Самолетом, поездом, автомобилем: как уфимцы прикоснулись к мундиалю-2018

Башкирские болельщики побывали на матчах российского ЧМ-2018 — цена вопроса

Несмотря на то, что в Уфе вроде бы напрочь забыли про ЧМ-2018 (нет даже фан-зоны или ее подобия), настоящие болельщики нашли-таки пути, чтобы увидеть своими глазами исторический для России турнир. Не стали преградой ни цены, ни «организованная неорганизованность», ни расстояния. Футбольные путевые истории уфимских болельщиков — в материале «Реального времени».

Уральская «архитектура»

Денис Лубянских, пресс-атташе ФК «Уфа», во время отпуска побывал на трех матчах ЧМ-2018. Своей временной дислокацией выбрал столицу Урала.

— Я побывал на трех матчах чемпионата мира в Екатеринбурге. Это были встречи Египта с Уругваем, Франции с Перу и Японии с Сенегалом. Добирался на «Яндекс-автобусе» за 980 рублей. Здесь живу у брата в отдельной комнате, с жильем повезло.

На матч Египет — Уругвай приобрел билет 3-й категории, который стоил 6 300 рублей. А на игру Франция — Перу удалось купить билет 4-й категории стоимостью 1 280 руб. Стоит сказать, что билеты 3-й и 4-й категории на «Екатеринбург Арене» практически ничем не отличаются, кроме как ценой и парой рядов. То есть сумма «обмана» — пять тысяч. Так что на Сенегал — Япония купил билет 4-й категории за 1 280 руб.

В дни первых матчей температура воздуха опускалась до 10—12 градусов тепла. Для южных фанатов это практически зимние условия. На матч Египет — Уругвай я заходил на стадион за полтора часа до матча, пришлось минут 30 стоять в очереди. Очереди были везде — на входе на арену, в туалет, за атрибутикой и за едой (ценники в местных бутиках оказались раза в три выше, чем в Уфе). Но в целом давки не было — волонтеры работали отлично.

Сам стадион удивил необычной архитектурой. Я не был впечатлен так же, как, например, стадионом «Краснодар», тем не менее, «Екатеринбург Арена» — это один из лучших стадионов нашей страны, который, конечно, отвечает высоким требованиям чемпионата мира.

Так или иначе, это большой праздник, прикоснуться к которому я советую каждому!

«На матч Египет — Уругвай я заходил на стадион за полтора часа до матча, пришлось минут 30 стоять в очереди». Фото vk.com



От «Лужников» до «Фишта»

Руслан Юнусов, спортивный аналитик, заядлый болельщик:

— Паспорт болельщика, который важнее, чем билеты, я забрал еще в марте, хотя заявку подавал в январе. Был на трех встречах в трех городах — на матче открытия ЧМ-2018 в Москве, в Ростове-на-Дону и в Сочи. Атмосфера большого футбольного праздника чувствовалась везде. Повсюду реклама мундиаля, курсируют специальные автобусы, толпы болельщиков, радующихся футболу.

Ощущения непередаваемые! От «Лужников», правда, неоднозначные впечатления. Стадион — огромная чаша. Мы сидели наверху, при том, что билет мне достался за 13 тысяч 200 рублей. Акустика, показалось, не самая хорошая, или просто болельщики вели себя не слишком активно.

Тем не менее, игра против саудитов вызвала гордость и радость за страну. Это того стоило! В Ростове, куда прилетел самолетом, билет обошелся тоже недешево — в 12 600 рублей. В перерыве матча Бразилия — Швейцария пообщался с бразильским болельщиком. Ему очень нравится в России. Подружились, может, встретимся еще, ведь я планирую посетить матчи 1/4 и 1/8 финала. На них купил билеты еще в апреле — за 11 200 на 1/8 и за 15 тысяч на четвертьфинал.

Стоит сказать, что в Ростове у меня был билет 1-й категории, но я сидел высоко, и бразильских звезд было видно не очень хорошо. Зато в Сочи, куда я приехал на поезде, у меня был самый дешевый билет 4 категории, всего за 1 280 рублей, — и все было видно как на ладони. «Фишт» — уютный и компактный, на нем понравилось больше всего. С переездами и билетами на 9 дней вышло 50 тысяч. Праздник недешевый, но он продолжается. Удовольствие от футбольного действа непередаваемое!

Мухи и боление = отличное настроение

Евгений Макаров, спортивный журналист:

— Билеты покупал через сайт, было нелегко. Первая жеребьевка результата не дала: заявлял 7 матчей, вторая жеребьевка — из 7 матчей выпал один в Самаре, и я уже выполнил программу-минимум, но хотелось попасть еще на 2—3 матча. Уже в процессе продажи в живой очереди удалось в последний момент взять еще два билета на матчи в Волгограде и Саранске. Переезжал из одного города в другой на поезде. Маршрут: Уфа — Волгоград — Москва — Самара — Уфа — Саранск. Вместе с матчами и дорогой выходит 17 тысяч рублей.

В Волгограде был на матче Англия — Тунис. Эмоции зашкаливают! Впервые оказался на игре такого уровня, на реконструированной громадной арене. Но здесь жесткая система прохода на трибуны — практически все вещи нужно было сдавать в камеру хранения, в том числе ложку, шампунь, зубную пасту. Пожалуй, пройти на международный рейс в аэропорту гораздо проще.

Замучила мошкара. Футболистам тоже было нелегко сражаться с соперником и мошками.

В Самаре стадион отличный, но до него далеко идти пешком. Приехал туда из Москвы на специальном бесплатном поезде для болельщиков. Цена билета на игру нормальная — 1 280 рублей, хотя, повторю еще раз, достать билеты было нелегко.

Впереди — Саранск. Очень рад, что все бросил, пожертвовал половиной годового отпуска и съездил на матчи чемпионата мира!

«Весной узнал, что друзья с «20-го сектора» едут на машине в Сочи, благо отпуск был заранее запланирован». Фото vk.com



Черноморский вояж

Альберт Султангиров, представитель уфимской фанатской группы «20 сектор»:



— Еще осенью 2017 года подавал заявки на пакет игр для себя и сына в Сочи, на втором этапе — в Москву, Питер и Калининград. Но оба раза были безуспешны. Весной узнал, что друзья с «20-го сектора» едут на машине в Сочи, благо отпуск был заранее запланирован. В итоге за две недели до чемпионата взял без проблем билет на матч Бельгия — Панама за 6 300 рублей в Сочи. 5 тысяч километров и две недели настоящего праздника навсегда останутся в наших сердцах! Проезд обошелся примерно в 5 тысяч рублей с человека, жилье в Адлере — 450 рублей в сутки. Море в шаговой доступности, прекрасная погода, невероятная атмосфера в фан-зоне в морском порту, красавец-стадион «Фишт» и всегда веселые иностранные болельщики. Что еще для счастья надо?!

Особо отмечу, что в Сочи просто обязана быть команда уровня РФПЛ. Город по инфраструктуре на 100 процентов готов к большому футболу!