«Трехцветные», «соккеруз» и фанатский карнавал: Казань «распечатала» матчевую программу ЧМ

Погода наконец сжалилась над столицей Татарстана. Солнце и комфортные 20 градусов по Цельсию — для открытия матчевой программы ЧМ-2018 в Казани в самый раз. Уже за два часа до игры мелкие фанатские ручейки трехцветных и «соккеруз» превратились в бурные потоки всеобщей радости, песен и фанатских «зарядов» на французском и английском. За футбольным праздником возле «Казань Арены» наблюдали корреспонденты «Реального времени».