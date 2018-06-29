Азмун верен себе: «капризный ребенок» достал не только казанцев, но и своих соотечественников

Почему выходки «иранского Месси» давно затмили его игру

Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Если заявление Сердара Азмуна о завершении карьеры в сборной Ирана кого-то и потрясло, то уж точно не татарстанских любителей футбола. В Казани уже давно привыкли к капризному нраву и тонкой душевной организации иранца. Спортивная редакция «Реального времени» вспоминает все выходки Азмуна в России и рассуждает, стоит ли «Рубину» держаться за нестабильного и не всегда уравновешенного футболиста.

Настоящего Азмуна узнали и иранцы

Накануне иранское медийное пространство (а вместе с ним и татарстанское) огорошила новость о том, что форвард сборной Ирана после неудачного для себя чемпионата мира в России решил завершить карьеру в сборной. Заявление в своем Instagram он опубликовал накануне утром.

«Для меня было большой честью играть в моей национальной команде, и я буду гордиться этим до конца своей жизни. К сожалению, вопреки воле моего сердца, я решил попрощаться со сборной моей страны. Это, безусловно, самое болезненное решение для 23-летнего игрока, который пробился в сборную с большим трудом», — написал Сердар Азмун.

Это, мягко говоря, неожиданное решение форвард объяснил желанием оградить от давления свою маму, которая, по его словам, тяжело переносит критику в адрес сына и сильно болеет. «В жизни есть некоторые вещи, которые должны быть на первом месте. Из-за доброты мамы и ее привязанности ко мне ее болезнь усиливается, когда игроков нашей сборной критикуют или оскорбляют. Это заставляет меня сделать трудный выбор, и я делаю его в пользу своей матери», — объяснил своей решение Сердар. Однако тут же оставил себе пространство для маневра, дав понять, что, возможно, когда-нибудь вернется в состав национальной команды.

Согласитесь, все это напоминает капризы избалованного ребенка, которому хочется, чтобы его всегда жалели и уделяли ему все больше внимания. Кажется, все «шоу» устроено только для того, чтобы его приняли с фанфарами в момент возвращения в стан национальной команды.

Очевидно, что, получив мощнейшую волну внимания к своей персоне в 20 лет, Азмун довольно быстро схватил «звездную болезнь» на Родине. И это не удивительно. Зайдите для эксперимента в Instagram и посмотрите, сколько подписчиков у «молодого дарования». Не говоря уже о том, что под любым постом официальных социальных сетей казанского клуба, где на фото фигурирует Азмун, тут же появляются многочисленные комментарии на фарси и английском языке, восхваляющие его талант. Соцсети показывают, что в Иране происходит отрезвление — многие не приняли решение игрока.

К сожалению, подобные выходки Сердара уже вполне привычны для татарстанских любителей футбола. Здесь уже все знают, что иранский форвард требует к себе особого, если не сказать нежного подхода.

Иранский форвард требует к себе особого, если не сказать нежного подхода. Фото fifa.com



Азмун в своем репертуаре

В первый свой приход в «Рубин» по приглашению Курбана Бердыева иранец долго не мог найти себя на поле, получая дозированное игровое время. Когда же он наконец стал реализовать свои моменты, туркменский специалист был уволен из клуба, и Азмун под руководством нового наставника Рината Билялетдинова снова «зачах», а вскоре уехал в аренду в «Ростов» Бердыева.

Вернувшись и осмотревшись в Казани, он вскоре просто сбежал из клуба обратно на берега Дона. Причем за пару дней до этого обнимался с Рустамом Миннихановым во время ифтара на «Казань Арене». А когда самовольно покинул Казань, выложил совместное фото и написал: «Знаю, вы хотели, чтобы я остался, но...». Если бы иранские болельщики знали об этой истории чуть больше, возможно, они сегодня не удивлялись бы импульсивным поступкам своего любимца.

На этом история персидских терзаний не закончилась. Когда Бердыев все же вернулся в казанский клуб и пригласил Азмуна вернуться вслед за ним, у футболиста вновь что-то надломилось в его нежном организме, и он никак не мог найти свою былую игру, упуская в каждом матче один стопроцентный момент за другим. Теперь уже и фактор «взрослого дяди» рядом в лице Бердыева не работал. Курбан Бекиевич во время пресс-конференций и открытых тренировок не раз повторял, что причины голевой засухи форварда не в «физике», а в психологии.

В первый свой приход в «Рубин» по приглашению Курбана Бердыева иранец долго не мог найти себя на поле. Фото rubin-kazan.ru



Тогда мы уже предполагали, что психологический блок игрока заключается в том, что у него просто нет достаточной мотивации биться на поле за тех людей, которые его когда-то «обидели». Иранец вымучил свой первый гол лишь в последнем матче перед зимним перерывом (да и то откровенному аутсайдеру «СКА-Хабаровск»).

Отсюда назревает вопрос: а стоит ли овчинка выделки? Столько усилий, сколько прикладывал Бердыев для восстановления расстроенных «внутренних струн» Азмуна, он, возможно, не отдавал больше никому. Все это может серьезно влиять на его работу с остальной командой.

А может, пора закончить в «Рубине»?

В то время как куда более зрелый Ивелин Попов пришел в команду и в первой же игре забил свой дебютный казанский мяч, Сердар Азмун мучился и страдал всю первую половину чемпионата. Да, в весенней части чемпионата дела у иранца пошли значительно лучше. Четыре мяча, которые он забил тогда за десять матчей, слегка скрасили ужасное начало первенства.

Но, как мы могли убедиться, нестабильность Азмуна распространяется далеко не только на его клубную карьеру. Откровенно проваленный чемпионат мира, во время которого форвард не отметился ни одним голом, да и голевых передач не отдавал, показал, что о сильных европейских чемпионатах ему мечтать не стоит. Да и на поле он как минимум в двух из трех игр растворялся буквально со стартового и до финального свистка.

Еще один показательный момент — это отношение Сердара к его нынешнему месту работы и жительства. Ведь никакой привязанности или уважения Азмун не проявляет не только по отношению к казанским болельщикам — он ни во что не ставит и российские, и казанские СМИ. За все время пребывания в столице Татарстана он ни разу не остановился в микст-зоне, чтобы пообщаться с прессой, хотя возможность перевода всегда имелась (не говоря уже о том, чтобы постараться выучить русский язык за шесть лет в России).

Нестабильность Азмуна распространяется далеко не только на его клубную карьеру. Фото fifa.com



Во время открытых тренировок Сердар тоже держится обособленно и старательно избегает журналистов, откровенно выказывая свое недовольство. А уж после поражения от испанцев на «Казань Арене», когда он ответил на все вопросы иранских СМИ и прошел мимо российских, стало окончательно понятно, что само пребывание в России доставляет ему душевный дискомфорт.

Если заверения Курбана Бердыева правда, и на Азмуна еще есть спрос на европейском рынке, то не стоит ли задуматься о том, чтобы отпустить наконец «мученика» за любые деньги и пригласить на его место футболиста, который не будет каждый раз страдать от выхода на поле «Казань Арены» и терять голевое чутье от каждого обидного слова или жеста болельщиков?