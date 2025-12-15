ЦБ опубликовал официальный курс валют на вторник, 16 декабря
Рубль ослабил свои позиции относительно основных денежных единиц
ЦБ опубликовал официальный курс валют на вторник, 16 декабря. Рубль ослабил свои позиции относительно основных денежных единиц.
Доллар подешевел на 0,28 рубля, евро — на 0,33 рубля, а юань — на 0,06 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 79,45 рубля;
- евро — 93,23 рубля;
- юань — 11,22 рубля.
