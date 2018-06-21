«В группе В никто никому ничего не отдаст. Это не группа России и Уругвая»

Послематчевые колкости от участников игры Иран — Испания и слезы Азмуна

Фото: Максим Платонов

Как это часто и бывает, иранская и испанская «делегации» на послематчевой пресс-конференции и в микст-зоне пребывали в полярном настроении. Наставник испанцев Фернандо Йерро отмечал, что его команде пришлось с иранцами несладко, и отбивал «подачи» иранской прессы о несоблюдении принципов fair-play. Его коллега Карлуш Кейруш, несмотря на поражение, рассуждал о невероятном духе своей команды. Корреспонденты «Реального времени» пообщались с героями второго казанского поединка.

Фернандо Йерро: «У нас в группе очень сложно бороться за очки. Это не группа России»

Довольный Фернандо Йерро, одержавший свою первую победу на посту главного тренера сборной Испании, в течение всей пресс-конференции повторял, насколько тяжело его команде далась игра. А в один момент даже сбился на сравнения с группой россиян, где уругвайская сборная помогла хозяевам чемпионата мира выйти в 1/8 финала.

— Какие чувства испытываете после матча?

— Что мы чувствуем? Мы получили 3 очка! Да, у нас были сложности, это был трудный матч, который прошел в два-три этапа. И каждый отличался от другого. Очень часто наш ритм прерывали, и сложно было вновь его найти. После перерыва мы постарались следовать нашему плану. Мне показалось, что ребята его выполнили. Мы вели игру. Но было сложно.

Я должен отдать должное всем 23 нашим игрокам. Я говорю обо всех, не только о тех, кто вышел на поле. Мы одна команда. Мы будем действовать так же на протяжении всего чемпионата. Мы понимаем, что этот турнир будет очень сложным, ни один матч не будет проходным. Понимаем, что некоторые вещи нужно улучшать, и будем это делать с каждой игрой.

Мы испытываем чувство удовлетворения. Ведь мы играли в других условиях, чем ожидали. Эта команда оборонялась в десять игроков, и это было сложно для всех нас. Это не группа России и Уругвая, нам здесь никто ничего не дарит. Мы много боролись за эту победу. Как я уже говорил, здесь нам будет очень сложно.

«Мы верим в принцип fair-play, но понимаем, что у каждого свои хитрости»

Иранские журналисты же, несмотря на эти реверансы, все же не удержались от колких вопросов по поводу поведения испанских игроков и даже тренера. Фернандо Йерро нашел, что ответить, оправдав действия своей команды.

— Иногда в ходе игры иранцы падали, будучи травмированы, но испанцы не выводили мяч из игры. Почему? Вы не верите в принцип фейр-плей или не верите иранским игрокам?

— Мы верим в справедливую и честную игру в футбол. Мы ни в ком не сомневаемся. Каждый использует свои тонкости, чтобы выиграть. Мы считаем, что справедливая и честная игра важна в футболе. Но каждый играет по-своему. Мы должны признать, что Карлуш проделал огромную работу, и он огромный профессионал.

Довольный Фернандо Йерро, одержавший свою первую победу на посту главного тренера сборной Испании, в течение всей пресс-конференции повторял, насколько тяжело его команде далась игра



— Что вы думаете об иранской команде? Считаете ли, что она заслужила выход из группы?

— Я искренне считаю, что последний матч в группе будет очень сложным для Португалии. Это две команды, которым нужно зарабатывать очки. В этом-то и все величие этого маленького соревнования из трех матчей. Посмотрите, даже такие команды, как Италия, оказались за бортом.

— Все говорят о Роналду. Он забил четыре гола, и есть Диего Коста, который забил три. Что вы думаете о нем?

— Диего — это человек, который не идет на компромиссы. Но он способен на гораздо большее. Он прекрасно работает с мячом и прилагает огромные усилия. Мне нравится его игра, его отношение и ежедневная работа. Я доволен всем.

— Что вы говорили вашим игрокам во время перерыва? Что поменяли, чтобы преодолеть оборону соперника?

— Что нужно иметь терпение. Мы неплохо все делали в первом тайме. Перерыв — это 15 минут, которые очень многое меняют. Мы должны были выйти на поле с иным взглядом. Для команды, которая играет хорошо, сложно что-то изменить. Но нам нужно было проявить терпение. Иньеста играл под большим давлением, и мы постарались преобразить нашу тактику, смотрели, где мы можем использовать наши сильные стороны.

Карлуш Кейруш: «Мы покинули поле проиграв 0:1, но завоевали уважение»

А вот Карлуш Кейруш хвалил в основном своих футболистов. По словам португальца, несмотря на поражение, иранцы ушли с поля с высоко поднятой головой, и стыдиться им нечего.

— Во-первых, я хочу поздравить моих игроков. Они проявили настоящий бойцовский дух против одного из основных кандидатов на победу в ЧМ, — начал португальский специалист. — Мы готовы страдать и состязаться, пытаться сделать все возможное в каждом матче. Наверное, можно сказать, что в футболе такие вещи не работают, но мы заслужили лучшего результата. Испания сыграла в прекрасный и стильный футбол.

Я поздравляю всех игроков и тренера испанской команды. Я хочу поблагодарить их за все, чему мы могли научиться в этом матче. Нам осталось еще сыграть в последнем матче. Нам надо выбить последнее очко, как в теннисе. Пока мы сыграли предпоследний сет против Испании, теперь будет последний.

По словам Кейруша, несмотря на поражение, иранцы ушли с поля с высоко поднятой головой, и стыдиться им нечего



— Какую систему вы будете использовать в игре против Португалии? Оборонительную или атакующую?

— Спросите у Португалии. Если они позволят нам атаковать 90 минут, то мы с удовольствием это сделаем. Если мы будем атаковать так, как сегодня, то не сможем сыграть хорошо. Но мы выйдем на матч с верой и готовностью победить.

Испания контролировала матч, и они так же действовали против Португалии. Естественно, что мы уступали им в некоторых зонах. Но главное — это отношение наших игроков. Мы покинули поле, проиграв 0:1, но завоевали уважение. Я думаю, наши болельщики гордятся нашими игроками. Они точно ушли с поля с чувством выполненного долга.

У нас по-прежнему есть шанс выйти из группы, и я думаю, что это заслуга наших игроков. Мы приезжали сюда без отговорок. Мы, как одна команда, несем всю ответственность. Я горжусь этими игроками. За 8 лет, что работаю с ними, не видел, чтобы они перекладывали ответственность на других.

«Азмун и так играет в Европе, почему он не должен тут играть?»

Отказался Карлуш Кейруш и от комментариев по индивидуальным качествам своих игроков. Все под тем же предлогом, что на поле геройски выглядела вся команда. И на просьбу оценить возможности Сердара Азмуна играть в Европе лишь преподал местному журналисту урок географии.

«Иранские болельщики всегда с командой. Не фейковые, а настоящие болельщики»



— Оцените игру Сердара Азмуна, готов ли он сыграть на высшем европейском уровне? Как на него влияло, что он фактически играл на родном для себя стадионе?

— Между прочим, Россия тоже относится к Европе, почему бы он не мог играть в Европе? Я не люблю говорить об отдельных игроках, я говорю о нас и моей команде. Эгоизм — это поражение. У нас все готовы пожертвовать всем ради команды, и Сердар не исключение.

Как я уже сказал, мы сыграли с большим духом и руководствовались одной идеей — забить гол. Жаль, что две-три наши возможности в контратаках были остановлены с нарушениями, и южноамериканский судья этого не увидел.

— Болельщики верят, что вы выйдете из группы. Иранцы ждут этого, что вы им можете сказать?

— На этом этапе мы больше озабочены тем, что один из наших коллег оказался в сложной ситуации. Сотрудник тренерского штаба оказался в больнице. И это еще раз показывает, с какой любовью все в штабе относятся к нашей команде.

А иранские болельщики — они все знают. За последние 8 лет, что я здесь работаю, они показали, что они всегда с командой. Не фейковые, а настоящие болельщики. Мы хотим становиться лучше с каждым днем. Поэтому мы можем гарантировать, что против Португалии будем играть на победу.

Мы потеряли первое место в группе, но у нас уже есть 3 очка. Мы постараемся выйти в следующий раунд.

— Столько плотных игр с минимальным результатом. Неужели мир футбола стал настолько единообразным?

— Я думаю, наоборот. Европа оставила все континенты далеко позади. И только те государства, которые могут отправить игроков в Европу, могут им противостоять. Так и будет, пока не поменяют правила. Вы не можете готовиться четыре дня по правилам FIFA. Команды не в равных условиях.

Крайне расстроенный нападающий «Рубина» Сердар Азмун на просьбы поговорить с казанской прессой никак не отреагировал

Плачущий Азмун поставил в игнор казанскую прессу

В микст-зоне все испанские игроки пребывали в хорошем расположении духа после непростой победы, но делились комментариями только с соотечественниками на языке Гарсия Лорки и Сервантеса.

Франсиско Иско: «У меня это первый чемпионат мира. Физически чувствую себя хорошо, мне нравится работать в сборной. Я доволен, что у нашей команды 4 очка после двух встреч. Матч против Ирана был сложным». Серхио Рамос: «Для нас было важно после достигнутого перевеса в счете сохранять хладнокровие, чтобы довести игру до победы».

Противоположное настроение было у иранцев. Игроки молча прошествовали через микст-зону, а нападающий «Рубина» Сердар Азмун сделал две остановки и с близким к плачущему выражением лица побеседовал с иранскими корреспондентами на фарси. На просьбы поговорить с казанской прессой крайне расстроенный форвард никак не отреагировал.