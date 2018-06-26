Бывший полпред в УФО узнал о своей отставке на поминках — СМИ

Бывший полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских узнал о своей отставке на поминках в Нефтеюганске.

Сегодня политик вместе с другими чиновниками принял участие в традиционных поминальных мероприятиях в Нефтеюганске по случаю гибели в 1998 году мэра города Владимира Петухова.

«Приехав в Югру в статусе высокопоставленного сотрудника администрации президента РФ, он уедет из региона в непонятном статусе», — пишет Znak.

Напомним, что сегодня президент России Владимир Путин уволил полпреда в УФО Игоря Холманских и назначил вместо него бывшего помощника Николая Цуканова.