Новости недвижимости

09:05 МСК
Новости раздела
Недвижимость

Тревожная «Симфония»: «Бриз» грозится заморозить стройку дома на Павлюхина

13:24, 01.03.2018 72 Сюжет: Крушение "ФОНа"

Застройщик вынужден остановить работу, так как дольщики перестали платить, а свои резервы компания уже израсходовала

Тревожная «Симфония»: «Бриз» грозится заморозить стройку дома на Павлюхина Фото: Василя Ширшова

Проблемный жилой комплекс «Симфония» вновь столкнулся с угрозой срыва стройки. Но в этот раз по вине самих дольщиков, самокритично признают активисты долгостроев и проверяющие. В компании «Бриз», которая активно взялась за возрождение ЖК, заявили, что будут вынуждены остановить работу, если покупатели квартир в третьем доме не начнут исполнять обязательства по оплате. А чтобы из-за неплательщиков не страдали уже расплатившиеся сполна дольщики, им предлагают готовые квартиры в уже сданном пятом доме. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Из-за неоплат кран со стройки увезут, хотя он еще нужен»

Безрадостным выдался сегодня объезд в третьем доме ЖК «Симфония». После осмотра стройки и обсуждения выполненных работ сразу перешли к проблемам:

— Самое сложное — это неисполнение обязательств дольщиками, несвоевременные оплаты. Дольщики ответов не дают, в чем причина неоплаты, нам пока непонятно, — сообщил гендиректор компании «Бриз» Андрей Беляков.

По словам застройщика, в доме полностью завершены общестроительные работы по кирпичной кладке, смонтирована вентиляционная система. Строители трудятся с опережением графика на месяц. И теперь единственное, что ставит под удар всю стройку, — это проблема с неоплатой.

— В связи с тем, что соглашение, которое вы торжественно принимали, не выполняется дольщиками, застройщик просто не может дальше продолжать строительство. Насколько я знаю, по этой причине уже на этой неделе должны были башенный кран снять, и только холод этому помешал. Как только потеплее будет, кран увезут, хотя он тут на стройке еще нужен. Тем не менее из-за неоплат оборудование снимут, — обрисовал нерадужную картину замглавы исполкома Азат Нигматзянов.

По первому траншу до нового года «Бриз» должен был получить от дольщиков 40 млн рублей, а получил 27

В этом случае однозначно произойдет удорожание стоимости строительства, предупреждают специалисты. «По словам застройщика, люди вообще перестали платить, он сегодня всю свою «оборотку» уже израсходовал, и сейчас могут наступить необратимые последствия: уйдут одни строители, другие», — пояснил представитель исполкома.

— Если от вас будет идти финансирование, пусть хромающее, но будет, стройку никто не остановит, — добавил обеспокоенным дольщикам Андрей Беляков, — но с февраля финансирование практически равно нулю. С прошлой нашей встречи ни одного рубля не поступило.

По первому траншу до нового года «Бриз» должен был получить от дольщиков 40 млн рублей, а получил 27, на 13 млн идет отставание. Хотя объем выполненных работ составляет 48 млн.

— Я с опережением плюс 20 млн рублей иду. На сегодня от дольщиков получено только 27 млн. Честно скажу, мне дороже свои дольщики, я, естественно, перед ними буду свои обязательства выполнять. А здесь реально буду останавливать работу, и все, — пояснил в беседе с корреспондентом «Реального времени» Андрей Беляков.

Вопрос с обременением земли решат до сдачи дома

По ситуации с землей (напомним, участки под долгостроями в «Симфонии» под обременением) замглавы исполкома Азат Нигматзянов поспешил успокоить дольщиков:

— Вчера было совещание в республиканском штабе. Там еще раз подтвердили, что до сдачи дома вопрос по тому участку, который находится в залоге, будет решен. Поэтому это не должно пугать. По первому дому тоже были эти вопросы, но все решили. По срокам все выдержали, и люди получили то, что хотели, — отметил Азат Нигматзянов.

По ситуации с землей (напомним, участки под долгостроями в «Симфонии» под обременением) замглавы исполкома Азат Нигматзянов поспешил успокоить дольщиков

В первом доме с 27 февраля жильцы уже получают свидетельства о собственности на квартиры. Среди них тоже были свои неплательщики, но всего 25, и с ними работают юристы застройщика.

— И здесь тоже, когда я давал обещания, что дом сдадим в ноябре, понимал, что будут 10% таких людей, которые в силу каких-то обстоятельств не способны платить. И мы не будем на них наседать, а будем спокойно работать. Но когда процентов 30—40% людей занимают такую позицию: «Просто не буду платить, дайте мне квартиру, а потом заплачу», мы так не сможем работать, — пояснил свою позицию Андрей Беляков.

«Предъявлять претензии дольщики могут только себе»

Если выплаты не возобновятся, застройщик будет вынужден остановить строительство, предупредил Азат Нигматзянов. Возразить на это дольщикам было нечего. И на неоднократный призыв задавать вопросы откликнулись лишь единицы, большинство же просто молчаливо и хмуро внимало.

— И Беляков, и Азат Робертович абсолютно правы. Я до сих пор помню, как он сказал: «Если дольщики будут выполнять свои обязательства по договору, гарантирую, что дом в ноябре будет сдан». Поэтому сейчас предъявлять какие-то претензии дольщики могут только себе. Всегда кричат: власти, строители, еще кто-то виноват, но на данный момент виноваты неплательщики, которые срывают строительство, — посетовал один из дольщиков.

На схему, предложенную «Бризом» по достройке дома, согласились 51% будущих жильцов. Поэтому застройщик получает от дольщиков только половину суммы, недостающую часть доплачивал из собственных резервов. Но теперь не платят и те, кто взял на себя эти обязательства. Таких, по словам дольщиков, процентов десять.

Если выплаты не возобновятся, застройщик будет вынужден остановить строительство, предупредил Азат Нигматзянов

— У нас 180 квартир, из них около 100 заключили договор цессии с Андреем Евгеньевичем, и порядка 10 неплательщиков, которые первый взнос сделали и больше не платят. Во-первых, мы ведем работу с теми, кто не заключил договор, чтобы было дальнейшее вливание денег. Во-вторых, уговариваем людей, чтобы платили дальше. Очень не хотелось бы, чтобы стройка встала. Самое обидное — большинство людей платит и является заложниками этих 10 человек, которые не платят. Люди выполняют свои обязательства, иногда даже заранее, и при этом все равно в пролете, а они ведут себя не очень корректно в этой ситуации, — возмущена еще одна активистка комплекса Ирина Суворова.

Заплатившим — квартиры в сданном доме

Исправить несправедливость в отношении тех, кто добросовестно платит за стройку, предложил сам глава компании «Бриз». В доме есть четыре жильца, кто не просто вовремя вносит платежи, но и уже расплатился сполна. Поэтому Андрей Беляков предложил им не ждать, когда раскошелятся неплательщики, а переехать в уже готовые квартиры в пятом сданном доме комплекса.

— По этим людям, кто оплатил полностью, мы ведем работу, чтобы предложить им обмен, чтобы перевести их из этого дома в уже готовый, сданный дом, — подтвердил Андрей Беляков.

— Я согласна, — обрадовалась одна из таких дольщиц.

«А что, так можно?!» — тут же проявили интерес и другие. «Если я сейчас сыну скажу, чтобы он полностью заплатил, тоже перейду в другой дом?» — спросила еще одна женщина. Получив утвердительный ответ, многие явно обрадовались. Возможно, после этой новости у неплательщиков появится больше стимулов исполнить обязательства. Этим летом будет сдан еще шестой дом в комплексе.

Василя Ширшова, фото автора
НедвижимостьОбщество Татарстан
комментарии 72

комментарии

  • Анонимно 01 марта
    Молодцы! Представители администрации наконец то перестали лебезить перед дольщиками и спокойно объяснили, что если не исполнять обязательства перед Подрядчиком, то стройка встанет. Это так просто! Надоело это иждивенческое отношение к действительности."Нам государство должно достроить!" Никто никому не должен. Хотите готовый дом - платите. Не можете платить - продайте. Не хотите не того, ни другого - дом пойдет с торгов, а вы получите в пропорции уплаченную за него сумму. Я очень рад, что здравый смысл восторжествовал!!!
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    Господин Нигматзянов. Все уже заплатили полную стоимость, когда заключали договора. Полную стоимость.
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    и что дальше? сидите с этой полной стоимостью в недострое тогда.
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    Тогда вы не сидите и не занимайте место.
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    а я сижу в своей собственной квартире. заплатила - достроили. и сижу. а вы в недостроях ковыряйтесь. гробьте на это свою жизнь.
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    Что вы тут делаете, мадам, если у вас все хорошо? Сомнительно, что человек УЖЕ получивший квартиру, будет так яростно отслеживать статью. Не похоже, что вы дольщица.
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    Уши исполкома, то что вы сидите в своих квартирах, никто не сомневается!!!
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    странная позиция. мне что теперь - прессу не читать про долевое? успокойтесь уже со своими конспирологическими версиями. здоровее будете.
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    причем тут исполком? мозг на секунду включите, если он есть. КТО вам будет достраивать без денег? дядя федя? вот к нему и идите и требуйте.
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    Не врите сами. Всем дольщикам известно - АИЖК выделяет земли на достройку столько, сколько просят регионы. Татарстан не исключение. В Москве прямо говорят - даем землю для вас, ваши власти должны действовать.
    Ответить
    Анонимно 07 марта
    никто не обязан содержать хотелки дольщиков за бюджетный счёт. заключаешь договор, принимай и риски, которые связаны с договором. халявщики, а не дольщики.
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    Люди уже заплатили сполна когда покупали. Полную цену. Нынешняя ситуация беспрецедентна. Человек зашел в магазин, купил товар, получил чек, а теперь его шантажируют чтобы он доплатил еще, иначе останется без товара и без денег. Это шантаж и самоуправство.
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    ваши предложения по достройке? вот кроме демагогии и лозунгов? КАК достраивать? или вы только на диване бла-бла умеете...
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    Землю пусть выделяют. Для этого указ подписан и закон. Москва земли дает столько, сколько надо. Но тут как всегда, интриги и желание взять последнее с людей...
    Ответить
    Анонимно 03 марта
    может, просто нет желающих брать землю и достраивать эти долгострои? скорее всего, это невыгодная для бизнеса схема.
    Ответить
    Анонимно 07 марта
    На Красной Площади?
    Ответить
  • Анонимно 01 марта
    «По словам застройщика, люди вообще перестали платить, он сегодня всю свою «оборотку» уже израсходовал.

    А ничего, что у людей нет денег просто? Не все такие доходы имеют как господа Нигматзянов и Беляков. Многие просто живут от зарплаты до зарплаты и от пенсии до пенсии, считая последние деньги. Печатного станка у людей нет.
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    такие неимущие люди долевое не покупают, ерунду всякую не пишите. покупать долевое - деньги были. никто не ныл.
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    Это вы ересть не несите. Именно бедные и покупают, берем небольшую сумму в банке, потом расплачиваемся.
    Ответить
    Анонимно 03 марта
    бедные люди кредиты в банках НЕ берут! так что не надо тут прибедняться. у нас в МЧС "бедные" по 2 квартиры накупили - себе и детям....
    Ответить
  • Анонимно 01 марта
    Дольщики давно оплатили за свои квартиры, понятное дело повторно оплачивать никто не желает.
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    Пусть они заберут деньги у тех кому заплатили и передадут их тем кто строит. Стройка требует денег, а в государственном бюджете на дольщиков денег нет.
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    Тогда отмените 214 ФЗ, и скажите, что Конституция у нас - бумажка, а гсоударство ничего никому не гарантирует.
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    Пусть Беляков вернет собранные деньги, а Исполком и УКС не завышает сметы.
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    .....это детсадовское предложение! Люди и так страдают, а тут пишите ерунду.!!!
    Ответить
  • Анонимно 01 марта
    Каждый пытается нажиться на другом...
    Ответить
  • Анонимно 01 марта
    "На сегодня от дольщиков получено только 27 млн. Честно скажу, мне дороже свои дольщики, я, естественно, перед ними буду свои обязательства выполнять. А здесь реально буду останавливать работу, и все, — пояснил в беседе с корреспондентом «Реального времени» Андрей Беляков".

    А почему бы Белякову не предложить доплатить "своим дольщикам"? Или вообще, всем дольщикам Казани, любого дома. Какая разница, если уже оплатив полную сумму, исполнив обязательства в полном объеме, с людей можно вот так вот просто взять и требовать доплаты. И они же еще и виноваты, оказывается.
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    у "своих дольщиков" - надежный застройщик. вам надо было тоже изначально покупать кв. в Бризе.
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    Что значит надежный? Сегодня надежный - завтра ненадежный. Сегодня ты дружишь с исполкомом, и хороший застрйощик, а завтра что-то пошло не так - и ты в СИЗО и нехороший застройщик. В этой стране от тюрьмы и от сумы никто не застрахован. Когда покупали - был хороший и надежный, как Бриз сегодня.
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    то и значит. надо было не жаданичать,а идти в Бриз. вы решили купить подешевле и пошли в Фон. кто виноват?
    Ответить
  • Анонимно 01 марта
    Жалко мне дольщиков этих, просто по человечески жалко...
    Ответить
  • Анонимно 01 марта
    Жалко мне дольщиков этих, просто по человечески жалко...
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    Мне тоже себя стало жалко. Реально. Только недавно ездила на стройку, радовалась, а сейчас снова все может стать. Есть ли смысл для радости в этой жизни...
    Ответить
  • Анонимно 01 марта
    Я бы согласился на доплаты, с переходом на готовый дом. Дольщик свея
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    А мы бы не согласились. Уже оплатили квартиры. Дольщики Свея
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    ну, если вам нравится ждать еще 15 лет - ваше право.
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    Федералы не случайно заставили составить дорожные карты. За невыполнение будет наказание. Так что не придумывайте про 15 лет. Вам, господа чиновники, придется решать вопрос, и не через 15 лет, а уже скоро. И без повторных оплат.
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    От души посмеялся,спасибо))
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    очень смешно. сами то верите в это?
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    Детский сад. В 2012 году Федералы тоже дали команду достроить все дома. Но это не значит что их достроили без доплат. В стране совсем другие проблемы в приоритете. А вы наивный человек, который не изучил тему. Вы телевизоры то поменьше смотрите.
    Ответить
  • Анонимно 01 марта
    В Татарии особый климат, выживать не всем дают. Азия.
    Ответить
  • Анонимно 01 марта
    Я согласна доплатить и перейти в готовый дом. Дольщик ЖК МЧС 3 дом
    Ответить
  • Анонимно 01 марта
    два вопроса- какие доплаты у третьего дома и есть ли вариант перехода из мчс в симфонию уже готовый дом
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    Ага, есть. Всех переселят в готовые дома, только приходите. Неужели не понятно, что это замануха для дальнейшего выбивания денег с 3 дома?
    Ответить
  • Анонимно 01 марта
    А неужели не понятно, что бесплатного варианта не будет?
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    нет, им непонятно. они сидят и ждут манны небесной.
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    А вы то как накопили на свои хоромы, честным трудом не заработаешь! Воровать мы не способны.
    Ответить
    Анонимно 03 марта
    а вам какая разница, как мы накопили? завидуете? - плохое чувство, от него стареют.
    Ответить
  • Анонимно 01 марта
    Это вообще наилучший вариант для всех. Есть возможность доплатить - плати и въезжай в готовую квартиру. Не хочешь или не можешь доплачивать - сиди и жди чуда, но не тащи на дно остальных.
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    Если у вас есть возможность заплатить - купите еще квартиру. А у большинства денег нет.
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    придется заработать. или взять кредит. или сидеть около недостроя. вам никто и ничем не обязан, запомните.
    Ответить
  • Анонимно 01 марта
    мне тоже себя жалко. купил квартиру в ипотеку в готовом доме. плачу за однушку 20 т.р в месяц. Тут уж либо платишь и застрахован от подобного, либо покупаешь "воздух" подешевле и рискуешь
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    В готовом доме тоже, знаете ли, никто не застрахован. Куча примеров, когда и в готовом доме можно потерять квартиру. Сейчас махинаций масса! А то что подешевле, это совсем не факт. Долевка иногда дороже вторички
    Ответить
  • Анонимно 01 марта
    Если дольщики соглашались платить, щас чего воду мутят. Изначально бы не соглашались! Мы же уже тоже вложились!
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    Они и не соглашались. Читайте статью. Согласны были изначально 30%. Все остальные - не согласны. Обманным путем получили 51%, заставив согласиться тех, у кого нет денег. Вот и результат.
    Ответить
    Анонимно 01 марта
    Ну так вопрос и не стоит чтобы достроили дома без доплат. Какие же дольщики упертые и дальше своего носа не видят. Дома будут достраиваться только за ваш счет. Чего вы ждете годами? Свеевцы не могут понять эту простую истину уже 10-15 лет, сидят и ждут чего то. Фоновцы тоже несколько лет как зомбированные одну и ту же мантру цитируют что денег нет. Не денег у вас нет, а желания доплачивать нет. А если нет, то и будете сидеть смотреть как дома разрушаются. Те с кем вы подписывали свои договора и преддоговора уже БАНКРОТЫ. По закону вам никто и ничего достраивать не должен. На исполком тоже не сетуйте, человека который подписывал разрешения уже уволили. Все, на этом точка. Достройка ваших домов - это совсем другая история, вопрос сугубо вашего желания и исключительно за ваш же счет. Включите уже наконец свой мозг
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    нет у них мозга, ну нееет. сидят и ждут чуда. которого НЕ БУДЕТ!!!
    Ответить
  • Анонимно 01 марта
    Какие же недалтновилные эти дольщики третьего дома, был шанс - так профукали.... Какую вы там полную стоимость оплатили? У вас и договоров долевого то не было. Купили по серой схеме у застройщика который уже был на грани банкротства, сейчас он уже банкрот. Радуйтесь что кто то согласился доставить с доплата ми. Здесь самое важное это время, а плюс минус 2-3 тысячи с квадрата уже не так важно. Не захотели по 12 достраиваться - будетн по по 15 тысяч доплачивать. Если и этот шанс не профукаете конечно.
    Ответить
  • Анонимно 01 марта
    Ахметзянова вернула бы мне деньги за парковку, но ее от тюрьмы отмазали. Она ничего не вернет. А Беляков без доплат договор не подписывает.
    Ответить
  • Анонимно 01 марта
    Смотри - ка, уже пугают. А все говорит об одном - квартир пустующих полно и они никому нафиг не нужны.
    Ответить
  • Анонимно 02 марта
    вот вам и результат липовых, рисованных согласий дольщиков на доплаты. Сами в свою же яму и угодили!
    Ответить
  • Анонимно 02 марта
    У всех разная ситуация финансовая, я плачу ипотеку в свее а так же за съемную квартиру. Лучше бы доплатил за достройку и жил бы в своей квартире, нежели платить за съем. Дольщик свея. Как бы согласен на доплаты. Особенно в готовом доме.
    Ответить
  • Анонимно 02 марта
    в готовом доме в любом месте? И с доплатами?
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    в черте города можно, и в нормальном доме)
    Ответить
  • Анонимно 02 марта
    местные баи ничего не хотят делать, хотят только получать откаты от строительных компаний за выделение земли. Посмотрите как живут чинуши из исполкома Казани, Оклады 50 т.р. , а уровень жизни как арабских шейхов.
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    С чего вы взяли 50, не смешите их. Общие доходы в месяц раза в 4 больше!
    Ответить
  • Анонимно 02 марта
    Бриз делает ,поддержите Белякова !
    Ответить
  • Анонимно 02 марта
    Поддержали бы с радостью, если бы не "драконовские" доплаты.
    Ответить
    Анонимно 02 марта
    а какие у вас доплаты?
    Ответить
  • Анонимно 02 марта
    ну,если за темой следите,то должны знать: 7 с полтиной в 1(синем)доме, 0 руб. во 2(рыжем), 11 тыс. в 3( зеленом) и,говорят.15 тыс. за квадрат в 4доме( на рисунке он розовый).
    Ответить
  • Анонимно 05 марта
    В 3 (зеленом) доме доплата составляет 12тыс за квм. дорогие соседи давайте уже достроим наш с вами дом! Кроме нас его никто не построит. Правильно написали хочешь квартиру- плати и въезжай, не хочешь- жди годами ветра с моря...что равносильно никогда
    Ответить
  • Анонимно 22 марта
    Интересно это получается! А почему тогда Беляков не предлагает нам-двойникам, заплатившим полностью за жильё другие квартиры? Пусть нам даст в нашем 5 доме другие квартиры, а сам в паре со своим юристом Ильдаром судится сколько душе его угодно с нашим оппонентом. Я тоже согласна хоть сейчас доплатить за метраж!!! Почему к одним дольщикам он лицом, а к другим (59 человек) он жо...?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан


Читайте также

Новости недвижимости

09:05 МСК
Новости раздела