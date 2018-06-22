Гленн Ходдл: «Впечатления от чемпионата мира в России? Никто не ожидал, что будет так здорово»

Он тренировал сборную Англии и Дэвида Бэкхема и ругался с сэром Алексом Фергюсоном

Фото: Максим Платонов

На чемпионат мира традиционно съезжаются футбольные знаменитости из разных стран и поколений. Перед игрой Иран — Испания собеседником нашего издания стал 60-летний экс-главный тренер сборной Англии Гленн Ходдл, знаменитый британский полузащитник атакующего плана, карьера которого в клубах и сборной развивалась со второй половины 70-х до середины 90-х годов ХХ века. Начав играть в «Уотфорде», футболист сделал себе имя в «Тоттенхэм Хотспур», где с 1975 по 1987 год забил 88 голов в 377 матчах. После окончания игроцкой карьеры Ходдл тренировал в том числе сборную Англии, «Саутгемптон», «Челси» и «Тоттенхэм». В 2007 году полузащитник был введен в Национальный футбольный зал славы. Известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден взял блиц-интервью у легенды английского футбола.

Великий и ужасный

Придя на встречу Иран — Испания за три часа до начала, я расположился в медиа-центре рядом с солидным английским обозревателем по фамилии Шривс. Убедившись, что мистер Шривс — именно Шривс и, соответственно, никакого отношения к величайшему форварду в истории британского футбола Джимми Гривзу не имеет, я занялся просмотром игры Уругвай — Саудовская Аравия, Внезапно мое внимание привлек молодцеватый подтянутый человек с тронутыми сединой волосами, к которому сэр Шривс буквально подскочил, чтобы дружески обнять. Глянув на бэйдж нового гостя медиа-центра, я не поверил своим глазам и понял, что этот шанс надо использовать.

«Фантастика. И сами арены, и удивительная атмосфера. Настоящий фестиваль футбола. Все стадионы заполнены. Люди — тоже фантастика, приветливые, добрые. Каждый город со своим лицом, неповторим».

Фото Максима Платонова



Да, это действительно был он, один из самых техничных футболистов в истории английского футбола, легенда «Тоттенхэм Хотспур» и тренер с противоречивой репутацией. Терпеливо дав двум сэрам наговориться, я включил диктофон. Все, больше не интригую. Специально для читателей «РВ» — великий и ужасный Гленн Ходдл.

«Я нахожусь на настоящем фестивале футбола»



— Мистер Ходдл, ваши первые впечатления от чемпионата мира в России?

— Просто фантастика. Супер! Никто не ожидал, что будет так здорово.

— А от первой игры сборной Англии? На мой взгляд, она получилась непростой (победа над сборной Туниса 2:1, — прим. ред.).

— Согласен. Так всегда бывает на чемпионатах мира, особенно в первом матче. Первые 20—30 минут мы играли очень хорошо, я бы сказал, чудесно. Имели куда больше возможностей, чем на один гол, но не использовали их, потом еще и пропустили. Во втором тайме, да еще при равном счете, все стало гораздо сложнее.

— Англия — быстрая команда, но после перерыва стала действовать на замедленных скоростях…

— Да, медленно. Хорошо хоть в концовке вырвали три очка. Это — очень позитивный итог. Но главная наша задача — взять третью игру, против Бельгии.

— Вы были на игре в Волгограде?

— Да, конечно. Я не мог пропустить матчи сборной Англии, приехав в Россию.

— Какие города и стадионы уже успели посетить?

— Мы были в Москве, Волгограде, сейчас вот в Казани, завтра направляемся в Санкт-Петербург.

— Что скажете о стадионах, на которых проходят матчи чемпионата мира?

— Фантастика. И сами арены, и удивительная атмосфера. Настоящий фестиваль футбола. Все стадионы заполнены. Люди — тоже фантастика, приветливые, добрые. Каждый город со своим лицом, неповторим.

Гленн Ходдл не мог пропустить матчи сборной Англии, приехав в Россию. Фото fifa.com



«Сможет ли «Тоттенхэм» побороться за титул? Если бы это зависело от меня»

— А само содержание футбола?

— Вполне достойное. Уже состоялось несколько замечательных матчей. Думаю, турнир пройдет на ожидаемо высоком уровне и по организации, и по содержанию.

— Общий тренд по первой неделе ЧМ?

— Все команды играют примерно по одной системе. Различается количество защитников, расстановка, но посыл у всех примерно один. На первый план выходит терпение, необходимость достичь нужного результата и сохранить его. Возрастает роль каждого момента, его использования, ведь их может быть создано совсем немного. Бразилия играет немного по-другому, про Германию пока трудно что-либо сказать. Пока большие команды в первом туре не особо впечатлили.

— Только что сборная Марокко проиграла Португалии, имея большое игровое преимущество.

— Вот и еще одно подтверждение моих слов. А ведь Португалия — чемпион Европы. Марокканцам вообще не везет, они были лучше и Ирана, но ни очка, ни гола.

— Гленн, вы провели 12 лет в «Тоттенхэм Хотспур». Вам приятно, что почти вся креативная линия обновленной сборной Гарета Саутгейта — Киран Триппьер, Деле Алли, Харри Кейн — представляет клуб, в составе которого вы выиграли Кубок УЕФА, два Кубка и Суперкубок Англии?

— Да, сейчас за «шпор» играет много замечательных игроков, и они еще очень молоды и способны прогрессировать.

— Так, может, пора «Тоттенхэму» замахнуться на нечто большее, чем участие в Лиге чемпионов? Как насчет того, чтобы в следующем сезоне побороться за титул?

— О, если бы это зависело от меня!

Ходдл один из самых техничных футболистов в истории английского футбола, легенда «Тоттенхэм Хотспур» и тренер с противоречивой репутацией. Фото scoredraw.com



Травма колена могла все закончить

Собственно, история футбола могла и не заметить паренька с такой фамилией. В детстве Гленн получил тяжелую травму колена и мог закончить карьеру игрока, так ее и не начав. Но футбольный бог понял, что имеет дело с одаренным юношей и вылечил его.



Тогда-то сказка и началась. На фоне олдскульного британского футбола с борьбой, столкновениями каменными башками и бесчисленными фланговыми навесами техника Ходдла, его дриблинг, крученые удары со стандартов казались аномалией. К тому же он не пил, что для английских фантазиста было вообще нонсенсом. Коллеги Гленна по креативу черпали вдохновение исключительно в односолодовом — Джордж Бест долго лечился от тяжелой формы алкоголизма, а Пол Гаскойн, кстати, сменивший Ходдла в сборной, успешно совмещал игру и солнце на дне бокала.



Как бы то ни было, вместе со «шпорами» Ходдл в 1984-м выиграл Кубок УЕФА, стал двукратным обладателем Кубка Англии и победителем Суперкубка. Потом переехал на континент и стал лидером «Монако», в котором издавна к британцам испытывали пиетет. Итог французской командировки (1987—1991) — 69 игр, 27 голов и Кубок этой страны в 1991-м. А далее возвращение на туманный Альбион.



Гленн Ходдл (справа) в «Монако». Фото scoredraw.com



Как поссорились мистер Ходдл и сэр Алекс Фергюсон



Переход на тренерскую стезю прошел безболезненно, и уже в 1996-м, после отставки Терри Венейблса, Ходдл возглавил сборную. Отбор к ЧМ-1998 тренер-дебютант начал с поражения на «Уэмбли» от итальянцев, но далее дела пошли в гору и путевку во Францию «львы» завоевали.



Однако возвращение в страну, где он провел как игрок несколько не самых плохих сезонов, у Ходдла триумфальным не получилось. В его команде были яркие личности — Ширер, Бэкхем, Оуэн, Андертон, но на групповой стадии мундиаля англичане выступили, как всегда, блекло — победа над Тунисом 2:0, поражение от Румынии 1:2, выигрыш 2:0 у Колумбии. В 1/8 жребий вывел подопечных Ходдла на Аргентину. Подумалось, что это конец…

Англия против Аргентины — это всегда много больше, чем футбол, и немногим меньше, чем война за Фолкленды…Так получилось и в самом драматичном поединке французского ЧМ. В нем было все — красивые голы, провокация Диего Симеоне на 23-летнем Бэкхеме с удалением последнего, судейская черная несправедливость, когда аргентинец рукой (ну, без «руки божьей» ни одно мальвинское дерби не обходится) снял мяч с головы Ширера… 2:2 в основное время и поражение Англии по пенальти вызвало бурю реакции в футбольном мире.



На послематчевую пресс-конференцию Ходдл привел с собой несчастного Бэкхема. И понеслось… Краснолицый гуру Алекс Фергюсон вылил на голову тренера поток обвинений, в том числе в приглашении в сборную парапсихолога. С тех пор разделительная полоса пролегла жирной чертой между двумя сильными личностями и большими характерами. Сэр Алекс положил начало травле тренера сборной. Отбор к Евро-2000 англичане начали вяло, но руководители федерации не собирались менять коней. И здесь Ходдл, молчавший всю карьеру игрока, сам совершил над собой моральное харакири.



Он вывел в Премьер-лигу скромнейший «Суиндон-таун», дошел до финала Кубка Англии с «Челси», возглавлял родной «Тоттэнхем». Фото scoredraw.com

Скандальное заявление о инвалидах

С какого бодуна гражданин толерантной до крайности страны сделал скандальное заявление об инвалидах, наверное, сам Гленн не объяснит и на божьем суде. Но сказав, что «инвалиды расплачиваются за прегрешения, которые они совершили в предыдущей жизни», специалист подписал себе приговор. Спасибо хоть не смертный. В 2000-м из сборной Ходдла с треском «ушли». Он вернулся на клубную работу, но тихо и спокойно трудиться уже не мог (или не хотел). Став наставником благополучного и идущего в зоне еврокубков «Саутгемптона», наш герой начал вести тайные переговоры с родными «шпорами» и в разгар сезона, обворовав «святых» еще и на помощника Джона Гормона, в Южной Африке(!) подписал меморандум с «Тоттэнхемом», заставив прежний клуб срочно подыскивать себе нового наставника. Скандал в итоге замяли, но осадок, как говорится, остался.



Гленн Ходдл, тем не менее, остается востребованным. Он вывел в Премьер-лигу скромнейший «Суиндон-таун», дошел до финала Кубка Англии с «Челси» (там, правда, была «баранка» от «Манчестер Юнайтед» 0:4), возглавлял родной «Тоттэнхем». С 2014-го помогал Гарри Рэднаппу в «КПР». На этом чемпионате мира выполняет функции эксперта. Так что побеседовать с таким интересным собеседником, настоящей звездой английского и европейского футбола, считаю своей большой репортерской удачей.