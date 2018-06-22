Гленн Ходдл: «Впечатления от чемпионата мира в России? Никто не ожидал, что будет так здорово»
Он тренировал сборную Англии и Дэвида Бэкхема и ругался с сэром Алексом Фергюсоном
На чемпионат мира традиционно съезжаются футбольные знаменитости из разных стран и поколений. Перед игрой Иран — Испания собеседником нашего издания стал 60-летний экс-главный тренер сборной Англии Гленн Ходдл, знаменитый британский полузащитник атакующего плана, карьера которого в клубах и сборной развивалась со второй половины 70-х до середины 90-х годов ХХ века. Начав играть в «Уотфорде», футболист сделал себе имя в «Тоттенхэм Хотспур», где с 1975 по 1987 год забил 88 голов в 377 матчах. После окончания игроцкой карьеры Ходдл тренировал в том числе сборную Англии, «Саутгемптон», «Челси» и «Тоттенхэм». В 2007 году полузащитник был введен в Национальный футбольный зал славы. Известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден взял блиц-интервью у легенды английского футбола.
Великий и ужасный
Придя на встречу Иран — Испания за три часа до начала, я расположился в медиа-центре рядом с солидным английским обозревателем по фамилии Шривс. Убедившись, что мистер Шривс — именно Шривс и, соответственно, никакого отношения к величайшему форварду в истории британского футбола Джимми Гривзу не имеет, я занялся просмотром игры Уругвай — Саудовская Аравия, Внезапно мое внимание привлек молодцеватый подтянутый человек с тронутыми сединой волосами, к которому сэр Шривс буквально подскочил, чтобы дружески обнять. Глянув на бэйдж нового гостя медиа-центра, я не поверил своим глазам и понял, что этот шанс надо использовать.
«Фантастика. И сами арены, и удивительная атмосфера. Настоящий фестиваль футбола. Все стадионы заполнены. Люди — тоже фантастика, приветливые, добрые. Каждый город со своим лицом, неповторим».
Да, это действительно был он, один из самых техничных футболистов в истории английского футбола, легенда «Тоттенхэм Хотспур» и тренер с противоречивой репутацией. Терпеливо дав двум сэрам наговориться, я включил диктофон. Все, больше не интригую. Специально для читателей «РВ» — великий и ужасный Гленн Ходдл.
«Я нахожусь на настоящем фестивале футбола»
— Мистер Ходдл, ваши первые впечатления от чемпионата мира в России?
— Просто фантастика. Супер! Никто не ожидал, что будет так здорово.
— А от первой игры сборной Англии? На мой взгляд, она получилась непростой (победа над сборной Туниса 2:1, — прим. ред.).
— Согласен. Так всегда бывает на чемпионатах мира, особенно в первом матче. Первые 20—30 минут мы играли очень хорошо, я бы сказал, чудесно. Имели куда больше возможностей, чем на один гол, но не использовали их, потом еще и пропустили. Во втором тайме, да еще при равном счете, все стало гораздо сложнее.
— Англия — быстрая команда, но после перерыва стала действовать на замедленных скоростях…
— Да, медленно. Хорошо хоть в концовке вырвали три очка. Это — очень позитивный итог. Но главная наша задача — взять третью игру, против Бельгии.
— Вы были на игре в Волгограде?
— Да, конечно. Я не мог пропустить матчи сборной Англии, приехав в Россию.
— Какие города и стадионы уже успели посетить?
— Мы были в Москве, Волгограде, сейчас вот в Казани, завтра направляемся в Санкт-Петербург.
— Что скажете о стадионах, на которых проходят матчи чемпионата мира?
— Фантастика. И сами арены, и удивительная атмосфера. Настоящий фестиваль футбола. Все стадионы заполнены. Люди — тоже фантастика, приветливые, добрые. Каждый город со своим лицом, неповторим.
«Сможет ли «Тоттенхэм» побороться за титул? Если бы это зависело от меня»
— А само содержание футбола?
— Вполне достойное. Уже состоялось несколько замечательных матчей. Думаю, турнир пройдет на ожидаемо высоком уровне и по организации, и по содержанию.
— Общий тренд по первой неделе ЧМ?
— Все команды играют примерно по одной системе. Различается количество защитников, расстановка, но посыл у всех примерно один. На первый план выходит терпение, необходимость достичь нужного результата и сохранить его. Возрастает роль каждого момента, его использования, ведь их может быть создано совсем немного. Бразилия играет немного по-другому, про Германию пока трудно что-либо сказать. Пока большие команды в первом туре не особо впечатлили.
— Только что сборная Марокко проиграла Португалии, имея большое игровое преимущество.
— Вот и еще одно подтверждение моих слов. А ведь Португалия — чемпион Европы. Марокканцам вообще не везет, они были лучше и Ирана, но ни очка, ни гола.
— Гленн, вы провели 12 лет в «Тоттенхэм Хотспур». Вам приятно, что почти вся креативная линия обновленной сборной Гарета Саутгейта — Киран Триппьер, Деле Алли, Харри Кейн — представляет клуб, в составе которого вы выиграли Кубок УЕФА, два Кубка и Суперкубок Англии?
— Да, сейчас за «шпор» играет много замечательных игроков, и они еще очень молоды и способны прогрессировать.
— Так, может, пора «Тоттенхэму» замахнуться на нечто большее, чем участие в Лиге чемпионов? Как насчет того, чтобы в следующем сезоне побороться за титул?
— О, если бы это зависело от меня!
Травма колена могла все закончить
Собственно, история футбола могла и не заметить паренька с такой фамилией. В детстве Гленн получил тяжелую травму колена и мог закончить карьеру игрока, так ее и не начав. Но футбольный бог понял, что имеет дело с одаренным юношей и вылечил его.
Тогда-то сказка и началась. На фоне олдскульного британского футбола с борьбой, столкновениями каменными башками и бесчисленными фланговыми навесами техника Ходдла, его дриблинг, крученые удары со стандартов казались аномалией. К тому же он не пил, что для английских фантазиста было вообще нонсенсом. Коллеги Гленна по креативу черпали вдохновение исключительно в односолодовом — Джордж Бест долго лечился от тяжелой формы алкоголизма, а Пол Гаскойн, кстати, сменивший Ходдла в сборной, успешно совмещал игру и солнце на дне бокала.
Как поссорились мистер Ходдл и сэр Алекс Фергюсон
Переход на тренерскую стезю прошел безболезненно, и уже в 1996-м, после отставки Терри Венейблса, Ходдл возглавил сборную. Отбор к ЧМ-1998 тренер-дебютант начал с поражения на «Уэмбли» от итальянцев, но далее дела пошли в гору и путевку во Францию «львы» завоевали.
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