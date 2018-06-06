X5 Retail Group займет в Башкирии часть площадей «Матрицы»

Федеральный ретейлер X5 Retail Group арендовал часть магазинов башкирской сети «Матрица». Объекты республиканской сети переоборудуют в «Пятерочку» и «Перекресток».

Компания «Универсал-трейдинг» Тимура Гизатуллина, развивавшая «Матрицу», сдала X5 не менее шести магазинов, пишет «Коммерсант». Издание подсчитало, что в трех из них откроется «Пятерочка» (Менделеева, 177; Мира, 7; проспект Октября, 112), а в трех «Перекресток» (проспект Октября, 65; академика Королева, 14; бульвар Тухвата Янаби, 34).

При этом X5 Retail Group не раскрыла точное число магазинов, арендованных у «Матрицы».

Напомним, что в апреле этого года федеральный ретейлер также приобрел компанию «Уфимский гастроном», развивавшую сеть «Полушка».