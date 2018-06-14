Возрождаемая «Симфония»: «Бриз» спасает еще один долгострой «ФОНа»

На доплаты согласно большинство, как и в соседнем долгострое, вот только его стройку чуть не сорвали

В Казани размораживают еще один долгострой. Обнадеживающая новость пришла из ЖК «Симфония» или «Возрождение», как ее называет новый застройщик — «Бриз». Компания Андрея Белякова берется завершить 4-й дом на Павлюхина. Большинство будущих жильцов согласились на доплаты. И хотя у бизнесмена нет полной уверенности в стабильном финансировании от дольщиков, он намерен спасти и эту стройку «ФОНа». Почему — подробнее в материале «Реального времени».

Ждать дорожную карту — не вариант

Четвертый дом на стройке в ЖК «Симфония» как наименее готовый — самый проблемный. Его «скелет» заметен издалека и простаивает без рабочих уже с 2015 года. Устав от безысходности, дольщики решили взять судьбу долгостроя в свои руки. Благо перед глазами успешный пример соседей из третьего дома, где большинство дольщиков согласились доплатить новому застройщику — компании «Бриз», и ключи им обещают уже в ноябре. Ту же дорогу выбрали для себя и в четвертом.

— Ну а сколько можно было ждать?! Терпели-терпели, 3 года уже прошло. Поэтому большинство у нас — свыше 60 процентов — за переход к «Бризу» на условиях доплат, чтобы дом достроился. Двенадцать месяцев на стройку и через год получим ключи от квартир. А если ждать дорожную карту, в 2020 году, возможно, инвестора найдут, то есть неизвестно, как вообще стройка начнется. Это сколько ждать еще?! Извините, у меня уже двое детей родились пока я этот дом ждал, — пояснил представитель инициативной группы дольщиков 4-го дома Данил Загидуллин.

Доплаты для него и его будущих соседей составят 15 тысяч рублей с квадратного метра. Напомним, в третьем они составляли 12 тысяч с «квадрата». Накануне дольщики встретились с главой компании застройщика Андреем Беляковым и обсудили все обстоятельства стройки. Теперь дело за малым.

Перед глазами успешный пример соседей из третьего дома, где большинство дольщиков согласились доплатить новому застройщику — компании «Бриз», и ключи им обещают уже в ноябре. Фото Герцог Игторн / skyscrapercity.com



— Четвертый дом должен создать ЖСК. По результатам обращаются в «Бриз». Застройщик готов достроить в течение года с момента заключения договоров о переходе, — сообщила «Реальному времени» активистка комплекса Ирина Суворова.

«Создание ЖСК — наиболее оптимальный вариант»

Застройщик «Фон-Ривьера» (входит в ГК «ФОН) с прошлого года банкрот. Чтобы объект незавершенного строительства не ушел с молотка, на общем собрании кредиторов дольщики «Симфонии» проголосовали за создание ЖСК. Но до регистрации кооператива в четвертом доме не дошло — сейчас инициативная группа занимается этим вопросом.

— Третий дом фактически готов. Там есть проблемы с неоплатой дольщиков, но «Бриз» продолжает стройку за собственные средства. Теперь, получается, и четвертый дом берут. Сегодня они встретились с дольщиками, а дальше уже к нам придут со словами, что пришли к консенсусу и нужно придать этому юридический окрас, — пояснила нашему изданию представитель арбитражного управляющего «Фон-Ривьеры» Гульгена Замалеева.

Позитивно отреагировали на решение дольщиков и в создаваемом Фонде дольщиков РТ:

— Мы приветствуем это решение. На самом деле создание ЖСК — наиболее оптимальный вариант. Это одна из форм самоорганизации граждан, которая показывает активную позицию дольщиков в решении своих проблем. С нашей стороны мы готовы оказать необходимую юридическую поддержку, — сообщил «Реальному времени» член рабочей группы по созданию Фонда дольщиков РТ Иван Новиков.

Почему Беляков требует доплачивать сейчас, а вернет деньги только через 2 года?

Впрочем, нельзя сказать, что все так гладко с решением перейти к «Бризу». Например, несогласных хоть и меньшинство, но это достаточно активная часть дольщиков. Среди них ярая противница любых доплат, постоянная участница пикетов и митингов Ильсияр Яруллина:

— Не верю, что 60 процентов проголосовали за доплаты. Потому что сейчас идет обсуждение в чате, и многие не согласны, считают, что протоколы подделан, использованы более ранние протоколы. Так было и в третьем доме, потом дособирали до нужных 51 процента. И еще у меня вопрос. Почему Беляков требует доплачивать сейчас, а возврат денег обещает сделать только через 2 года? Пусть тогда через 2 года и доплаты собирает! — высказала свою позицию женщина.

По ее словам, в ранее подписанных протоколах фигурировали другие суммы — не 15, а 7,5 тысячи рублей, на которые действительно были согласны большинство дольщиков.

Беляков: «Благими намерениями выстлана дорога в ад, я в этом убеждался неоднократно»

Мы связались с главой строительной компании «Бриз» Андреем Беляковым, который подтвердил решение взяться за спасение еще одного «фоновского» объекта. Проценты согласившихся на переход дольщиков застройщик назвал со слов представителя инициативной группы — 64,5 процента — это больше, чем в третьем доме. Причем горький опыт финансирования последнего, когда дольщики едва не сорвали стройку, перестав платить обещанные доплаты, не останавливают его:

— У меня даже нет сомнений, что и здесь так будет. Это менталитет людей, их уже не исправишь, — заметил Андрей Беляков.

— Тем не менее вы возьметесь за еще один дом?

— Ну надо помочь, возможности есть. Из добрых побуждений. Благими намерениями выстлана дорога в ад, я в этом убеждался неоднократно, но куда деваться?

Застройщик заверил, что, как и на любом другом объекте, начнет возведение дома на собственные средства. Как только все документы оформят: регистрация ЖСК и переход к новому инвестору, стройка стартует. По расчетам «Бриза», на завершение четвертого дома требуется 275 млн рублей.



Застройщик заверил, что как и на любом другом объекте начнет возведение дома на собственные средства. Фото Гуландам Зариповой

— Думаю, в пятницу мы с ними соглашение подпишем. Наши юристы помогут им по ЖСК вопрос до конца закрыть. А так фактически мы уже начали, территорию расчистили. Практически все готово, сейчас техобследование закажем, — поясняет гендиректор компании.



Что касается противников доплат, с ними застройщик хорошо знаком, но относится к их протестам философски: «Ильсияр у нас с каждого дома, не только с четвертого. Она же у нас бедная, несчастная, малоимущая. Только во всех домах у нее квартиры». Что касается обременения на землю под обоими долгостроями, вопрос, по словам Белякова, сейчас решается правительством Татарстана.