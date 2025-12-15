Татарстан оказался в тройке лидеров по выданным автокредитам за ноябрь

В месячном сравнении объем выдач снизился на 25,6% — до 140,6 млрд рублей

Фото: Роман Хасаев

В ноябре 2025 года количество выданных автокредитов сократилось на 25,1% по сравнению с октябрем — до 93,9 тыс. кредитов. При этом в годовом выражении наблюдается скромный рост на 1,4% — тогда было выдано 92,6 тыс. автокредитов. Такие данные привели в НБКИ, передает ТАСС.

В месячном сравнении объем выдач снизился на 25,6% — до 140,6 млрд рублей (в октябре — 189 млрд рублей). Однако в годовом выражении зафиксирован прирост на 16,8% (в ноябре 2024 года — 120,4 млрд рублей).

Среди регионов России Татарстан вошел в число лидеров по количеству выданных автокредитов. В ноябре 2025 года в республике оформили 5,3 тыс. займов. Это третий показатель в стране после Москвы (6,7 тыс.) и Московской области (6,3 тыс.). В пятерку также вошли Краснодарский край (4,8 тыс.) и Санкт‑Петербург (4,5 тыс.).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом во многих регионах наблюдалось существенное снижение выдачи автокредитов по сравнению с октябрем. Среди 30 субъектов‑лидеров наиболее заметное падение зафиксировано в Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО) — на 33,2%, в Пермском крае — на 32,4%, в Удмуртии — на 32,2%, в Чувашии — на 31,5%, а также в Ленинградской области — на 30,9%. В двух столицах снижение составило 26,2% в Москве и 26,9% в Санкт‑Петербурге.

Эксперты связывают охлаждение рынка с ужесточением кредитной политики банков. Как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, снижение выдачи автокредитов отражает как ослабление спроса, так и ухудшение качества заявок от заемщиков. В условиях жесткой денежно‑кредитной политики регулятора кредиторы отдают предпочтение заемщикам с хорошей кредитной историей и ПДН не выше 50%.

Напомним, по данным Банка России, объем автокредитования в России по итогам октября 2025 года достиг рекордной отметки в 2,96 триллиона рублей. На 1 ноября текущего года портфель автокредитов увеличился почти на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Рената Валеева