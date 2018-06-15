Свободная голова Антуана Гризманна и визит Николя Саркози
Что говорили французы журналистам и кого ждут в день игры с Австралией
Завтра матчем сборных Франции и Австралии открывается программа большого футбола в Казани. Вернее, возвращается, ведь прошлым летом звезды мирового футбола уже гостили в столице Татарстана в рамках Кубка конфедераций-2017. Накануне сборная Франции прибыла в Казань, а уже сегодня она провела официальную тренировку и пресс-конференцию на стадионе «Казань Арена». О том, как журналистов заставили из-за забора следить за прилетом Поля Погба и компании, что сказали представители сборных Австралии и Франции и о визите Николя Саркози в день игры — в материале «Реального времени».
Погба не Роналду, зато прилетает Николя Саркози
Вчерашний прилет сборной Франции не вызвал того ажиотажа, который сопутствовал визиту Криштиану Роналду в Казань прошлым летом. Да, звезд мирового футбола в составе трехцветных предостаточно — практически каждый второй. А особенно выделяются Поль Погба и Антуан Гризманн. Однако это все же не игроки калибра Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Так или иначе, службы безопасности аэропорта сделали все, для того, чтобы сбить градус ожидания, оставив журналистов за забором. Так что представителям СМИ оставалось лишь с большого расстояния наблюдать, как автобус сборной подъехал почти вплотную к трапу самолета, а игроки оперативно в него погрузились и уехали в расположение отеля «Мирас», где поселилась сборная Франции. Остается добавить, что тренировки команды пройдут на Центральном стадионе, за исключением сегодняшней (официальной), которая прошла на «Казань Арене».
Интересно, что завтра, в день матча, Казань может посетить экс-президент Франции Николя Саркози, приезд которого анонсировала представитель казанского Кремля Лилия Галимова на брифинге. Также ожидается визит посла Франции в России. Безусловно, Саркози планирует посетить и матч Франции с Австралией.
Аншлаг иностранных СМИ в пресс-центре и ссадина Жиру
Сегодня же пресс-центр ФИФА в Казани, расширенный по сравнению с КК-2017, вместил буквально толпы журналистов. Помимо французов и австралийцев, в большем количестве можно было встретить немцев и японцев. Да и других хватало — в столицу Татарстана пожаловали СМИ со всего мира.
Пятнадцатиминутная часть открытой для представителей медиа тренировки оригинальностью не баловала. Разминка, растяжка, короткие и средние передачи в двух группах. Вратари занимались отдельно. Затем журналистов попросили на выход. Из любопытного удалось заметить лишь залепленную пластырем ссадину над бровью форварда Оливье Жиру.
Дидье Дешам: «Мы не фавориты»
Франция традиционно считается одним из фаворитов любого крупного турнира. Однако главный тренер «трехцветных» Дидье Дешам с такой постановкой вопроса категорически не согласен. «Есть более сильные футбольные державы — Бразилия, Германия, Испания. Наши амбиции также достаточно высоки, но мы будем идти от матча к матчу», — заявил он сегодня на пресс-конференции, которая состоялась сразу после тренировки.
Нынешняя сборная Франции представляет собой сплав молодости и опыта. В стане команды достаточно молодежи. Многие эксперты видят в этом проблему, поскольку на чемпионатах мира опыт — определяющий фактор.
— Есть ли риск начинать турнир такой молодой командой? — поинтересовался французский журналист у Дешама.
— Это не риск. Они квалифицированные игроки. Если я их взял в команду, значит, они соответствуют необходимым требованиям. У каждого футболиста когда-то бывает дебют. Конечно, они молодые, но привыкшие к большим клубам и турнирам ребята. Нет разницы, кто моложе, кто старше. Они вместе готовились и прошли все, что нужно.
— Как выбираете состав на игру с Австралией?
— Есть элементы, которые меняются каждый день. Я отобрал лучший состав для этой встречи. Это зависит не только от соперника, но и от нашей игры. Есть дебютный план, но он может измениться в течение матча. Мы хотим создать сложности сопернику и играть наступательно, забивать голы. Важно победить в первой игре. На четырех последних ЧМ мы лишь дважды выходили из группы. Это сложный турнир, — заявил Дешам.
«Гризманн? Его голова достаточна свободна»
Тем временем главная новость французского футбола последних дней заключается в решении суперфорварда Антуана Гризманна остаться в мадридском «Атлетико», несмотря на предметный интерес «Барселоны». Эта тема прозвучала и на пресс-конференции в Казани.
— Его лояльность клубу — это хорошо. А главное, его голова достаточно свободна, чтобы выйти на поле на матчи ЧМ. У нас нет никаких проблем с этим. Он в хорошей физической форме, — заверил журналистов Дидье Дешам.
Также с журналистами пообщался основной голкипер французов — Уго Льорис, который рассказал о своих ожиданиях от турнира в целом и от матча против Австралии в частности.
— Очень приятно принять участие в ЧМ. У нас большие амбиции. Но их нужно подтверждать во всех матчах. Это прекрасная возможность для всех наших футболистов, которую нужно использовать по максимуму для наших болельщиков. Я думаю, матч с Австралией будет настоящим боем. Мы изучили австралийцев, ждем напряженного матча, надо быть максимально сконцентрированными завтра.
Уго Льорис: «Важно начать с победы»
Французские журналисты переживали из-за непривычно раннего начала матча в 13.00. Однако Льорис развеял опасения, попутно отметив важность удачного старта на турнире.
«Непривычно ли начинать матч так рано? Мы сталкиваемся с подобным на всех турнирах. Не вижу здесь сложностей. Мы привыкли к этому», — заверил голкипер.
Все сопутствующие моменты перед стартом ЧМ-2018 в Казани позади. Уже завтра сборная Франции на стадионе «Казань Арена» проведет первый матч на ЧМ-2018 против национальной команды Австралии. Спортивная редакция «Реального времени» готовит расширенные материалы по его итогам.
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