется от квартир

В тот же день Агентство по страхованию вкладов объявило о проведении торгов по недвижимому имуществу «Татфондбанка». Среди объектов — квартиры и нежилые помещения. Квартир 12, плюс доля на одно из жилых помещений. Жилье можно приобрести не только в Татарстане, есть даже вариант на 48,5 квадратного метра в селе Красный Яр Самарской области, стартовая стоимость — 1,9 млн рублей. В Новосибирске можно приобрести 1/3 доли в праве собственности на квартиру (43,6 квадратного метра), цена на торги заявлена от 779 тысяч рублей. Это не единственный вариант в этом городе, на продажу там выставлены три квартиры, по одной из которых отдельно прописано, что она трехкомнатная. Тем не менее, этот вариант не самый дорогой. Больше всего просят за жилье на Народной, 52 — 87,2 квадратного метра, стоимостью 5,4 млн рублей.

Можно подобрать квартиру и в Сургуте — 40,1 квадратного метров за 2,7 млн рублей. Есть также варианты в городе Балахне Нижегородской области за 1,4 млн рублей и в Новокуйбышевске Самарской области за 1,5 млн рублей. Татарстанские квартиры «Татфондбанка» можно купить в Елабуге (два варианта), Зеленодольске, Казани (2-ая Даурская, 2) и Азнакаево.

Жилье можно приобрести не только в Татарстане, есть даже вариант на 48,5 квадратного метра в селе Красный Яр Самарской области. Фото Anton Fedorenko / wikipedia.org



В ПГТ Барсово Ханты-Мансийского автономного округа на торги попал жилой дом площадью 400 квадратных метров с земельным участком (под дачный участок) в 1 160 квадратных метров. Приобрести эту недвижимость можно за 13,6 млн рублей. Есть и другие варианты жилых домов: например, двухэтажный дом в 199,3 квадратных метра с землей в 500 квадратов для ведения личного подсобного хозяйства. Получить его можно в селе Муравьиха Нижегородской области за 2,1 млн рублей. Также двухэтажный дом в 94,4 квадратного метра с прилегающим участком в 608 «квадратов» для обслуживания дома можно купить в Чебоксарах по адресу: Клубная, 48 за 4,3 млн рублей. Есть и совсем дорогой вариант в 15,7 млн рублей — трехэтажный жилой дом в 390 квадратных метров с участком для садоводства в 480 квадратов. Недвижимость находится в садовом товариществе «Дудкино» поселения Московский, город Москва. По данным публичной кадастровой карты, технический план строения отсутствует, форма собственности — частная. При этом жилой дом оказался на землях, занятых особо охраняемыми территориями. Судя по карте, это природная зона без застройки, поблизости лесопарк Ульяновский.

Есть целая галерея оборудованных всем необходимым нежилых помещений в татарстанских городах. Например, помещение в 383 квадратных метра в Бавлах предлагает потенциальным обладателям сигнализацию, кондиционер, банкомат всего за 12,4 млн рублей. В Уруссу на продажу пошло целое нежилое зданиев два этажа, 327 квадратных метров, земельный участок (под промышленные предприятия) в 741 квадрат. Все вместе с кассовым узлом, системой кондиционирования, сигнализацией и видеонаблюдением можно получить за 11,2 млн рублей. Также нежилые помещения можно приобрести в Чистополе, Зеленодольске, Буинске, Апастово, Богатых Сабах, Балтасях, Муслюмово. Некоторые варианты можно подобрать и в Казани. Например, 190 квадратных метров на Сахарова, 24 за 11,3 млн рублей (в этом же лоте идет доля в праве собственности на земельный участок, на котором и располагается недвижимость). Есть гаражный бокс на Сахарова, 19а и гараж ГСК «Асхар» (Советский район Казани рядом с Константиновским лесом). Встречается вариант нежилого помещения в центре — на Спартаковской, 2 можно купить 19 квадратных метров за 967 тысяч рублей.

Конкурсный управляющий «Татфондбанка» избавляется и от нежилых объектов, расположенных за пределами республики. Так, на торги выставлено нежилое здание площадью 401 квадратный метр в селе Усть-Курдюм Саратовской области. В этот же лот входит земельный участок для ИЖС в 1 200 квадратов. Недвижимость можно получить за 6,5 млн рублей. Есть нежилое здание в 398 квадратных метров в селе Ишлеи Чувашии, впридачу — земельный участок на тысячу квадратов, назначение которого — строительство помещения под производство строительных материалов. Стоимость лота — от 7,7 млн рублей. Помещение, где когда-то располагался «Татфондбанк», распродают и в Чебоксарах. К недвижимости идет полный комплект для работы банка от сборно-разборного кассового узла и сигнализации вплоть до вывески «Татфондбанк». Правда, не совсем понятно, для чего последняя попала в лот. Стоимость начинается от 11,4 млн рублей.