Андрей Аршавин: «Если бы Черчесов меня вызвал, это означало бы, что у нас слабая сборная»

Постаревшая российская звезда и «Зубастик» Роналдо встретились с журналистами и болельщиками

Накануне в Москве состоялась презентация игрового центра Nike Box MSK, на которую отправился и наш автор, чтобы пообщаться с двумя легендами: мирового футбола Роналдо и российского — Андреем Аршавиным. Первый признался в любви к Салаху, которому совсем скоро предстоит дуэль с Игорем Акинфеевым, а второй объяснил свою позицию по поводу невызова в команду Станислава Черчесова. Подробности — в репортаже популярного комментатора и футбольного автора «Реального времени» Виталия Ошовского.

«ЧМ начинается со встречи с Роналдо»

«12 июня ожидаются дождь, гроза и порывы ветра до 22 м/с. Будьте осторожны!» — такая неприятная СМС-ка пришла буквально перед выходом из дома. Поверить в надвигающуюся стихию в 9 утра было совершенно невозможно. Чистое небо над головой, милое щебетание птиц и ожидание предстоящей встречи с Аршавиным и Роналдо превращали заурядный день в совершенно особенный.

Встреча удивила огромным количеством иностранцев. В зале почти невозможно было услышать русскую речь: здесь собрались журналисты из Италии, Голландии, Венгрии и даже Египта. «ЧМ для меня начинается сегодня, ведь я жду не дождусь встречи с Роналдо. У нас он великолепно выступал за «Интер» и «Милан», будет приятно увидеть его вновь» — признался корреспондент итальянской Corriere della Sera Андреа. Однако первым к публике вышел Андрей Аршавин. «He is Arshavin?» — неловко спросил один из иностранных коллег. При входе Андрея в зале раздались неуверенные аплодисменты, но дело тут, скорее, не в неизвестности, а в том, что форварда «Кайрата» просто забыли представить.

Пообщаться с двумя легендами футбола удалось на презентации игрового центра Nike Box MSK



Андрей Аршавин: «Если бы Черчесов меня вызвал, я был бы готов сыграть на ЧМ»

Сразу по окончании официальной части презентации болельщики и журналисты ринулись задавать Аршавину вопросы. Разумеется, всех волнует сборная России, которой уже завтра играть с Саудовской Аравией. «Если бы Черчесов меня вызвал, это означало бы только то, что у нас слабая сборная. Но если бы он это сделал, я был бы готов сыграть на ЧМ. Я считаю, что нашей команде по силам занять как минимум второе место и выйти в плей-офф».

Увы, обратило на себя внимание то, что сам Андрей стал регулярно называть себя «старым». В «Кайрате» Аршавин по-прежнему раздает передачи на уровне «Арсенала», однако о высоких задачах он уже не говорит. «Мне не хочется возвращаться в «Зенит» в качестве футболиста. В качестве руководителя или тренера — с удовольствием», — заявил он. Правда, когда Андрей перейдет на одну из этих должностей, он не уточнил — пока еще есть желание играть в футбол.

Примечательно, что Аршавин привлек колоссальное внимание англоязычных журналистов: беседу с ним снимала целая спецбригада телеканала Sky Sports. По завершении часа бесконечных интервью Андрей признался, что устал общаться на английском, и последним интервьюерам отвечал максимально сухо. «I don't know what answer», — ответ побледневшего от усталости Аршавина выглядел как поднятие белого флага. Ассистент тут же вежливо «прогнала» всех журналистов, отправив Андрея в отдельную комнату отдышаться.

Сразу по окончании официальной части презентации болельщики и журналисты ринулись задавать Аршавину вопросы



Роналдо: «Я люблю Салаха. Думаю, он очень похож на Месси»

Параллельно раздавал интервью и Роналдо. Бразилец, понятно, оказался более популярным: репортеры готовы были дожидаться часами, чтобы хотя бы просто сфотографироваться со звездой. Однако бдительная охрана пропускала к нему далеко не всех журналистов. До Роналдо так и не смогли добраться ведущие популярного европейского канала BeIn Sports, а также голландские телевизионщики.

«Я люблю Россию, мне здесь хорошо», — сразу сообщил «Зубастик». Роналдо достаточно оптимистично смотрит на перспективы выхода России из группы, при этом бразилец отмечает и главного соперника нашей команды. «Я люблю Салаха. Это невероятный футболист потрясающего уровня. Думаю, он очень похож на Месси».

Тем временем подошли и тучи — утренняя СМС-ка все-таки не обманула. Уже через 15 минут журналисты и Роналдо спасались бегством от хлынувшего ливня. В Москве лето не задалось с самого 1 июня, однако на сей раз дождь подкрался как-то незаметно. Пришлось укрыться в здании, где организаторы встречи подготовили сюрприз — абсолютно бесплатно изготавливали футболки сборных с любой фамилией и номером. Работники буквально сбились с ног, выполняя заказы — все было даже жестче, чем в час-пик в «Макдоналдсе».





Бдительная охрана пропускала к Роналдо далеко не всех журналистов



Почему майки сборной Англии не пользуются спросом

Быстрее остальных разошлись формы Франции и Бразилии, а вот наименьшим спросом пользовалась футболка сборной Англии. Непопулярна эта страна у наших болельщиков — куда охотнее они брали форму Хорватии, Польши и даже Словении.

Зал постепенно пустел. Журналисты принялись расшифровывать ответы Аршавина и Роналдо, а болельщики активно делились впечатлениями. Те, у кого были зонтики, потихоньку пошли в сторону выхода. Ливень и осенние тучи снова накрыли Москву. Однако у всех, кто пообщался с легендами мирового футбола, настроение уже никак не могло быть осенним.