АСВ выставит на торги имущество «Татфондбанка» на 1,3 миллиарда рублей

Конкурсный управляющий ПАО «Татфондбанк» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выставит на торги имущество кредитной организации на общую сумму 1,3 млрд рублей.

Будет продано недвижимое имущество в количестве 36 лотов стоимостью 407,7 млн рублей, ценные бумаги ПАО НКБ «РАДИОТЕХБАНК» на общую сумму 119,3 млн рублей, 23 золотых слитка весом 6 340 г и стоимостью 17,7 млн рублей, ценные бумаги и права требования к ЗАО «Ипотечный агент ТФБ1» стоимостью 378,7 млн рублей.

Также на торгах будут реализованы облигации документарные процентные жилищные с ипотечным покрытием на предъявителей ЗАО «Ипотечный агент ИНТЕХ» и ЗАО «Мультиоргинаторный ипотечный агент 1» на сумму 347,3 млн рублей, а также 67 автомобилей на сумму 46,4 млн рублей.

Торги будут проведены 6 и 7 августа. Если лоты не продадут, их повторные торги проведут 25 и 26 сентября со снижением начальной цены на 10%, говорится на сайте АСВ.

Ранее сообщалось, что РФП выплатил кредиторам «Татфондбанка» и «ИнтехБанка» более 257 млн рублей.