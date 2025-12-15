Новости экономики

ЦБ опубликовал официальный курс валют на вторник, 16 декабря

18:58, 15.12.2025

Рубль ослабил свои позиции относительно основных денежных единиц

Фото: Максим Платонов

ЦБ опубликовал официальный курс валют на вторник, 16 декабря. Рубль ослабил свои позиции относительно основных денежных единиц.

Доллар подешевел на 0,28 рубля, евро — на 0,33 рубля, а юань — на 0,06 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 79,45 рубля;
  • евро — 93,23 рубля;
  • юань — 11,22 рубля.
Наталья Жирнова

