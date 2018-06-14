«Торпедоносцы» из Нижнего: у «Ак Барса» появился новый «дивизионный» конкурент

Команду Немировски перевели на Восток КХЛ в пику «Ак Барсу»?

Перед 11-м сезоном Континентальной хоккейной лиги у действующего обладателя Кубка Гагарина казанского «Ак Барса» появился еще один конкурент — во всяком случае в его конференции. Нижегородское «Торпедо» было возвращено с «Запада» на «Восток», и как раз в тот самый дивизион, где обитают «барсы», — имени Валерия Харламова. «Автозаводцы» расстались с долгожителем на тренерском мостике Петерисом Скудрой и изрядно обновили состав. Поможет ли это клубу из Нижнего в борьбе за лидерство на Востоке — в материале «Реального времени».



Начали с головы



Руководству «Торпедо» надоела «стабильность» главного тренера Петериса Скудры и с ним расстались еще в апреле. Довольно долго нижегородцы подыскивали тренера, способного заставить команду двигаться вперед, и наконец-то нашли. Команду возглавил российско-канадский специалист Дэвид Немировски. Ранее в течение 3 лет он был спортивным директором и помощником главного тренера ХК «Адмирал». За игровую карьеру Немировски успел поиграть и в НХЛ, и в КХЛ: в разные годы он защищал цвета «Флорида Пантерз», ярославского «Локомотива», казанского «Ак Барса», ЦСКА и СКА.

— Мы рады, что смогли достигнуть договоренности с Дэвидом. Во-первых, это молодой и энергичный специалист, у которого есть большое желание работать и развиваться. Во-вторых, он имеет богатый опыт выступлений за различные клубы и прекрасно знает Континентальную хоккейную лигу, — прокомментировал назначение и.о. председателя правления АНО ХК «Торпедо» Дмитрий Сватковский.



— Конечно, определенные изменения неизбежны. Они происходят в любой команде каждый год. Однако они будут не настолько большими, как многие ожидали. Будут новички, будет шанс и у местной молодежи, которая может раскрыться. Им мы тоже будем давать шансы, — рассказал о своих планах новый наставник. Немировски намерен «сделать ставку на агрессивный, атакующий и умный хоккей, который будет жестким, но при этом комбинационным».

Команду возглавил российско-канадский специалист Дэвид Немировски. Фото youtube.com

В помощники главный тренер взял олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира шведа Фредрика Стиллмана. За период выступлений в национальной команде Фредрик успел собрать полный комплект наград чемпионатов мира (золото в 1991 и 1992 годах, серебро в 1993 и 1995, бронзу в 1994). Самый большой успех пришел к защитнику в 1994 году, когда «Тре Крунур» стали олимпийскими чемпионами. Стиллман также входил в тренерский штаб «Адмирала» три неполных сезона, в октябре 2017-го возглавил команду после ухода в отставку Александра Андриевского. При нем дальневосточники начали исправлять свое турнирное положение, однако в связи со сменой руководства шведский тренер в конце декабря вынужден был покинуть «Адмирал» и перебраться в ХК «Сочи». В тренерском штабе южан шведский специалист проработал до окончания сезона 2017/2018.



Опытный «хоккейный волк» Волченков



В защиту «торпедовцы», пропагандирующие оборонительный хоккей при Скудре, взяли опытного мастера Антона Волченкова. Хотя Немировски и обещает атаку, но тыл тоже должен быть надежным. Начав карьеру в столичных ЦСКА и «Крыльях Советов», Волченков уже в 20-летнем возрасте перебрался в НХЛ. Будучи задрафтованным «Оттавой Сенаторз» в первом раунде под общим 21 номером, в дебютном сезоне Антон провел за канадский клуб 74 матча, отметившись в них 18 очками (4+14). В составе «сенаторов» новобранец «Торпедо» провел 489 матчей, дойдя вместе с ними до финала Кубка Стэнли. Данное достижение ему удалось повторить спустя несколько лет в составе другого заокеанского клуба — «Нью-Джерси Девилз». В общей сложности в НХЛ за «Оттаву», «Нью-Джерси» и «Нэшвилл» Волченков провел 782 матча, забросив в них 23 шайбы и сделав 127 голевых передач.

За свою жесткую и самоотверженную игру хоккеист получил за океаном прозвища «электричка» и «железный человек». Именно он стал первым игроком в истории НХЛ, преодолевшим отметку в 1000 заблокированных бросков. И на международной арене у Антона есть чем козырнуть. В 2000 году он стал серебряным призером чемпионата мира среди юниоров, а 2 года спустя выиграл золотые медали молодежного мирового первенства. Здесь Волченков был не только капитаном команды, но и автором победного гола в финальном матче против канадцев (5:4). В составе первой сборной России Антон завоевывал золотые и серебряные медали чемпионатов мира, а также играл на двух Олимпиадах (2006 и 2010) и на Кубке мира (2004).

В защиту «торпедовцы», пропагандирующие оборонительный хоккей при Скудре, взяли опытного мастера Антона Волченкова. Фото Artem Korzhimanov / wikipedia.org

«Батя» Михаил Варнаков



Конечно, несколько сомнительно выглядит усиление атаки в лице ветерана Михаила Варнакова, но раз позвали, значит, знали, с какой целью. Живой пример на льду очень важен. Наверное, и сам Михаил понимает, то это больше пиар-ход, хотя может и зажечь «порохом в пороховницах».

— Построение команды, опирающейся на своих воспитанников, является одной из главных стратегических задач «Торпедо» на ближайшее будущее. Одним из самых известных нижегородцев, выступающих в КХЛ, является Михаил Варнаков. Руководство клуба приложило максимум усилий, чтобы вернуть в родную команду Михаила, потому что считаем его возвращение в Нижний Новгород важным событием и для клуба, и для всей армии наших болельщиков. Его опыт пригодится молодой амбициозной команде, которую мы начали строить в этом году, — объяснил это решение Сватковский.

— Буду рад снова защищать цвета Нижнего Новгорода. Команда у нас подбирается интересная. Будем стараться радовать болельщиков и двигаться только вперед, — в свою очередь поделился эмоциями сам Варнаков.

Канадско-американское усиление

Тренерский штаб «Торпедо» призвал в свой боевой коллектив и иностранный легион. Техничный 30-летний американский центрфорвард Энди Миле на протяжении трех сезонов выступал за «Финикс Койотс» в НХЛ и его фарм-клуб в АХЛ. Затем перебрался в Европу, где был весьма результативен (41 очко в сезоне) в шведском «Векше».

Канадский нападающий Эндрю Кэйлоф имеет победный опыт игры на европейском континенте. Опять же это шведские клубы «Шеллефтео» и «Векше». В первом он стал серебряным призером (46 очков), во втором — чемпионом вместе как раз с Энди Миле.



Ну и в иностранное звено к ним — защитник-бомбардир Джонатан Блум. Американский игрок обороны хорошо знаком болельщикам КХЛ, в первую очередь по игре за «Адмирал». В составе «моряков» Блум за три сезона заработал 72 очка по системе «гол+пас», став при этом лучшим ассистентом в истории дальневосточного клуба. Его действия по заслугам оценил тренерский штаб сборной США, предоставивший игроку шанс выступить на Олимпиаде в Пхенчхане. Кроме того, Джонатан уже в 22 года дебютировал в НХЛ в составе «Нэшвилл Предаторз». В Национальной хоккейной лиге Блум провел 122 матча, забросив 7 шайб и сделав 22 голевые передачи.



Никита Сетдиков начинал свой путь в уфимском «Толпаре». Фото hcsalavat.ru



Молодое войско «торпедоносцев»



Что же касается той самой молодежи, о которой говорили Сватковский и Немировски, то тут сразу несколько интересных парней. Лучший игрок, лучший бомбардир и лучший ассистент последнего сезона ВХЛ Никита Сетдиков начинал свой путь в уфимском «Толпаре». В 17 лет нападающий дебютировал в МХЛ и в первом же сезоне заработал 31 балл по системе «гол+пас», получив вызов в юниорскую сборную России для участия в чемпионате мира. В основной команде «Салавата Юлаева» места ему не нашлось, как это часто бывает с местными воспитанниками, и Никита довольно результативно выступал за башкирские команды ниже рангом — нефтекамский «Торос» и учалинский «Горняк». Зачастую против «СЮ» уфимские воспитанники играют с удвоенной энергией. Посмотрим на сезон Сетдикова в Нижнем.



Чемпион России и обладатель бронзовых медалей молодежного чемпионата мира Дамир Жафяров начинал карьеру в «Кузне», где был выкован вундеркинд Кирилл Капризов, например. В первом же сезоне за «Кузнецких Медведей» Дамир заработал 35 очков по системе «гол+пас». В сборной России на молодежном чемпионате мира 2014 года, заработав 6 очков в семи матчах, Дамир внес весомую лепту в завоевание командой бронзовых медалей. В составе ЦСКА он стал чемпионом России, а последние годы защищал цвета восточных «Сибири» и «Адмирала».



Обладатель Кубка Гагарина 24-летний нападающий Антон Шенфельд значительную часть своей карьеры провел в родном Магнитогорске. В 2011 году дошел до финала Молодежной хоккейной лиги со «Стальными Лисами», а три года спустя стал обладателем главного трофея КХЛ. Также с 2014 по 2017 год форвард выступал за «Ладу», став лучшим бомбардиром тольяттинского клуба по итогам одного из сезонов. В общей сложности в КХЛ Антон провел 257 матчей, набрав в них 90 (33+57) очков.



С 2014 по 2017 год форвард выступал за «Ладу», став лучшим бомбардиром тольяттинского клуба по итогам одного из сезонов. Фото hclada.ru



«Трофейный» стимул

Наверное, столь существенное обновление команды с обещанием более «веселого» хоккея станет дополнительным стимулом для нижегородских болельщиков в новом сезоне КХЛ. Сезон хоккейный стартует вскоре после завершения футбольного чемпионата мира. Не остался в стороне от Кубка мира и Нижний Новгород, который увидит вживую самого Месси. Это тоже должно разжечь фанатский аппетит после мундиаля, хотя все зависит от качества старта обновленного «Торпедо». Впрочем, преданные болельщики умеют ждать и болеть за команду в любом ее состоянии. Еще один стимул — Кубок Гагарина, который недавно гостил в Нижнем. Сюда трофей привез воспитанник нижегородцев Алексей Потапов, который выиграл его в минувшем сезоне вместе с «Ак Барсом». После скандального расставания со Скудрой.