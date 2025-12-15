В Татарстане за неделю разместили около 40 госзакупок на 82 млн рублей

Основная доля госконтрактов направлена на обеспечение государственных и муниципальных учреждений различными услугами на 2026 год

Госкомитет Татарстана по закупкам разместил 39 закупок общей стоимостью 82 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Основная доля закупок направлена на обеспечение государственных и муниципальных учреждений различными услугами на 2026 год. В перечень вошли услуги по частной охране, уборке помещений и прилегающих территорий, комплексному техническому обслуживанию оборудования, компьютерных сетей, программного обеспечения и систем телефонии, а также предоставление радиотелефонной связи.

Самой крупной сделкой недели стала закупка трех автобусов модели «Газель Next A65R32» для ГБУ «Безопасность дорожного движения». Начальная цена контракта составила 21 млн рублей.

Председатель комитета Марат Зиатдинов отметил эффективность проводимой работы. За 11 месяцев текущего года проведено более 600 централизованных закупок на общую сумму почти 5 млрд рублей. При этом 70% контрактов заключено с местными поставщиками. Экономическая эффективность закупок составила 5,53%.

Наталья Жирнова