Крепостные Дрожжаного: как чиновник урожай собирал на государственной ниве

По версии следствия, главный аграрий района Ирек Мухаметзянов подорвал госбюджет и госавторитет на угодьях брата своей жены

В Дрожжановский райсуд поступило уголовное дело экс-руководителя управления сельского хозяйства и продовольствия Дрожжановского района Ирека Мухаметзянова. Он обвиняется в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Как уже писало «Реальное время», сотрудники Буинского МРСО СУ СК России по РТ выявили факты, дающие основания полагать, что Мухаметзянов в сговоре со своим родственником Фаритом Идиятуллиным совершил хищение из бюджета денежных средств, предназначенных для выплаты субсидий на господдержку агропромышленного комплекса. В ходе следствия Мухаметзянов и Идиятуллин вину полностью признали.

Не сеяли, не жали, а субсидии получали

По версии обвинения, в апреле—сентябре прошлого года Мухаметзянов, сговорившись с братом своей жены Фаритом Идиятуллиным и используя свое служебное положение, организовал хищение бюджетных средств, а попросту обеспечил получение зарегистрированным на имя Идиятуллина крестьянским фермерским хозяйством отнюдь не полагавшейся этому предприятию субсидии — 82 тысячи рублей. При этом КФХ «Идиятуллин Ф.А.», получившее господдержку на развитие растениеводства, что предполагало его устойчивую деятельность в будущем, просуществовало в селе Старое Дрожжаное всего три месяца и было ликвидировано гораздо раньше, чем могло бы собрать свой первый урожай.

Следствие установило, что КФХ «Идиятуллин Ф.А.» было зарегистрировано в ноябре 2016 года. А уже 22 марта 2017 года Идиятуллин подал заявление о государственной регистрации прекращения деятельности КФХ. Спустя же месяц, в апреле, он, по версии следствия, по предварительному сговору с Мухаметзяновым подал в управление сельского хозяйства и продовольствия Дрожжановского района заявление на имя заместителя премьер-министра РТ — министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Ахметова о перечислении на расчетный счет КФХ «Идиятуллин Ф.А.» субсидии за счет бюджета РТ на 2017 год.

Субсидию для несуществующего хозяйства Фарит Идиятуллин получал дважды. В первый раз он попросил деньги на развитие растениеводства в рамках российской госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013—2020 годы. Ирек Мухаметзянов же, как полагает следствие, будучи осведомленным, что КФХ уже не существует и, следовательно, не может ни сеять, ни выращивать сельскохозяйственные культуры, дал этому заявлению ход. Он помог сфабриковать необходимые для этого документы: содержащую ложные сведения справку-расчет подготовила по приказу своего начальника специалист финансово-экономического отдела управления сельского хозяйства и продовольствия, которая, по версии следствия, не была посвящена в тонкости дела. И уже 28 апреля 2017 года из бюджета РТ на счет Идиятуллина была перечислена субсидия в размере 55 480 рублей. Эти деньги, по мнению следователей, Мухаметзянов и Идиятуллин потратили вместе, и отнюдь не на растениеводство…

Ирек Мухаметзянов обвиняется в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Фото drogganoye.tatarstan.ru



Тогда же, в апреле, по данным следствия, Мухаметзянов с Идиятуллиным организовали незаконное получение еще одной субсидии, уже из республиканского бюджета. Зная, что фирма-получатель субсидии уже не существует, Мухаметзянов подписал соглашение с Идиятуллиным о предоставлении из бюджета Республики Татарстан субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством (реализацией) сельскохозяйственной продукции, указав в нем заведомо ложные сведения о дате его составления — 17 марта 2017 года и реквизиты ликвидированного КФХ. А в сентябре по распоряжению Мухаметзянова не осведомленный об афере сотрудник производственно-маркетингового отдела управления сельского хозяйства и продовольствия подготовил сводную справку-расчет на предоставление субсидии, которая содержала недостоверные сведения о том, что КФХ Идиятуллина располагает 146 гектарами посевной площади. Справка была подписана Мухаметзяновым и представлена в Минсельхозпрод, и в результате на лицевой счет «фермера» вскоре поступило 26,7 тысячи рублей, которыми, по версии следствия, Мухаметзянов и Идиятуллин снова распорядились по собственному усмотрению.

На чужом поле авторитет подорвал

Ущерб, причиненный госбюджету, оценивается таким образом в небольшую по нынешним временам сумму — 82,2 тысячи рублей. Однако Иреку Мухаметзянову вменяются и другие действия, несовместимые с государственной службой. А действовал он, если опираться на собранные следствием доказательства, не как госчиновник, а, скорее, как помещик, владеющий крепостными крестьянами.

Так, в апреле 2017 года, как полагает следствие, он, используя фактическую зависимость главы КФХ Махмутова от действий управления сельского хозяйства и продовольствия, незаконно дал тому устное указание о проведении сельскохозяйственных работ на арендуемом Идиятуллиным в селе Шланга земельном участке. Договор между фермерскими хозяйствами не заключался, Махмутов вспахал и засеял 86 га за собственный счет. Причем работы проводились под личным присмотром Ирека Мухаметзянова. А в июне 2017 года фермер Махмутов еще и гербицидами эти посевы бесплатно обработал.

В апреле же, по версии следствия, Мухаметзянов лично подал в Дрожжановский филиал ГБУ «МФЦ» подписанное братом своей жены новое заявление о государственной регистрации КФХ, а в мае там же получил письменное уведомление о госрегистрации КФХ «Идиятуллин Ф.А.». И 17 июля 2017 года обзавелся нотариально удостоверенной доверенностью на право управления и распоряжения всем имуществом этого КФХ. А 4 сентября заключил на ее основании договор с ООО «Государев Амбар» на хранение 127 тонн кормовой пшеницы, обеспечив предприятию, оформленному на брата жены, коммерческий успех.

Фермер Махмутов вспахал и засеял 86 га за собственный счет. Причем работы проводились под личным присмотром Ирека Мухаметзянова

Получение чиновником заработка таким незаконным путем привело, по мнению следствия, не только к существенному нарушению общественных и государственных интересов, но и к подрыву авторитета госорганов в глазах населения. На этом основании 51-летнего Ирека Мухаметзянова обвинили в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 159.2 [мошенничество при получении выплат с использованием служебного положения] и статьи 289 УК РФ [незаконное участие в предпринимательской деятельности].

Сообщник и родственник Мухаметзянова 54-летний Фарит Идиятуллин на следствии заявил, что в силу полной юридической безграмотности вообще не знал, что получает субсидии незаконно. Он утверждает, что потратил эти деньги на налоги, сборы, платежи за аренду земли, а также на покупку семенного зерна. А бесплатный труд фермера Махмутова на своих угодьях Идиятуллин объяснил просто — устной договоренностью с фермером, знакомством с которым обязан своему свояку. В итоге его обвинили лишь в незаконном получении государственных субсидий — по части 2 статьи 159.2 УК РФ [мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидии путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору].

Ущерб возместили



Уголовные дела обоих родственников соединены в одно производство. По информации прокуратуры Дрожжановского района, Мухаметзянов и Идиятуллин уже возместили причиненный государству ущерб. А в пресс-службе СУ СКР по РТ «Реальному времени» сообщили, что Фарит Идиятуллин в итоге заплатил за работы, выполненные на его участке, и фермеру Махмутову. Но деньги перечислил лишь недавно, уже в 2018 году, когда его свояка и его самого уже вовсю разрабатывали и полиция, и Следственный комитет, а прокуратура начала в их отношении проверку.

Суда теперь уже экс-руководитель управления сельского хозяйства и продовольствия Дрожжановского района и его родственник будут дожидаться дома — под подпиской о невыезде. А на их имущество наложен арест. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе СУ СКР по РТ, у Идиятуллина арестовали три автомобиля — грузовой Уазик, «ВАЗ»-«семерку» и Оpel Аstra. У Ирека Мухаметзянова под арестом оказались два земельных участка площадью 8,01 и 0,38 гектара.