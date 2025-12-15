В Банке ЗЕНИТ сделали ставку на «ежедневный банкинг» и персонализацию

Директор по розничному бизнесу Банка ЗЕНИТ Рустем Исхаков в интервью для издания Frank Media рассказал о трансформации направления в компании и трендах на рынке

Рустем Исхаков обратил внимание на трансформацию розничного бизнеса в течение 30 лет развития Банка ЗЕНИТ: «Мы сделали акцент на клиентоцентричности, цифровых каналах и управлении доходностью, перешли от логики «продуктов на полке» к работе с жизненными ситуациями клиента, пересмотрели риск-аппетит и ценообразование, оптимизировали затраты и процессы. Так, розница вышла на устойчивую прибыльность. Сегодня мы — универсальный технологичный банк с розничным бизнесом, который уделяет внимание каждому клиенту».

Директор по розничному бизнесу банка широко осветил актуальные тенденции в сфере технологий на рынке «розницы». В первую очередь, это глубокая цифровизация всех процессов — для большинства клиентов онлайн-банкинг стал основным, а иногда и единственным способом взаимодействия с банком. Также он выделил персонализацию, широкое использование данных и ИИ и смещение фокуса банков на устойчивость и качественный рост. Банк ЗЕНИТ не отстает от тенденций на рынке и активно им следует: «Мы строим единую платформу данных, развиваем скоринговые и поведенческие модели, используем ИИ для персонализации, работы с оттоком и улучшения качества сервиса. Нам важно, чтобы это были не просто технологии ради технологий: каждое решение должно улучшать клиентский опыт, повышать доходность или снижать издержки».

По мнению Рустема Исхакова, основные драйверы лояльности клиентов — это не столько размер кешбэка, сколько доверие и предсказуемый опыт. Когда клиент понимает, что в банке его не подведут, условия не меняются неожиданно, к нему относятся с уважением и вопросы решают быстро, он остается надолго.

