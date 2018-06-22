«Мы можем говорить о перспективах уровня годовой добычи для «Татнефти» в 35 млн тонн»

Компания направит на дивиденды рекордные 92,9 млрд рублей (!), или 75% прибыли по МСФО

22 июня в Альметьевске прошло годовое собрание акционеров «Татнефти», на котором побывали корреспонденты «Реального времени». На собрании было решено направить на дивиденды рекордные 92,9 млрд рублей, или 75% прибыли по МСФО. В беседе с журналистами гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов признался, что сдерживать добычу для компании непривычно. Он заявил, что в перспективе в ближайшие 10 лет группа может выйти на уровень добычи в 35—37 млн тонн в год и это «очень консервативный прогноз».

Маганов не хочет сдаваться сланцевикам из США

Собрание традиционно началось с подведения итогов работы. О них рассказывал генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов. По его словам, общая стоимость консолидированных активов компании за год выросла до 1,2 трлн рублей. Сейчас «Татнефть» входит в топ-8 российских компаний по рыночной стоимости. В течение прошлого года ее капитализация перешла отметку в 1 трлн рублей. На конец 2017-го капитализация достигала $19,1 млрд, в долларовом выражении компания подорожала на 20%. «Для справки: текущая капитализация достигла уже 1,51 трлн рублей», — отметил Маганов.

В прошлом году компания получила выручку по РСБУ в размере 581,5 млрд рублей — она выросла на 95,3 млрд, или на 19,6% год к году. При этом чистая прибыль за год снизилась на 4,6% и составила 100 млрд рублей (впрочем, уже в январе — марте она увеличилась на 26,5%).

Маганов отдельно остановился на добыче. В прошлом году, сказал он, компания придерживалась своих обязательств по сдерживанию суточной добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Несмотря на это, общий среднесуточный объем добычи не снизился, а, наоборот, вырос на 1,2% (всего за год группа добыла 28,9 млн тонн).

Как ранее писало «Реальное время», соглашение стран — экспортеров нефти о сдерживании было заключено осенью 2016 года, когда добыча в России находилась на исторически высоком уровне. Кроме того, на заданный уровень заморозки компании должны были выйти только к апрелю 2017-го. Все это позволило «Татнефти» избежать фактического снижения добычи. Однако уже в этом году среднесуточная добыча может действительно сократиться.

«Татнефть» входит в топ-8 российских компаний по рыночной стоимости



Выступая с докладом перед акционерами, Маганов заявил, что в условиях наращивания сланцевой добычи в США «Татнефть» должна максимально реализовать свой потенциал: «Сейчас мы смело можем говорить о перспективах уровня среднегодовой добычи в объемах 35—37 млн тонн на горизонте ближайшего десятилетия. Это, я должен сказать, такой очень консервативный прогноз».

Позднее, отвечая на вопросы журналистов, Маганов признался: «История, что вдруг ограничение добычи — это для нас впервые». Впрочем, считает он, компания способна быстро нарастить объемы добычи после того, как перестанет действовать соглашение о сдерживании. Это произойдет за счет действующих месторождений компании на территории Татарстана и других российских регионов. «Одновременно мы рассматриваем проекты в Иране, держим руку на пульсе, надеемся, что благоприятно разрешится ситуация в Сирии», — добавил Маганов.

Выступая с докладом перед акционерами, Маганов заявил, что в условиях наращивания сланцевой добычи в США «Татнефть» должна максимально реализовать свой потенциал

Ничего, кроме благодарности

Год назад компания отдала акционерам половину своей прибыли по МСФО, тогда как в предыдущие годы не решалась выйти за уровень 30%. На прошлом годовом собрании было решено направить на дивиденды почти 54 млрд рублей. «Это не дань моде и не широкий жест, — говорил тогда заместитель гендиректора «Татнефти» Нурислам Сюбаев. — Это взвешенное решение, направленное на рост стоимости и уменьшение корпоративных рисков группы».

В начале 2018 года «Татнефть» утвердила новую дивидендную политику, в которой указывалось, что уровень в 50% отныне является целевым (по РСБУ или по МСФО — в зависимости от того, какая прибыль окажется больше).

На сегодняшнем собрании компания направила на дивиденды 92,9 млрд рублей — что на 73,3% больше, чем было годом ранее. В итоге акционеры получат 39,94 рубля на одну акцию (в прошлом году дивиденды начислялись из расчета 22,81 рубля на акцию). Таким образом, на выплаты акционерам уйдет не половина, как предполагалось, а 75% прибыли по МСФО. Оставшуюся часть направят на инвестпрограмму и финансирование дочерних компаний.

После собрания «Татнефть» удостоилась публичной похвалы от президента РТ Рустама Минниханова

В совете директоров никаких изменений не произошло. В новый состав вошли:

Наиль Маганов;

Шафагат Тахаутдинов;

Гереч Ласло;

Радик Гайзатуллин;

Юрий Левин;

Наиль Ибрагимов;

Рустам Халимов;

Ренат Муслимов;

Ринат Сабиров;

Валерий Сорокин;

Рафаиль Нурмухаметов;

Азат Хамаев;

Раис Хисамов;

Рене Штайнер.

После собрания «Татнефть» удостоилась публичной похвалы от президента РТ Рустама Минниханова. «Выручка компании, прибыль компании, ресурсная база компании, технологии, которые сегодня компания использует, развитие нефтехимического и нефтеперерабатывающего сегмента — все те параметры, которые были заложены в Стратегии-2025, — они реализованы. Кроме слов благодарности у нас других направлений сегодня быть не может», — заявил он.