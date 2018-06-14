Возрождаемая «Симфония»: «Бриз» спасает еще один долгострой «ФОНа»
На доплаты согласно большинство, как и в соседнем долгострое, вот только его стройку чуть не сорвали
В Казани размораживают еще один долгострой. Обнадеживающая новость пришла из ЖК «Симфония» или «Возрождение», как ее называет новый застройщик — «Бриз». Компания Андрея Белякова берется завершить 4-й дом на Павлюхина. Большинство будущих жильцов согласились на доплаты. И хотя у бизнесмена нет полной уверенности в стабильном финансировании от дольщиков, он намерен спасти и эту стройку «ФОНа». Почему — подробнее в материале «Реального времени».
Ждать дорожную карту — не вариант
Четвертый дом на стройке в ЖК «Симфония» как наименее готовый — самый проблемный. Его «скелет» заметен издалека и простаивает без рабочих уже с 2015 года. Устав от безысходности, дольщики решили взять судьбу долгостроя в свои руки. Благо перед глазами успешный пример соседей из третьего дома, где большинство дольщиков согласились доплатить новому застройщику — компании «Бриз», и ключи им обещают уже в ноябре. Ту же дорогу выбрали для себя и в четвертом.
— Ну а сколько можно было ждать?! Терпели-терпели, 3 года уже прошло. Поэтому большинство у нас — свыше 60 процентов — за переход к «Бризу» на условиях доплат, чтобы дом достроился. Двенадцать месяцев на стройку и через год получим ключи от квартир. А если ждать дорожную карту, в 2020 году, возможно, инвестора найдут, то есть неизвестно, как вообще стройка начнется. Это сколько ждать еще?! Извините, у меня уже двое детей родились пока я этот дом ждал, — пояснил представитель инициативной группы дольщиков 4-го дома Данил Загидуллин.
Доплаты для него и его будущих соседей составят 15 тысяч рублей с квадратного метра. Напомним, в третьем они составляли 12 тысяч с «квадрата». Накануне дольщики встретились с главой компании застройщика Андреем Беляковым и обсудили все обстоятельства стройки. Теперь дело за малым.
— Четвертый дом должен создать ЖСК. По результатам обращаются в «Бриз». Застройщик готов достроить в течение года с момента заключения договоров о переходе, — сообщила «Реальному времени» активистка комплекса Ирина Суворова.
«Создание ЖСК — наиболее оптимальный вариант»
Застройщик «Фон-Ривьера» (входит в ГК «ФОН) с прошлого года банкрот. Чтобы объект незавершенного строительства не ушел с молотка, на общем собрании кредиторов дольщики «Симфонии» проголосовали за создание ЖСК. Но до регистрации кооператива в четвертом доме не дошло — сейчас инициативная группа занимается этим вопросом.
— Третий дом фактически готов. Там есть проблемы с неоплатой дольщиков, но «Бриз» продолжает стройку за собственные средства. Теперь, получается, и четвертый дом берут. Сегодня они встретились с дольщиками, а дальше уже к нам придут со словами, что пришли к консенсусу и нужно придать этому юридический окрас, — пояснила нашему изданию представитель арбитражного управляющего «Фон-Ривьеры» Гульгена Замалеева.
Позитивно отреагировали на решение дольщиков и в создаваемом Фонде дольщиков РТ:
— Мы приветствуем это решение. На самом деле создание ЖСК — наиболее оптимальный вариант. Это одна из форм самоорганизации граждан, которая показывает активную позицию дольщиков в решении своих проблем. С нашей стороны мы готовы оказать необходимую юридическую поддержку, — сообщил «Реальному времени» член рабочей группы по созданию Фонда дольщиков РТ Иван Новиков.
Почему Беляков требует доплачивать сейчас, а вернет деньги только через 2 года?
Впрочем, нельзя сказать, что все так гладко с решением перейти к «Бризу». Например, несогласных хоть и меньшинство, но это достаточно активная часть дольщиков. Среди них ярая противница любых доплат, постоянная участница пикетов и митингов Ильсияр Яруллина:
— Не верю, что 60 процентов проголосовали за доплаты. Потому что сейчас идет обсуждение в чате, и многие не согласны, считают, что протоколы подделан, использованы более ранние протоколы. Так было и в третьем доме, потом дособирали до нужных 51 процента. И еще у меня вопрос. Почему Беляков требует доплачивать сейчас, а возврат денег обещает сделать только через 2 года? Пусть тогда через 2 года и доплаты собирает! — высказала свою позицию женщина.
По ее словам, в ранее подписанных протоколах фигурировали другие суммы — не 15, а 7,5 тысячи рублей, на которые действительно были согласны большинство дольщиков.
Беляков: «Благими намерениями выстлана дорога в ад, я в этом убеждался неоднократно»
Мы связались с главой строительной компании «Бриз» Андреем Беляковым, который подтвердил решение взяться за спасение еще одного «фоновского» объекта. Проценты согласившихся на переход дольщиков застройщик назвал со слов представителя инициативной группы — 64,5 процента — это больше, чем в третьем доме. Причем горький опыт финансирования последнего, когда дольщики едва не сорвали стройку, перестав платить обещанные доплаты, не останавливают его:
— У меня даже нет сомнений, что и здесь так будет. Это менталитет людей, их уже не исправишь, — заметил Андрей Беляков.
— Тем не менее вы возьметесь за еще один дом?
— Ну надо помочь, возможности есть. Из добрых побуждений. Благими намерениями выстлана дорога в ад, я в этом убеждался неоднократно, но куда деваться?
Застройщик заверил, что, как и на любом другом объекте, начнет возведение дома на собственные средства. Как только все документы оформят: регистрация ЖСК и переход к новому инвестору, стройка стартует. По расчетам «Бриза», на завершение четвертого дома требуется 275 млн рублей.
— Думаю, в пятницу мы с ними соглашение подпишем. Наши юристы помогут им по ЖСК вопрос до конца закрыть. А так фактически мы уже начали, территорию расчистили. Практически все готово, сейчас техобследование закажем, — поясняет гендиректор компании.
Что касается противников доплат, с ними застройщик хорошо знаком, но относится к их протестам философски: «Ильсияр у нас с каждого дома, не только с четвертого. Она же у нас бедная, несчастная, малоимущая. Только во всех домах у нее квартиры». Что касается обременения на землю под обоими долгостроями, вопрос, по словам Белякова, сейчас решается правительством Татарстана.
комментарии
В дебатах вокруг своих квартир ( и я вас в этом понимаю) вы упустили сущую мелочь, определяющую все развитие цивилизации - канализацию )))
Новый жилой комплекс, вероятно превышающий по численности все окрестные пятиэтажки, подключили к старой ветке канализации. До верхних этажей новостроек не доносятся специфические ароматы, выбрасываемые из кое-как сляпанных коммуникаций.))
Труба (пластиковая) по которой подключались дома к станции перекачки, была зарыта еще в конце 2000-х ))), но не забыта. Сейчас идет размыв грунта у коллектора - видимо где-то прорыв. Угол Роторной и Ботанической - у общежития - фекальная лужа.
Но не все дома достроены, не все квартиры в достроенных заселены. )))