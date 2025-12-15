Аксаков прогнозирует снижение ключевой ставки до 16% на ближайшем заседании ЦБ

Ранее он предполагал более значительное снижение ставки, до 15%, однако налоговые решения, влияющие на инфляцию, скорректировали его ожидания

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков высказал на пресс-конференции прогноз о предстоящем снижении ключевой ставки Банка России. По его мнению, на ближайшем заседании регулятор уменьшит ставку на 0,5% — до 16% годовых.

Ранее Аксаков предполагал более значительное снижение ставки, до 15%, однако налоговые решения, влияющие на инфляцию, скорректировали его ожидания. При этом парламентарий отметил, что, несмотря на определенные инфляционные риски, темпы снижения инфляции остаются достаточно высокими. Напомним, что с июня 2025 года Банк России последовательно снижает ключевую ставку. В июне показатель был уменьшен до 20% годовых, в июле — до 18%, в сентябре — до 17%, а в октябре произошло четвертое подряд снижение на 0,5% — до 16,5% годовых.

Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке состоится 19 декабря. Ранее Путин подписал закон о повышении НДС до 22% с 2026 года. Позже он допустил снижение этого показателя в будущем.

Наталья Жирнова