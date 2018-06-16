Может, Дешам прав, отказываясь называть Францию фаворитом ЧМ-2018?

Трехцветные «на тоненького» взломали Австралию не без «пенальти-фантома» имени Кунья

Фото: Максим Платонов

Погода наконец сжалилась над столицей Татарстана. В день игры было солнечно, а термометр показывал комфортные 20 градусов по Цельсию — для открытия матчевой программы ЧМ-2018 в Казани в самый раз. А открывала ее одна из топ-сборных Старого света — Франция, и что бы ни говорил накануне наставник «трехцветных» (они же «синие») Дидье Дешам о силе Бразилии, Испании и прочих, их победе над Австралией никто бы не удивился. Впрочем, сегодняшняя игра французов действительно не впечатлила. Первый матч ЧМ в истории «Казань Арены», не лучшая игра Гризманна, несмотря на гол, и «скрипучая» победа (2:1) Франции — в материале «Реального времени».

Не дотянули до ажиотажа имени Роналду

Пускай приезд в Казань «синих» не вызвал того ажиотажа, с которым столкнулся на казанской земле Криштиану Роналду прошлым летом в рамках Кубка конфедераций, но все-таки в составе французов хватает звезд мирового уровня. Прежде всего, это Поль Погба и Антуан Гризманн, который на днях проявил редкую для современного футбола лояльность, оставшись игроком мадридского «Атлетико», несмотря на предметный интерес каталонской «Барселоны».

— Его лояльность клубу — это хорошо. А главное, его голова достаточно свободна, чтобы выйти на поле на матчи ЧМ. У нас нет никаких проблем с этим. Он в хорошей физической форме, — заверил журналистов Дидье Дешам накануне.

Сборная Австралии же по именам выглядела скорее спарринг-грушей. Кроме фанатов «соккеруз» и австралийских журналистов, мало кто предполагал перед игрой, что подопечные Берта ван Марвейка имеют шансы отнять очки у сборной Франции. В стартовом составе Австралии топ-5 чемпионаты представляли лишь четыре футболиста, тогда как у французов что ни игрок, то представитель ПСЖ, «Реала», «Барселоны», МЮ, «Баварии» и так далее.

«Нет разницы, кто моложе, кто старше. Они вместе готовились и прошли все, что нужно», — говорил Дешам накануне



«Перегоревшие» французы

С другой стороны, у сборной Франции смена поколений и хватает молодых игроков, которые сегодня вполне могли банально «перегореть» из-за отсутствия опыта игры на крупных международных турнирах. Однако, как справедливо заметил накануне Дешам, Киллиан Мбаппе, Усман Дембеле и Корантен Толиссо играют в топ-клубах и опытом участия в самых крутых матчах планеты не обделены. Забегая вперед скажем, что с трудностями на поле французы все-таки столкнулись.

— Это не риск. Они квалифицированные игроки. Если я их взял в команду, значит, они соответствуют необходимым требованиям. У каждого футболиста когда-то бывает дебют. Конечно, они молодые, но привыкшие к большим клубам и турнирам ребята. Нет разницы, кто моложе, кто старше. Они вместе готовились и прошли все, что нужно, — говорил Дешам накануне.

Австралийцы заглушили «Марсельезу»

Уже за два часа до игры мелкие фанатские ручейки трехцветных и «соккеруз» превратились в бурные потоки всеобщей радости, песен и фанатских «зарядов» на французском и английском — с мелкими вкраплениями всех языков мира, включая русский и даже татарский. В итоге трибуны «Казань Арены» к стартовому свистку поделились на синие и желтые островки фанатов сборных Франции и Австралии. А самые крутые ощущения — от исполнения заполненным до отказа стадионом национальных гимнов. Интересно, что фанаты «соккеруз» сегодня заглушили «Марсельезу» на «Казань Арене». При том что визуально французов на игре было больше. Посещаемость первого матча ЧМ в Казани была достойной. Лишь на центральных трибунах зияли небольшие пустоты, но можно сказать, что стадион был заполнен практически под завязку.

Уже на второй минуте Килиан Мбаппе получил пас из глубины на край штрафной и исполнил удар в ближний угол, но Мэти Райан оказался на месте. Позднее с убойной дистанции бил Поль Погба — прямо во вратаря. Почти тут же Гризманн нанес удар из-за штрафной, но он оказался несложным для Мэти Райана. Давление французов на старте игры было ощутимым, а австралийцы никак не могли наладить владение мячом.



Трибуны «Казань Арены» к стартовому свистку поделились на синие и желтые островки фанатов сборных Франции и Австралии

Запала «синих» хватило минут на 13. Австралийцы по-регбийному продвигались к воротам Уго Льориса, зарабатывай стандарты, и на 17-й минуте должны были открывать счет. Навес минул всех на «втором этаже» и долетел до Умтити, который неловко срезал мяч в свои ворота. Французскому голкиперу пришлось спасать, с чем он хладнокровно справился. При этом игрок австралийцев лишь совсем чуть-чуть не дотянулся до мяча. Самый острый момент за первые 20 минут создали не фавориты, а «соккеруз». Позже французы вернули владение мячом и инициативу. Однако австралийцы хладнокровно защищались, не давая создавать моменты у своих ворот.

Австралийцы сравняли счет и спасли Кунья от судейского скандала

После перерыва чуть не решила судьбу матча бригада уругвайских судей во главе с Андресом Кунья. Система «видеогол» усмотрела микроскопическое касание ноги Гризманна Джошуа Рисдоном и оставила без внимания легкое «поглаживание» мяча защитником австралийцев, которое предшествовало контакту с ногой француза. Гризманн ударил с «точки» четко в угол — 1:0.

Более чем спорный пенальти, который стал бы предметом судейского скандала, если бы не рука все того же Умтити в штрафной Льориса минутами позже. Это был уже бесспорный 11-метровый, который четко реализовал Миле Единак.

Гризманну Казань не впрок. Это хорошая новость для Дании и Перу

На 70-й минуте Дидье Дешам неожиданно, на первый взгляд, убрал с игры Антуана Гризманна. Однако все по делу. Исключая эпизод с пенальти, главная звезда французского футбола растворилась на поле «Казань Арены». Вышедший на поле Оливье Жиру должен был добавить пробивной, хотя и прямолинейной мощи атакам «трехцветных». В итоге все решил замысловатый парашют от Поля Погба, после которого мяч транзитом от перекладины оказался за линией австралийских ворот — 2:1

Французы довольно неожиданно столкнулись с серьезными проблемами в первом же матче. Может быть, Дешам и прав, отказываясь называть свою команду фаворитом.

1 / 82 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Артур Халилуллов, фото Максима Платонова