В Казани проведут межевание участка от улицы Толстого до моста «Миллениум»

Это необходимо для развития дорожной сети, говорится в документе исполкома города

Фото: Артем Дергунов

В Казани начнется подготовка проекта межевания территории для развития улично-дорожной сети на участке улицы Подлужной в Вахитовском районе. Соответствующее постановление подписал Исполнительный комитет города.

Проект охватит территорию площадью 47,6 тыс. квадратных метров. Речь идет об участке от улицы Толстого до моста «Миллениум». Основной целью работ станет образование земельных участков в границах элемента планировочной структуры для дальнейшего развития дорожной инфраструктуры.

Инициатором подготовки проекта выступает ООО «Дорстрой Комплекс». Финансирование работ будет осуществляться за счет собственных средств компании. Согласно документу, завершить разработку проекта межевания планируется до 26 мая 2027 года. Контроль за исполнением постановления возложен на первого заместителя руководителя Исполкома Казани Азата Нигматзянова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

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Наталья Жирнова