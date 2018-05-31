В помощь понаехавшим: в Казани появился туристический спецназ

«Реальное время» пообщалось с сотрудниками нового спецподразделения МВД

Фото: МВД по РТ

В Казани по приказу руководства МВД сформирован взвод туристической полиции. В новое спецподразделение по результатам экзамена на знание английского и психологических тестов отобрали 25 человек. Они уже приступили к патрулированию центральных улиц, площадей и парков города — так называемых точек притяжения иностранных гостей. «Реальное время» встретилось с новой «элитой» органов внутренних дел.

Языковой экзамен сдали не все

От обычного патруля их отличают только шевроны на рукаве — Tourist police. В Казань таких знаков отличия поступило ровно 25. В остальном полицейские экипированы, как и другие сотрудники, есть и оружие. Отбирали претендентов в турполисмены среди своих, по приказу главы МВД Татарстана взвод туристической полиции создавался на базе полка патрульно-постовой службы. Напомним, в начале апреля министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поставил задачу — создать турполицию в Казани, Сочи и Санкт-Петербурге к 5 мая, за месяц до ЧМ-2018 по футболу. В Москве такая служба работает уже 4 года.

22-летний казанец Артур Генералов пока по званию лишь сержант. Вопреки говорящей фамилии военных в своей семье не знает. В полиции Артур служит полтора года. За плечами год армии и работа в казанском отеле Park Inn by Radisson Kazan. Там, по словам парня, он смог неплохо подтянуть школьный уровень английского языка. «Я работал хаусменом — это, в переводе на русский, мужчина в доме: что-то сделать, починить, — рассказал Генералов журналисту «Реального времени». — Строгого требования общаться на английском в отеле не было. Это была больше моя инициатива. К сожалению, английский в полиции пригодился не сразу...»

В турполицию Артура приняли по результатам экзамена на знание английского. Сдавали его претенденты на базе профильного для МВД Казанского юридического института. И сдали не все.

Взвод туристической полиции создавался на базе полка патрульно-постовой службы. Фото МВД по РТ



Напарницей Генералова в субботнем рейде по центру Казани стала Вероника Фатхуллина — одна из трех девушек в турполицейском взводе. Кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, работала диспетчером службы 112, а после круто поменяла профиль, поступив на службу в конвойное подразделение полиции. Занималась сопровождением подследственных и осужденных в суды, МВД, Следком и прокуратуру. Приходилось и мелкого вора ловить, вспоминает Вероника: «Выехали с экипажем ППС на заявку по краже из магазина — преступник решил скрыться с похищенными продуктами. Пришлось своими силами задерживать».

Знатоков китайского или, скажем, французского в рядах нового подразделения пока нет. Но на примете у кадровиков уже есть несколько претендентов. Сейчас решается вопрос их перевода.

Человек в форме для иностранца — как справочное бюро

За пару часов патрулирования улицы Кремлевской и окрестностей Генералов и Фатхуллина привлекли внимание нескольких иностранцев. Вопросы из серии «Как пройти в библиотеку? Проехать на стадион «Казань Арена»?» сложности не вызвали. «Это одна из наших целей — помогать иностранным гражданам не потеряться, пока с ними ничего не случилось», — говорит Артур. «Еще охрана их жизни, имущества и здоровья», — добавляет Вероника.

По словам командира спецвзвода туристической полиции Евгения Курбатова, многие из его подчиненных получили такой опыт еще во время Универсиады и последующих массовых мероприятиях. Человек в форме для любого иностранца — как справочное бюро, говорят в УВД Казани и ничего плохого в этом не видят. Более того, по решению руководства, все 25 человек должны пройти переподготовку — не только по английскому языку, но и по истории Казани, ее знаковых мест и инфраструктуры, которая важна для гостей города.

— Будем обслуживать целенаправленно места их массового пребывания — улицы Кремлевскую, Баумана, Набережную, площадь 1 Мая перед Кремлем, территорию самого Кремля, ну и музеи, площади, парки, наиболее популярные среди туристов, — рассказывает старший лейтенант Курбатов.

— А что с пьяными иностранцами делать будете? — поинтересовалась журналист «Реального времени».

— Зависит от того, как он себя ведет и как выглядит. Если он чистый и опрятный, законодательство не нарушил, то, во избежание конфликтной ситуации, возможно, проводим до гостиницы. Или вызовем такси, — объяснил Курбатов. — А если он нарушает какие-то законы — сначала предупредим о недопущении, их ведь при въезде в Россию предупреждают о том, что законы страны распространяются на всех… Если неповиновение оказывает — будем составлять административный протокол и доставлять в отдел.

— То есть не исключено, что кого-то и административный арест ждет?..

— Таких случаев на моей памяти не было. Даже в Универсиаду. С нашими футбольными болельщиками были факты, с иностранными пока нет, — вмешался в разговор начальник отдела кадров ППСП УВД Казани Александр Портнов.

По предварительным данным, по завершении ЧМ-2018 новые подразделения продолжат работу в структуре полиции. Фото Ирины Плотниковой

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Относительно небольшой для миллионной Казани штат турполиции предполагает, что сотрудники спецподразделения не будут в одиночку выполнять все функции, в случае необходимости им на помощь придут коллеги из других профильных подразделений. Турполисмены, в свою очередь, также готовы прийти на выручку коллегам.

Кстати, по предварительным данным, по завершении ЧМ-2018 новые подразделения продолжат работу в структуре полиции.

Напомним, с 14 по 15 июля в России пройдет финал футбольного мундиаля. Ближайшие игры в Казани пройдут 16 июня (Франция — Австралия), 20 июня (Иран — Испания), 24 июня (Польша — Колумбия) и 27 июня (Республика Корея — Германия).