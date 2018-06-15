Свободная голова Антуана Гризманна и визит Николя Саркози

Что говорили французы журналистам и кого ждут в день игры с Австралией

Фото: Максим Платонов

Завтра матчем сборных Франции и Австралии открывается программа большого футбола в Казани. Вернее, возвращается, ведь прошлым летом звезды мирового футбола уже гостили в столице Татарстана в рамках Кубка конфедераций-2017. Накануне сборная Франции прибыла в Казань, а уже сегодня она провела официальную тренировку и пресс-конференцию на стадионе «Казань Арена». О том, как журналистов заставили из-за забора следить за прилетом Поля Погба и компании, что сказали представители сборных Австралии и Франции и о визите Николя Саркози в день игры — в материале «Реального времени».

Погба не Роналду, зато прилетает Николя Саркози

Вчерашний прилет сборной Франции не вызвал того ажиотажа, который сопутствовал визиту Криштиану Роналду в Казань прошлым летом. Да, звезд мирового футбола в составе трехцветных предостаточно — практически каждый второй. А особенно выделяются Поль Погба и Антуан Гризманн. Однако это все же не игроки калибра Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Так или иначе, службы безопасности аэропорта сделали все, для того, чтобы сбить градус ожидания, оставив журналистов за забором. Так что представителям СМИ оставалось лишь с большого расстояния наблюдать, как автобус сборной подъехал почти вплотную к трапу самолета, а игроки оперативно в него погрузились и уехали в расположение отеля «Мирас», где поселилась сборная Франции. Остается добавить, что тренировки команды пройдут на Центральном стадионе, за исключением сегодняшней (официальной), которая прошла на «Казань Арене».

Интересно, что завтра, в день матча, Казань может посетить экс-президент Франции Николя Саркози, приезд которого анонсировала представитель казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге. Также ожидается визит посла Франции в России. Безусловно, Саркози планирует посетить и матч Франции с Австралией.

Звезд мирового футбола в составе трехцветных предостаточно – практически каждый второй



Аншлаг иностранных СМИ в пресс-центре и ссадина Жиру

Сегодня же пресс-центр ФИФА в Казани, расширенный по сравнению с КК-2017, вместил буквально толпы журналистов. Помимо французов и австралийцев, в большем количестве можно было встретить немцев и японцев. Да и других хватало — в столицу Татарстана пожаловали СМИ со всего мира.

Пятнадцатиминутная часть открытой для представителей медиа тренировки оригинальностью не баловала. Разминка, растяжка, короткие и средние передачи в двух группах. Вратари занимались отдельно. Затем журналистов попросили на выход. Из любопытного удалось заметить лишь залепленную пластырем ссадину над бровью форварда Оливье Жиру.

Дидье Дешам: «Мы не фавориты»

Франция традиционно считается одним из фаворитов любого крупного турнира. Однако главный тренер «трехцветных» Дидье Дешам с такой постановкой вопроса категорически не согласен. «Есть более сильные футбольные державы — Бразилия, Германия, Испания. Наши амбиции также достаточно высоки, но мы будем идти от матча к матчу», — заявил он сегодня на пресс-конференции, которая состоялась сразу после тренировки.

Нынешняя сборная Франции представляет собой сплав молодости и опыта. В стане команды достаточно молодежи. Многие эксперты видят в этом проблему, поскольку на чемпионатах мира опыт — определяющий фактор.

Дидье Дешам: «Я отобрал лучший состав для этой встречи. Это зависит не только от соперника, но и от нашей игры»



— Есть ли риск начинать турнир такой молодой командой? — поинтересовался французский журналист у Дешама.

— Это не риск. Они квалифицированные игроки. Если я их взял в команду, значит, они соответствуют необходимым требованиям. У каждого футболиста когда-то бывает дебют. Конечно, они молодые, но привыкшие к большим клубам и турнирам ребята. Нет разницы, кто моложе, кто старше. Они вместе готовились и прошли все, что нужно.

— Как выбираете состав на игру с Австралией?

— Есть элементы, которые меняются каждый день. Я отобрал лучший состав для этой встречи. Это зависит не только от соперника, но и от нашей игры. Есть дебютный план, но он может измениться в течение матча. Мы хотим создать сложности сопернику и играть наступательно, забивать голы. Важно победить в первой игре. На четырех последних ЧМ мы лишь дважды выходили из группы. Это сложный турнир, — заявил Дешам.

«Гризманн? Его голова достаточна свободна»

Тем временем главная новость французского футбола последних дней заключается в решении суперфорварда Антуана Гризманна остаться в мадридском «Атлетико», несмотря на предметный интерес «Барселоны». Эта тема прозвучала и на пресс-конференции в Казани.

— Его лояльность клубу — это хорошо. А главное, его голова достаточно свободна, чтобы выйти на поле на матчи ЧМ. У нас нет никаких проблем с этим. Он в хорошей физической форме, — заверил журналистов Дидье Дешам.



Также с журналистами пообщался основной голкипер французов — Уго Льорис, который рассказал о своих ожиданиях от турнира в целом и от матча против Австралии в частности.

— Очень приятно принять участие в ЧМ. У нас большие амбиции. Но их нужно подтверждать во всех матчах. Это прекрасная возможность для всех наших футболистов, которую нужно использовать по максимуму для наших болельщиков. Я думаю, матч с Австралией будет настоящим боем. Мы изучили австралийцев, ждем напряженного матча, надо быть максимально сконцентрированными завтра.

Уго Льорис: «У нас большие амбиции. Но их нужно подтверждать во всех матчах. Это прекрасная возможность для всех наших футболистов, которую нужно использовать по максимуму для наших болельщиков»

Уго Льорис: «Важно начать с победы»

Французские журналисты переживали из-за непривычно раннего начала матча в 13.00. Однако Льорис развеял опасения, попутно отметив важность удачного старта на турнире.

«Непривычно ли начинать матч так рано? Мы сталкиваемся с подобным на всех турнирах. Не вижу здесь сложностей. Мы привыкли к этому», — заверил голкипер.

Все сопутствующие моменты перед стартом ЧМ-2018 в Казани позади. Уже завтра сборная Франции на стадионе «Казань Арена» проведет первый матч на ЧМ-2018 против национальной команды Австралии. Спортивная редакция «Реального времени» готовит расширенные материалы по его итогам.

1 / 35 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов