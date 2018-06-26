Казанский университет будет готовить учителей татарского, а зарабатывать на иностранных стоматологах

Как казанские вузы готовятся к приемной кампании: госзаказ на айтишников и инженеров и сокращение мест для будущих журналистов и филологов

Фото: Максим Платонов

Пока выпускники школ изучают свои результаты ЕГЭ или досдают экзамены, университеты в полной боевой готовности ждут своих будущих студентов. Сегодня руководители государственных вузов и министр образования Татарстана Рафис Бурганов рассказывали журналистам о бюджетных местах, повышении платы за обучение и новых специальностях, которые вводят у себя университеты. Кроме того, как выяснилось на брифинге, КФУ готов начать с 1 сентября подготовку национальных кадров, правда, каких и в каком количестве, — пока не знает. Подробнее в материале «Реального времени».

Бюджетных мест больше, гуманитариев меньше

Приемные кампании на бакалавриат и специалитет должны начаться не позднее 20 июня и завершиться к 26 июля. Для тех, кто сдает дополнительные вступительные испытания по творческой или профессиональной направленности, определили срок сдачи документов не ранее 7 июля, для сдающих другие экзамены, проводимые вузами, — не ранее 10 июля.

Всего студентов в 2018 году ждут 44 вуза, из которых 28 — государственные. Сейчас в них учатся 149 732 студента. Порядка 40% из них получают знания за счет бюджета — это 59 821 человек.

По словам Рафиса Бурганова, в этом году выделено 16 531 бюджетное место, что на 5% больше, чем в прошлом году. Немного бюджетных мест снова получили и негосударственные вузы — ТИСБИ и университет имени Тимирясова. Они поделят между собой 120 мест (в прошлом году их было 115, а в позапрошлом — 124).

Больше всего бюджетных мест государство выделило на направления «Образование и педагогические науки» (1733), «Химические технологии» (1440), «Электро- и теплоэнергетика» (1389), «Информатика и вычислительная техника» (1156) и «Машиностроение» (945). Дальше по убыванию идут «Физкультура и спорт», «Сельское, лесное, рыбное хозяйство», «Электроника и радиоэлектроника», «Техника и технология строительства» и другие направления.

По словам Рафиса Бурганова, в этом году выделено 16 531 бюджетное место, что на 5% больше, чем в прошлом году. Фото Максима Платонова



За последние три года число бюджетных мест растет на инженерно-технические направления, а также на политические, психологические науки, физкультуру, IT-направление и радиоэлектронику.

Гуманитарные специальности в общей своей массе продолжают урезать. Количество бюджетных мест на направлении «СМИ и информационно-библиотечное дело» за два года уменьшили в два раза — там из 116 осталось 59 мест. На втором месте — «Языковедение и литературоведение», на третьем — «Юриспруденция». Дальше по убыванию идут «Архитектура», «Техника и технологии строительства», «История и археология», «Экономика и управление», «Философия» и «Религиоведение».

Уже совсем не бюджетное образование

Ни для кого не секрет, что стоимость обучения в вузах снова поднялась. Теперь первый курс на очном отделении бакалавриата в КФУ обойдется в год в среднем в 157 980 рублей, в КНИТУ-КАИ — в 155 313, в КГМУ — 149 250, в КНИТУ-КХТИ — 147 150 рублей, в КГАСУ — 134 700, в КГЭУ — 133 835, а в Приволжской госакадемии физкультуры, спорта и туризма — в 111 560 рублей.

В университете имени Тимирясова средняя цена чуть-чуть не дотянула до ста тысяч и составила 99 880 рублей. Самые низкие расценки оказались у аграрного университета, где средняя стоимость обучения составила 80 тысяч рублей, и ТИСБИ, где она и вовсе остановилась на отметке 69 тысяч рублей.

Повышение цен ректоры объясняют нормативами, установленными Министерством образования, и ростом популярности и качества образования тех или иных специальностей.

Рекорды по максимальной стоимости обучения побил КФУ. За один год обучения стоматологии на английском языке студентам придется отдать 468 тысяч рублей. На сто тысяч дешевле обойдется обучение лечебному делу на английском — по этому направлению за год придется заплатить 364 104 рубля. Для сравнения: на русском год лечебного дела стоит 183 300 рублей.

Рекорды по максимальной стоимости обучения побил КФУ. Фото Максима Платонова

Причину столь высоких цен пояснил сам ректор вуза Ильшат Гафуров. Подобные предложения были разработаны специально для иностранных студентов, приехавших в Казань за получением высшего образования.

— Дело в том, что там, где у нас большое количество иностранных студентов, мы приняли решение готовить их на английском языке, особенно тех, кто приехал из стран, где английский язык, по сути, является государственным языком, — рассказал ректор КФУ.

По данным направлениям все же не все предметы будут преподаваться на английском — обязательные гуманитарные предметы в основном будут читать на русском. В тоже время программа для иностранцев предполагает, что ее выпускники выйдут с двумя дипломами — КФУ и университетов-партнеров, преимущественно из Евросоюза.

Переходя к другим нововведениям, ректор рассказал, что в КФУ появились такие новые направления, как историческая политология (бакалавриат), международная топливная энергетическая безопасность, экономика и международные экономические отношения стран Азии и Африки, языки и литература стран Азии и Африки, политика и экономика тюрских народов, новые национальные медиа и другие.

— Таким образом, везде у нас произошли определенные изменения в программах подготовки специалистов. Все эти программы ориентированы на вызовы индустрии 4.0, о чем сегодня много на всех уровнях говорят. В принципе, подготовка специалистов по этим направлениям начата с учетом, что они выйдут из стен университета как минимум через четыре года. Поэтому предвидя, какие специальности будут востребованы на рынке труда, мы инициировали новые программы, — рассказал ректор КФУ.

Кстати, по его словам, к нему в университет уже активно несут документы — как на бюджетных, так и на контрактных местах пока заполняемость составила порядка 31%.

Сергей Юшко, возглавляющий КНИТУ-КХТИ, акцентировал внимание на том, что все свои программы они обсудили с потенциальными работодателями. Фото Олега Тихонова



В вузы за работодателем и высокой зарплатой

Дальше по очереди немного о своих университетах рассказали другие ректоры. Сергей Юшко, возглавляющий КНИТУ-КХТИ, акцентировал внимание на том, что все свои программы они обсудили с потенциальными работодателями.

— Наш университет всегда выделялся успешным трудоустройством выпускников. Поэтому программы мы делаем под производственные предприятия — это такие компании, как «Газпром», «Росатом», «Ростех», — отметил ректор.

Он также рассказал, что количество бюджетных месту у них выросло. Как и интерес со стороны иностранцев — все из-за участия в программе, которая предполагает обучение студентов из стран, где инвестируются большие деньги в создание технологических комплексов.

— Поэтому студенты из Вьетнама, Индии, Китая, стран Северной Африки, Средней Азии выбирают технологический университет, видимо, потому что есть соответствующая подготовка, — рассказал Юшко. Обучение проводится на русском языке, но некоторые направления стали переводить и на английский.

Как рассказал ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов, по бакалавриату у них появились две новые специальности, по магистратуре — три. И в этом вузе обучение можно пройти на английском языке, после чего выпускники также получают два диплома. Ректор напомнил, что у них процент трудоустройства выходцев университета один из самых высоких в Татарстане, впрочем, как и зарплаты — все по официальным данным Минобразования.

Кстати, частично успешной охарактеризовал Гильмутдинов работу с целевиками, чьи низкие баллы с хорошей рекомендацией от работодателя не устраивали ректора. В среднем их показатели оказывались ниже на 10 баллов, что, по мнению спикера, сильно влияло как на общие показатели вуза, так и на процесс обучения.

— Молодого человека, который не знает на достаточном уровне математику, инженерии уже не научишь. Поэтому эту проблему нужно было решать. Мы подняли эту тему, и, к нашему счастью, нас услышала и та сторона, потому что целевой набор всегда подкрепляется заявкой того или иного предприятия. Мы неоднократно встречались с руководителями предприятий. У них есть четкое понимание, что им недоученные специалисты не нужны, и сейчас эта разница между обычным и целевым набором практически исчезла, — прокомментировал ректор.

Как рассказал ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов, по бакалавриату у них появились две новые специальности, по магистратуре — три. Фото Максима Платонова

Целевиками едиными

Ректор Энергетического университета Эдвард Абдуллазянов пошел по другому пути и решил привлечь абитуриентов не возможным дальнейшим трудоустройством, а общежитиями, которые продолжает строить вуз, новыми современными лабораториями, образовательными программами и удобной средой для обучения людей с ограниченными возможностями.

Ректор КГМУ Алексей Созинов рассказал, что они в эту кампанию рассчитывают принять 1224 российских студента, 300 иностранцев и 200 человек по программам профессионального образования. Большую часть специалистов вуз обучает по целевому набору.

— В этом году объем целевого набора будет несколько меньше, чем в прошлом году. Но все равно он большой — 55% в целом от контрольных цифр приема. По специалитету — 65%, — отметил спикер.

Как известно, поступить в медицинский совсем непросто. Осложняется это еще тем, что университет сам определяет минимальный уровень результатов ЕГЭ, отсеивая таким образом еще до конкурса тех, кто имеет низкие проходные баллы. В то же время университет успел засветиться в нескольких скандалах — антикоррупционное управление выяснило, что некоторых из студентов-целевиков принимали с баллами намного ниже, чем у других претендентов, — все по рекомендации Министерства здравоохранения и с влиятельными родственниками за спиной. Похожие ситуации всплывали и в 2014 году.

Отвечая на соответствующий вопрос, Созинов еще раз повторил, что объем целевого набора по сравнению с прошлым годом уменьшился, уточнив, что снижение произошло на 11%. По его словам, отбором претендентов занимается само Министерство здравоохранения, а все процедуры отбора отработаны, созданы соответствующие комиссии и положения.



По словам Созинова, отбором претендентов занимается само Министерство здравоохранения, а все процедуры отбора отработаны, созданы соответствующие комиссии и положения. Фото Максима Платонова

«Это реальная востребованность, а не та, что представляется в отчетах»

В КГАСУ на бюджет поступает в среднем порядка 35% счастливчиков от общего числа. Всего ректор университета Рашит Низамов рассчитывает принять в этом году около 1750 новых студентов, как и в прошлом году. Все из-за большой востребованности своих выпускников на многочисленных стройках, развернувшихся по всей России.

— Мы априори востребованы. И это реальная востребованность, а не та, что представляется в отчетах. Будущие студенты видят, что они могут делать, мы это демонстрируем. Например, вчера на «Мордовия Арене» проходила игра Иран — Португалия. Испанцы чуть не остались без одной четвертой. Мы как раз нарастили трибуны с 30 до 45 тысяч мест. Там очень сильно прыгали иранцы, поэтому мы внимательно смотрели игру, — привел, как всегда не без юмора, пример поставленных перед ними задач ректор.

Своих студентов-архитекторов он назвал гордостью, напомнив, что ребята, обучающиеся в КГАСУ, выигрывают различные международные конкурсы, которые студентам других российских вузов оказываются не по зубам.

КФУ взялся за национальные кадры

При таком сосредоточии представителей сферы образования нельзя было не вспомнить наболевший татарский вопрос. Первым делом министру образования Рафису Бурганову пришлось пояснять, на какой стадии сейчас процесс переподготовки педагогов татарского языка.

— Это процесс не одного дня, это многочасовая программа, она длится не неделю и не две — где-то раньше начали, где-то позже. По разным специалистам количество часов разное. Я думаю, что мы к 1 сентября все завершим. Мы не можем, не прочитав определенное количество часов, дать документ об образовании даже педагогу с высшим образованием, — прокомментировал министр

Он признался, что в ходе переподготовки возникли некоторые технические проблемы, решать которые они планируют совместно с КФУ. По словам ректора вуза Ильшата Гафурова, на базе университета решено не только переобучать существующие национальные кадры, но и обучать новые — не только в области педагогики, но и в области журналистики, политологии и других наук.

По словам ректора вуза Ильшата Гафурова, на базе университета решено не только переобучать существующие национальные кадры, но и обучать новые. Фото Олега Тихонова

— Президентом республики было принято решение, чтобы подготовка шла в стенах Казанского федерального университета. Будет создана специальная организационная структура. Сегодня изучается вопрос, в каких областях и какое количество кадров нужно, потому что нельзя готовить, не изучив рынок сегодняшнего дня и не предвидя, что будет происходить через четыре, через пять лет. Но с 1 сентября по разным направлениям подготовка специалистов начнется. Сколько будет журналистов, сколько историков, сколько людей, работающих в области татарской филологии, — изучение этого вопроса является центром ответственности рабочей группы, которую возглавляет Рафис Тимурханович (Бурганов) и Лейла Ринатовна Фазлеева, — рассказа Гафуров.

Специалистов планируется готовить по целевому набору по заказу республики. После окончания обучения они должны будут отработать в школах, СМИ и других организациях.

— Самое главное, что работодатели в лице различных ведомств и агентств должны будут подключиться к вопросам подготовки этих специалистов. Только что Альберт Харисович (Гильмутдинов) и Сергей Владимирович (Юшко) говорили об инженерных кадрах, о заводах. То же самое должно произойти во всех сферах. Здесь ни в коем случае не идет разговор о том, что это кадры с плохими результатами государственных экзаменов, поскольку есть федеральные требования, и они одинаковые для всех — ниже определенного уровня мы принимать не можем, — сразу оговорился ректор КФУ.

По педагогике КФУ и Академия наук РТ совместно сейчас разрабатывают методику обучения.

— Там достаточно серьезная часть будет посвящена интерактивным вещам, современным технологиям, потому что к методике есть определенные нарекания. Когда будет принят федеральный закон, он будет регламентировать процедурные моменты, в том числе связанные с федеральными стандартами, а наша задача, чтобы мы подготовили таких преподавателей, которые бы могли за отведенное время обучить, а самое главное — заинтересовать ребенка в изучении своего родного языка, — пояснил Гафуров.

Помимо КФУ, по его словам, подготовкой учителей может заняться также Набережночелнинский педагогический университет.