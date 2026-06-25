В Чистополе за рубль выставили на продажу дом купца Хабибуллы Зяббарова

В комитете РТ по охране ОКН с помощью ИИ показали, как может выглядеть дом после реставрации, которая войдет в обязательства покупателя здания

В Чистополе выставили на продажу за один рубль объект культурного наследия муниципального значения — «Жилой дом начала XX века», принадлежавший известному татарскому купцу второй гильдии Хабибулле Зяббарову. Об этом сообщили в пресс-службе комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Здание расположено на улице Тукая, 17. Двухэтажный полукаменный дом площадью 406,9 квадратного метра был построен в начале прошлого века. Исторически усадебный комплекс включал главный дом, торговую лавку, соединенную с ним воротами, а также хозяйственные постройки во дворе.



Приобрести историческое здание по льготной цене смогут инвесторы, готовые заняться его сохранением и восстановлением. В комитете с помощью ИИ показали, как может выглядеть дом после реставрации, которая войдет в обязательства покупателя здания.

предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

Ранее в Казани здание Мусульманского социалистического комитета признали ОКН. Его создателем и руководителем был революционер-интернационалист Мулланур Вахитов.

Наталья Жирнова