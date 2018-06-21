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АСВ выставит на торги имущество «Татфондбанка» на 1,3 миллиарда рублей

17:17, 21.06.2018
АСВ выставит на торги имущество «Татфондбанка» на 1,3 миллиарда рублей
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выставит на торги имущество кредитной организации на общую сумму 1,3 млрд рублей.

Будет продано недвижимое имущество в количестве 36 лотов стоимостью 407,7 млн рублей, ценные бумаги ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» на общую сумму 119,3 млн рублей, 23 золотых слитка весом 6 340 г и стоимостью 17,7 млн рублей, ценные бумаги и права требования к ЗАО «Ипотечный агент ТФБ1» стоимостью 378,7 млн рублей.

Также на торгах будут реализованы облигации документарные процентные жилищные с ипотечным покрытием на предъявителей ЗАО «Ипотечный агент ИНТЕХ» и ЗАО «Мультиоргинаторный ипотечный агент 1» на сумму 347,3 млн рублей, а также 67 автомобилей на сумму 46,4 млн рублей.

Торги будут проведены 6 и 7 августа. Если лоты не продадут, их повторные торги проведут 25 и 26 сентября со снижением начальной цены на 10%, говорится на сайте АСВ.

Ранее сообщалось, что РФП выплатил кредиторам «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» более 257 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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