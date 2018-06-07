Местным здесь не место: площади башкирской «Матрицы» продолжает занимать X5

Хозяин уфимской сети Тимур Гизатуллин смог договориться с «Бинбанком» по долгам

Завоевание рынка продуктового ретейла Поволжья федеральными игроками продолжается: X5 Retail Group готовится открыть еще несколько «Пятерочек» и «Перекрестков» на месте бывших магазинов башкирской сети «Матрица». Последняя в свою очередь сворачивает свое присутствие в регионе, намереваясь провести серьезную оптимизацию даже в Уфе. При этом собственник сети Тимур Гизатуллин смог договориться с «Бинбанком» о трехлетней отсрочке по многомиллионному долгу. Подробности — в материале «Реального времени».

Еще несколько

X5 Retail Group продолжает наращивать свое присутствие на рынке Башкортостана и других регионов Приволжского федерального округа, вытесняя оттуда локальных игроков. Недавно компания арендовала площади еще несколько магазинов местной розничной сети «Матрица» в Уфе. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе компании, сейчас некоторые из них готовятся к открытию.

Сколько именно магазинов займет федеральный ретейлер, точно не известно (на этот вопрос в компании не ответили), но, по данным «Коммерсанта», за последнее время к X5 перешло как минимум шесть бывших «Матриц». В трех из них будут открыты универсамы «Пятерочка», в остальных — «Перекрестки».

Судя по рекрутинговым сайтам, с конца мая X5 активно ищет работников в столице Башкортостана: пекарей, поваров и кассиров — для «Перекрестка», менеджеров — для «Пятерочки».

Башкирская «Матрица», чьи площади займет федеральный ретейлер, сворачивает свой бизнес с прошлой осени. В ноябре 2017 года закрылся один из последних ее магазинов в Стерлитамаке — втором по величине городе республики. Один из членов Башкирской торговой ассоциации на условиях анонимности сказал «Реальному времени», что серьезная оптимизация пройдет и в Уфе: там сеть собирается закрыть сразу около пяти своих точек. Оставшиеся магазины, по его словам, скорее всего, будут работать под другим названием.



С конца мая X5 активно ищет работников в столице Башкортостана: пекарей, поваров и кассиров — для «Перекрестка», менеджеров — для «Пятерочки». Фото kommersant.ru



Три года на погашение

Магазины под брендом «Матрица» появились в Уфе в 2011 году. Всего в Башкортостане сеть имела более 40 точек (основной формат — «супермаркет»). Новый магазин «Матрица» в последний раз открывала в апреле 2017 года, еще два были открыты в конце 2016-го. С тех пор сеть лишь сокращалась.

Ослабление позиций сети было связано с финансовыми проблемами у ее собственника — ООО «Универсал-трейдинг» Тимура Гизатуллина. Компания Гизатуллина задолжала «Бинбанку» несколько сотен миллионов рублей, в связи с чем банк в конце прошлого года предъявил ей иск о банкротстве.

В пресс-службе «Бинбанка» «Реальному времени» сообщили, что на сегодняшний день с должником заключено мировое соглашение «на приемлемых для всех сторон условиях». Судя по материалам дела, в соответствии с соглашением «Универсал-трейдинг» признал долг по кредитному договору, который был заключен в августе 2011 года (257,5 млн рублей), а также по договору кредитной линии от ноября 2015-го (91,8 млн рублей).

На погашение долга перед «Бинбанком» ретейлеру отвели время до марта 2021 года. В залоге у кредитора находятся склады и торговые площади «Матрицы» в нескольких городах Башкортостана. Их стоимость оценивается в 590 млн рублей.

Поговорить с представителями «Универсал-трейдинга» не удалось — уже полгода в компании никто не отвечает на звонки и письма.

Компания Гизатуллина задолжала «Бинбанку» несколько сотен миллионов рублей, в связи с чем банк в конце прошлого года предъявил ей иск о банкротстве.

Не только Башкирия

Башкортостан — не единственный регион Поволжья, где с рынка уходят местные розничные сети. Аналогичная ситуация в Удмуртии. В марте «Реальное время» писало, что X5 Retail Group откроет свои магазины на площадях республиканской сети «Вкусный дом». Всего X5 собиралась арендовать до 50 магазинов совокупной площадью 22 тыс. кв. метров. На месте большинства арендованных точек должны были появиться «Пятерочки», еще три магазина федеральный ретейлер переоборудовал в «Перекрестки».

«Вкусный дом» входит в структуру «Комос Групп», которую возглавляет известный предприниматель Андрей Шутов (также он владеет Казанским молочным комбинатом и татарстанским птицекомплексом «Лаишевский»).

Помимо «Вкусного дома» в Удмуртии, X5 частично заняла место сети «Тэмле» в Татарстане: сообщалось, что два ее магазина в Набережных Челнах должны были стать «Пятерочками».

Региональные игроки уступают крупным сетям по целому ряду естественных причин, говорят эксперты и участники рынка: федералы могут позволить себе более длинные сроки окупаемости, у них почти неограниченные ресурсы. Это дает возможность развиваться и работать на будущее, говорил директор татарстанской сети «Впрок» Дмитрий Калачев.

Башкортостан — не единственный регион Поволжья, где с рынка уходят местные розничные сети. Аналогичная ситуация в Удмуртии. Фото mozhga.news

Небольшим игрокам сложно конкурировать с крупными, поскольку они продают то же, что «Магнит» и магазины X5. Это ошибка: региональным сетям не нужно пытаться соперничать в той же товарной линейке — крупная сеть всегда получит тот же объем продукции по лучшей цене, объяснял «Реальному времени» президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

Артем Малютин