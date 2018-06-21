«Многие сейчас считают Россию токсичным рынком»

Апрельские санкции отпугнули иностранцев от российских ОФЗ. План Минфина по привлечению 450 млрд во II квартале срывается

20 июня Минфин РФ не слишком успешно провел предпоследний во II квартале аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). За неделю до последнего аукциона квартальный план министерства не выполнен даже наполовину. Эксперты констатируют охлаждение на рынке ОФЗ. Апрельские санкции распугали иностранных инвесторов, интерес спекулянтов тоже снижается. На пользу не пошли и планы правительства повысить налоги. Подробнее — в материале «Реального времени».

Половина от плана

В течение II квартала Минфин надеялся привлечь через ОФЗ 450 млрд рублей, но уже сейчас понятно, что этому не бывать. До конца квартала остается всего один аукцион, запланированный на 27 июня. На 16 предыдущих аукционах, которые проводились с 4 апреля по 20 июня, общий объем размещения составил 197,6 млрд рублей — то есть меньше 44% от плана.

Вдобавок за три месяца Минфин провел меньше аукционов, чем собирался — ему пришлось отказаться от размещений, которые были намечены на 11 апреля, «в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках» (за несколько дней до этого США объявили о новом витке санкций против России, что привело к обвалу фондовых индексов).

Вчерашний аукцион вряд ли можно назвать самым успешным: в ходе него планировалось разместить гособлигации на 10 млрд рублей, но фактический объем размещения составил 7,2 млрд (средневзвешенная доходность — 7,32% годовых). Косвенно это указывает на снижение спроса на ОФЗ, говорит президент ГК «Финам» Владислав Кочетков.

Недавно председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что доля нерезидентов на рынке ОФЗ сократилась с 34,5% в апреле до 30% в июне. Фото Максима Платонова

Российские облигации федерального займа, как отмечали эксперты, имели хорошее отношение доходности к риску и поэтому пользовались большой популярностью — в том числе среди иностранцев. На прошлых аукционах спрос на эти бумаги, как правило, превышал предложение. Так, 13 июня при размещении ОФЗ, привязанных к инфляции, предложение составило 10 млрд рублей при спросе на 18 млрд. 6 июня соотношение предложения и спроса по бумагам с постоянным купонным доходом составило 15 млрд к 31,1 млрд. Во время одного из размещений 30 мая спрос также в два с лишним раза превысил предложение.

Однако новые антироссийские санкции постепенно приводят к оттоку иностранных инвесторов: недавно председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что доля нерезидентов на рынке ОФЗ сократилась с 34,5% в апреле до 30% в июне. Есть мнение, что это может стать проблемой, так как в условиях падения спроса Минфину придется привлекать деньги на менее выгодных для государства условиях.

Санкции, рубль, налоги

По словам Кочеткова, охлаждение на рынке ОФЗ связано с двумя факторами. Во-первых, неделю назад Федрезерв США повысил базовую ставку и, возможно, повысит еще раз. Российский ЦБ в прошлую пятницу решил повременить со снижением ключевой ставки; даже небольшое сближение ставок в США и России снижает потенциал доходности ОФЗ для иностранцев.

«Второй момент — несмотря на то, что апрельские санкции были не столь заметны, они сыграли свою роль. Многие консервативные инвесторы сейчас считают Россию в какой-то степени токсичным рынком и сокращают вложения», — продолжает Кочетков.

«Многие консервативные инвесторы сейчас считают Россию в какой-то степени токсичным рынком и сокращают вложения», — продолжает Кочетков. Фото Олега Тихонова

Спрос на ОФЗ в последнее время действительно снижается, отмечает портфельный управляющий по облигациям General Invest Алексей Губин. Свидетельство тому — недавняя коррекция госбумаг и скромный объем предложения на аукционе 20 июня. «Учитывая текущий курс национальной валюты и прогнозы аналитиков, играть в керри-трейд становится непривлекательно. Также инвесторы немного обеспокоены геополитической ситуацией в стране, продолжением санкционных действий со стороны запада, инфляцией. Вдобавок — опасения жестких действий ЦБ», — перечисляет Губин.

Что касается спроса — за последние два дня выпуск десятилетних ОФЗ отскочил на 1,5 процентных пункта, а доходность по выпуску серии 26212 доходила до 7,85%, что говорит об интересе к подешевевшему классу активов. «Это лишний раз доказывает, что как только происходит резкая просадка на локальном рынке, инвесторы стараются максимально быстро воспользоваться случаем и «подобрать» качественные активы с более привлекательной доходностью», — добавляет Губин.

Нет — и не надо

«Процесс сокращения доли нерезидентов начался уже в апреле и, скорее всего, продолжится в мае и июне, — говорит ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. — Кроме того, у инвесторов растут опасения, что ослабление рубля и прочие тенденции вроде повышения НДС приведут к разгону инфляции. А это значит, что положительная доходность ОФЗ существенно сократится. Более того, могут сложиться условия, когда ЦБ РФ будет вынужден повысить [ключевую] ставку». Как результат — спрос на российский госдолг остается довольно высоким, но инвесторы хотят большую доходность, чем предлагает Минфин.

Впрочем, то, что Минфин не сможет привлечь все деньги, не окажется проблемой, рассуждает Кочетков. Объемы размещения упали не только из-за ухода иностранцев, но и потому, что федеральный бюджет стал меньше нуждаться в заимствованиях. В январе—мае он исполнялся с профицитом, и прямой необходимости в размещениях сейчас нет — разве что для погашения прежних выпусков облигаций.

Пока что маловероятно, что заимствования для России серьезно подорожают, уверен Владислав Кочетков. Спрос на ОФЗ есть и внутри страны, и можно стимулировать интерес со стороны госбанков и населения — этот ресурс сейчас не полностью задействован.