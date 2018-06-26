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Путин назначил полпредов в федеральных округах

14:31, 26.06.2018
Путин назначил полпредов в федеральных округах
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назначил полномочных представителей в федеральных округах. Соответствующие указы размещены на сайте Кремля.

Бывшего министра связи Игоря Щеголева назначили полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе, генерал-майора Александра Матовникова — в Северо-Кавказском федеральном округе. Бывший помощник президента Николай Цуканов был назначен полпредом в Уральском федеральном округе.

Кроме того, президент переназначил Александра Беглова полпредом Северо-Западного федерального округа, Владимира Устинова — в Южном федеральном округе, а Сергея Меняйло в Сибирском.

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