Тревожная «Симфония»: «Бриз» грозится заморозить стройку дома на Павлюхина

Застройщик вынужден остановить работу, так как дольщики перестали платить, а свои резервы компания уже израсходовала

Фото: Василя Ширшова

Проблемный жилой комплекс «Симфония» вновь столкнулся с угрозой срыва стройки. Но в этот раз по вине самих дольщиков, самокритично признают активисты долгостроев и проверяющие. В компании «Бриз», которая активно взялась за возрождение ЖК, заявили, что будут вынуждены остановить работу, если покупатели квартир в третьем доме не начнут исполнять обязательства по оплате. А чтобы из-за неплательщиков не страдали уже расплатившиеся сполна дольщики, им предлагают готовые квартиры в уже сданном пятом доме. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Из-за неоплат кран со стройки увезут, хотя он еще нужен»

Безрадостным выдался сегодня объезд в третьем доме ЖК «Симфония». После осмотра стройки и обсуждения выполненных работ сразу перешли к проблемам:

— Самое сложное — это неисполнение обязательств дольщиками, несвоевременные оплаты. Дольщики ответов не дают, в чем причина неоплаты, нам пока непонятно, — сообщил гендиректор компании «Бриз» Андрей Беляков.

По словам застройщика, в доме полностью завершены общестроительные работы по кирпичной кладке, смонтирована вентиляционная система. Строители трудятся с опережением графика на месяц. И теперь единственное, что ставит под удар всю стройку, — это проблема с неоплатой.

— В связи с тем, что соглашение, которое вы торжественно принимали, не выполняется дольщиками, застройщик просто не может дальше продолжать строительство. Насколько я знаю, по этой причине уже на этой неделе должны были башенный кран снять, и только холод этому помешал. Как только потеплее будет, кран увезут, хотя он тут на стройке еще нужен. Тем не менее из-за неоплат оборудование снимут, — обрисовал нерадужную картину замглавы исполкома Азат Нигматзянов.

По первому траншу до нового года «Бриз» должен был получить от дольщиков 40 млн рублей, а получил 27



В этом случае однозначно произойдет удорожание стоимости строительства, предупреждают специалисты. «По словам застройщика, люди вообще перестали платить, он сегодня всю свою «оборотку» уже израсходовал, и сейчас могут наступить необратимые последствия: уйдут одни строители, другие», — пояснил представитель исполкома.

— Если от вас будет идти финансирование, пусть хромающее, но будет, стройку никто не остановит, — добавил обеспокоенным дольщикам Андрей Беляков, — но с февраля финансирование практически равно нулю. С прошлой нашей встречи ни одного рубля не поступило.

По первому траншу до нового года «Бриз» должен был получить от дольщиков 40 млн рублей, а получил 27, на 13 млн идет отставание. Хотя объем выполненных работ составляет 48 млн.

— Я с опережением плюс 20 млн рублей иду. На сегодня от дольщиков получено только 27 млн. Честно скажу, мне дороже свои дольщики, я, естественно, перед ними буду свои обязательства выполнять. А здесь реально буду останавливать работу, и все, — пояснил в беседе с корреспондентом «Реального времени» Андрей Беляков.

Вопрос с обременением земли решат до сдачи дома

По ситуации с землей (напомним, участки под долгостроями в «Симфонии» под обременением) замглавы исполкома Азат Нигматзянов поспешил успокоить дольщиков:

— Вчера было совещание в республиканском штабе. Там еще раз подтвердили, что до сдачи дома вопрос по тому участку, который находится в залоге, будет решен. Поэтому это не должно пугать. По первому дому тоже были эти вопросы, но все решили. По срокам все выдержали, и люди получили то, что хотели, — отметил Азат Нигматзянов.

По ситуации с землей (напомним, участки под долгостроями в «Симфонии» под обременением) замглавы исполкома Азат Нигматзянов поспешил успокоить дольщиков



В первом доме с 27 февраля жильцы уже получают свидетельства о собственности на квартиры. Среди них тоже были свои неплательщики, но всего 25, и с ними работают юристы застройщика.

— И здесь тоже, когда я давал обещания, что дом сдадим в ноябре, понимал, что будут 10% таких людей, которые в силу каких-то обстоятельств не способны платить. И мы не будем на них наседать, а будем спокойно работать. Но когда процентов 30—40% людей занимают такую позицию: «Просто не буду платить, дайте мне квартиру, а потом заплачу», мы так не сможем работать, — пояснил свою позицию Андрей Беляков.

«Предъявлять претензии дольщики могут только себе»

Если выплаты не возобновятся, застройщик будет вынужден остановить строительство, предупредил Азат Нигматзянов. Возразить на это дольщикам было нечего. И на неоднократный призыв задавать вопросы откликнулись лишь единицы, большинство же просто молчаливо и хмуро внимало.

— И Беляков, и Азат Робертович абсолютно правы. Я до сих пор помню, как он сказал: «Если дольщики будут выполнять свои обязательства по договору, гарантирую, что дом в ноябре будет сдан». Поэтому сейчас предъявлять какие-то претензии дольщики могут только себе. Всегда кричат: власти, строители, еще кто-то виноват, но на данный момент виноваты неплательщики, которые срывают строительство, — посетовал один из дольщиков.

На схему, предложенную «Бризом» по достройке дома, согласились 51% будущих жильцов. Поэтому застройщик получает от дольщиков только половину суммы, недостающую часть доплачивал из собственных резервов. Но теперь не платят и те, кто взял на себя эти обязательства. Таких, по словам дольщиков, процентов десять.

Если выплаты не возобновятся, застройщик будет вынужден остановить строительство, предупредил Азат Нигматзянов



— У нас 180 квартир, из них около 100 заключили договор цессии с Андреем Евгеньевичем, и порядка 10 неплательщиков, которые первый взнос сделали и больше не платят. Во-первых, мы ведем работу с теми, кто не заключил договор, чтобы было дальнейшее вливание денег. Во-вторых, уговариваем людей, чтобы платили дальше. Очень не хотелось бы, чтобы стройка встала. Самое обидное — большинство людей платит и является заложниками этих 10 человек, которые не платят. Люди выполняют свои обязательства, иногда даже заранее, и при этом все равно в пролете, а они ведут себя не очень корректно в этой ситуации, — возмущена еще одна активистка комплекса Ирина Суворова.

Заплатившим — квартиры в сданном доме

Исправить несправедливость в отношении тех, кто добросовестно платит за стройку, предложил сам глава компании «Бриз». В доме есть четыре жильца, кто не просто вовремя вносит платежи, но и уже расплатился сполна. Поэтому Андрей Беляков предложил им не ждать, когда раскошелятся неплательщики, а переехать в уже готовые квартиры в пятом сданном доме комплекса.

— По этим людям, кто оплатил полностью, мы ведем работу, чтобы предложить им обмен, чтобы перевести их из этого дома в уже готовый, сданный дом, — подтвердил Андрей Беляков.

— Я согласна, — обрадовалась одна из таких дольщиц.

«А что, так можно?!» — тут же проявили интерес и другие. «Если я сейчас сыну скажу, чтобы он полностью заплатил, тоже перейду в другой дом?» — спросила еще одна женщина. Получив утвердительный ответ, многие явно обрадовались. Возможно, после этой новости у неплательщиков появится больше стимулов исполнить обязательства. Этим летом будет сдан еще шестой дом в комплексе.