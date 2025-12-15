Причины повышения тарифов ЖКХ в Татарстане озвучили на заседании Госсовета

Средний рост тарифов в отдельном районе может составить 18,2%

Фото: Инна Серова

На совместном выездном заседании Комитета Госсовета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию и экспертного совета при комитете раскрыли причины предстоящего увеличения тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ).

Основные факторы, влияющие на повышение стоимости коммунальных платежей в республике:

перекрестное субсидирование в электроэнергетическом секторе;

рост минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 20,7%;

изменение налогового законодательства, предусматривающее снижение порога доходов для уплаты налога на добавленную стоимость (НДС);

реализация региональной программы модернизации коммунальной инфраструктуры;

ввод в эксплуатацию новых объектов коммунального хозяйства.

Средний рост тарифов в отдельном районе может составить 18,2%, но если с учетом инфляции и растягивания платежей по году, то фактический рост составит 2,7%, пояснил депутатам глава республиканского ГК по тарифам Ренат Гайнутдинов.

Ранее «Реальное время» писало, что в Татарстане, согласно распоряжению правительства, тарифы за ЖКУ вырастут на 1,7 и 13,4% — по ПФО больше только у Удмуртии.



Ариана Ранцева