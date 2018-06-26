Путин назначил полпредов в федеральных округах
Президент России Владимир Путин назначил полномочных представителей в федеральных округах. Соответствующие указы размещены на сайте Кремля.
Бывшего министра связи Игоря Щеголева назначили полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе, генерал-майора Александра Матовникова — в Северо-Кавказском федеральном округе. Бывший помощник президента Николай Цуканов был назначен полпредом в Уральском федеральном округе.
Кроме того, президент переназначил Александра Беглова полпредом Северо-Западного федерального округа, Владимира Устинова — в Южном федеральном округе, а Сергея Меняйло в Сибирском.ОбществоВласть
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