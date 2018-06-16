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«Трехцветные», «соккеруз» и фанатский карнавал: Казань «распечатала» матчевую программу ЧМ

17:11, 16.06.2018 1
«Трехцветные», «соккеруз» и фанатский карнавал: Казань «распечатала» матчевую программу ЧМ Фото: Максим Платонов

Погода наконец сжалилась над столицей Татарстана. Солнце и комфортные 20 градусов по Цельсию — для открытия матчевой программы ЧМ-2018 в Казани в самый раз. Уже за два часа до игры мелкие фанатские ручейки трехцветных и «соккеруз» превратились в бурные потоки всеобщей радости, песен и фанатских «зарядов» на французском и английском. За футбольным праздником возле «Казань Арены» наблюдали корреспонденты «Реального времени».

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Видео Камиля Исмаилова, фото Максима Платонова
СпортФутбол Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20:39
    Все такие радостные:))
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