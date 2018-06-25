«Родной язык будет тянуть детей вниз»: еще раз о «конфликтном законопроекте» Госдумы

«Депутатская фантазия» — очередная веха на пути к вымиранию национальных языков, считают эксперты

Госдума приняла в первом чтении поправки к закону об образовании. Согласно им, родители смогут выбрать, какой язык дети будут изучать в школе как родной. О том, кто инициатор законопроекта и почему нужна «политическая воля», чтобы принять какое-либо решение в языковом вопросе, — в материале dw.com.



«Это собственная депутатская фантазия или что-то от профильных министерств»

Во вторник, 19 июня, Госдума приняла в первом чтении поправки к закону об образовании. Они закрепляют право получать дошкольное, начальное или основное общее образование на одном из языков народов России. При этом отдельно оговаривается добровольность его изучения — «не в ущерб» русскому языку.



Появление законопроекта, безусловно, спровоцировано языковыми конфликтами в Татарстане в 2017 году, считает политолог Екатерина Шульман. После того как Владимир Путин заявил о недопустимости принуждения при изучении неродных языков, уроки татарского языка в Татарстане и башкирского языка в Башкортостане перестали быть обязательными. А уже в апреле 2018 года депутаты заговорили об изменениях во всех республиках.

При всем медийном шуме инициатива Госдумы не выглядит «спущенной сверху», убеждена Шульман: «Судя по подписантам — депутатам второго круга — это скорее собственная депутатская фантазия либо что-то от профильных министерств. Другое дело, что сейчас это похоже на попытку переложить ответственность за решение языковой проблемы на родителей и регионы».

Появление законопроекта спровоцировано языковыми конфликтами в Татарстане в 2017 году, считает политолог Екатерина Шульман. Фото dw.com

«Выбор без выбора»: как республики отреагировали на законопроект

Но в национальных республиках думская инициатива почти сразу вызвала протесты, в первую очередь в Татарстане и Башкортостане. Уже в середине апреля появилась инициативная группа «Нет закону против родных языков». Ее петиция против законопроекта, опубликованная на платформе change.org, собрала более 40 тысяч подписей. Также участники группы отправили более тысячи писем в Госдуму, в министерства образования и культуры, а также лично Владимиру Путину.

Координатор группы Айрат Файзрахманов, зампредседателя Всемирного форума татарской молодежи, убежден, что добровольность изучения языка означает, что родной язык республик в итоге попадет в необязательную часть учебных планов. В самом тексте законопроекта это не уточняется. «По сути, это выбор без выбора. Предмет «родной язык» будет бороться за два часа, а где-то — и за час в неделю с другими предметами. И то, если его выберут родители», — поясняет Файзрахманов.

Фото Фото Василия Иванова/kazanfirst.ru

Айрат Файзрахманов: «По сути, это выбор без выбора. Предмет «родной язык» будет бороться за два часа, а где-то — и за час в неделю с другими предметами. И то, если его выберут родители»



Против законопроекта выступили и общественники многоязычного Северного Кавказа. Там только в одном Дагестане — 14 государственных языков. «Во всех северокавказских республиках, особенно в городах, дети почти не знают свой родной язык. Понятно, что им надо поступать в русские университеты. Если можно отказаться от дополнительного, пусть и родного языка, они это сделают. Это предмет, который будет их тянуть вниз», — говорит доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела адыгской филологии Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований Мадина Хакуашева. Она подчеркивает важность «политической воли» в языковом вопросе.

Законопроект — конфликтный, вне зависимости от того, в какой редакции он будет применяться, считает координатор Комитета гражданских инициатив в Чувашии Игорь Михайлов. Однако консолидация оппозиции по вопросу языков в каждой республике разная. «В Чувашии, в отличие от Татарстана, где общественность может четко и громко выражать свой протест, интеллигенция не любит открыто конфликтовать. Даже руководство республики изначально самоустранилось от этой проблемы», — объясняет эксперт. Он прогнозирует увеличение в разы числа тех, кто предпочтет русский язык.

Спешку при принятии законопроекта — сначала депутаты планировали обсудить его на осенней сессии, но затем перенесли на конец весенней — общественники связывают с попыткой уменьшить протестный потенциал в регионах. «Во время чемпионата мира по футболу проще принимать непопулярные меры, как это вышло с повышением пенсионного возраста», — отмечает Айрат Файзрахманов.

Спешку при принятии законопроекта общественники связывают с попыткой уменьшить протестный потенциал в регионах. Фото dw.com

Последствия для учителей, преподающих национальные языки

Новый законопроект, если он будет принят, безусловно, вызовет немало проблем у учителей, которые сейчас преподают национальные языки, считает сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. По его словам, общее напряжение и боязнь появились еще осенью 2017 года на фоне прокурорских проверок в Татарстане. Кроме того, если закон начнет действовать уже с 1 сентября, это станет большим сюрпризом для многих преподавателей — учебную нагрузку во многих школах уже утвердили, учителя ушли в отпуск.

Однако формально, с точки зрения права, это вопрос разрешимый. «У многих преподавателей договоры на неопределенный срок, и уволить их просто так нельзя», — указывает Луховицкий. Учителям будут предложены варианты изменения или повышения квалификации, а не просто ультиматум: «Учи русский или увольняйся».

Новый законопроект вызовет немало проблем у учителей, которые сейчас преподают национальные языки. Фото kpfu.ru

Последствия реформы для малых языков

Официально объявляя родной язык человека факультативным (причем на ранних этапах жизни, в начальной школе), власть в очередной раз понижает престиж этого языка, считает языковед, кандидат филологических наук Михаил Ослон. Это значит, продолжает он, что число говорящих на таком языке будет сокращаться быстрее, а выучивать его теперь уже не будет почти никто.

«Сейчас жизненная сила малых языков зависит в большой степени от желания самих говорящих передавать свой язык детям, то есть от наличия у этих языков хоть какого-то престижа в их глазах», — добавляет Ослон. По его словам, сосуществование двух и более языков «на равных правах» в одном месте — явление чрезвычайно редкое. Обычно в таких ситуациях языки образуют иерархию, и в итоге один постепенно побеждает, ассимилируя другие. А потому не стоит ожидать от людей сознательного и бережного отношения к своему «этнокультурному наследию».

Сдерживанием темпов падения числа носителей того или иного языка может заниматься именно государство. Характерный пример — противоречивая языковая политика СССР, которая, по выражению эксперта, вдохнула новую жизнь во многие малые языки, одновременно проводя интенсивную русификацию на всех уровнях.

«Можно возразить, что язык — дело добровольное. Но добровольность здесь вступает в неравный бой с целесообразностью (в глазах говорящих). В результате доступ к местным языкам в школе ограничивается, так что (даже при желании) освоить его или обрести на нем грамотность будет негде. Если факультативность всех языков, кроме русского, закрепится официально, то для всех этих языков это явит собой очередную веху на пути к вымиранию», — резюмировал Михаил Ослон.