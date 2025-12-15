Новости экономики

В Татарстане за неделю разместили около 40 госзакупок на 82 млн рублей

15:48, 15.12.2025

Основная доля госконтрактов направлена на обеспечение государственных и муниципальных учреждений различными услугами на 2026 год

Фото: скриншот с сайта Госзакупок

Госкомитет Татарстана по закупкам разместил 39 закупок общей стоимостью 82 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Основная доля закупок направлена на обеспечение государственных и муниципальных учреждений различными услугами на 2026 год. В перечень вошли услуги по частной охране, уборке помещений и прилегающих территорий, комплексному техническому обслуживанию оборудования, компьютерных сетей, программного обеспечения и систем телефонии, а также предоставление радиотелефонной связи.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Самой крупной сделкой недели стала закупка трех автобусов модели «Газель Next A65R32» для ГБУ «Безопасность дорожного движения». Начальная цена контракта составила 21 млн рублей.

Председатель комитета Марат Зиатдинов отметил эффективность проводимой работы. За 11 месяцев текущего года проведено более 600 централизованных закупок на общую сумму почти 5 млрд рублей. При этом 70% контрактов заключено с местными поставщиками. Экономическая эффективность закупок составила 5,53%.

Напомним, что на модернизацию водоснабжения «Военного городка №32» и «Экорайона» направят еще 1,3 млрд рублей.

Наталья Жирнова

Экономика Татарстан

