«Иногда приезжает американец, подходит к полицейскому, и они друг друга не понимают»

В Казани наравне с Сочи и Петербургом специально для ЧМ по футболу сформируют подразделения туристической полиции

Фото: 16.мвд.рф

В Казани до 5 мая создадут подразделение туристической полиции, которая займется патрулированием наиболее популярных для иностранных туристов мест в рамках чемпионата мира по футболу. Отличать от обычных полицейских их будет специальная нарукавная повязка и знание иностранных языков. О том, как обстоят дела с языковым барьером в МВД по РТ и чего ждать от нововведения — в материале «Реального времени»

Для туристов — специальную полицию

В городах, которые примут ЧМ по футболу, будет создана туристическая полиция. Специальные подразделения по решению министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева появятся до 5 мая в трех российских городах — Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Они войдут в состав строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции, и увеличение штата не потребуется. В остальных же городах появятся специализированные группы из числа сотрудников полиции со знанием иностранный языков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Они, по ее словам, будут обеспечивать круглосуточное реагирование на происшествия с участием иностранцев с 25 мая по 25 июля.

— В ближайшее время в территориальных органах МВД России будут проведены организационно-штатные мероприятия, утверждена нормативная база, внесены необходимые изменения в планирующие документы, разработаны и утверждены табели материально-технических средств подразделений туристической полиции, — отметила Ирина Волк.

Подразделения туристической полиции будут созданы из сотрудников территориальных подразделений МВД, владеющих иностранными языками. Если потребуется, для них организуют дополнительное обучение. Вновь созданные подразделения патрулированием мест с массовым пребыванием иностранных болельщиков на ЧМ по футболу займутся помощью в решении возникающих у них вопросов и приемом обращений о совершенных в их отношении правонарушениях.

Отличить туристических полицейских от обычных можно будет по нарукавной повязке на форменной одежде.

Наталья Абрамович считает, что предоставление информации вообще не входит в обязанности полицейских, поэтому, по ее мнению, функции туристических полицейских замыкаются на обеспечении безопасности. Фото Максима Платонова



«Сотрудники полиции должны знать хотя бы английский»

В Татарстане с развитием туристической инфраструктуры о необходимости знания иностранных языков с каждым годом стали говорить все чаще и чаще. Повышают уровень знания языков как у экскурсоводов, так и у сотрудников отелей, ресторанов и кафе. Тот факт, что тенденция дошла и до правоохранителей, вице-президент РМОО «Лига студентов Республики Татарстан» по работе с иностранными студентами Кирил Тодороски оценивает более чем положительно.

— Бывают ситуации когда возникают проблемы из-за того, что люди друг друга не понимают. Иностранцы редко нарушают правила, но бывают и такие случаи, поэтому считаю, что они правильно сделали. Сотрудники полиции должны знать хотя бы английский, тем более во время таких крупных мероприятий, — оценивает нововведение собеседник издания.

По его словам, жалуются иностранные студенты и на то, что иногда им бывает просто некого спросить, если нуждаешься в помощи.

Генеральный директор Туристско-информационного центра Казани Наталья Абрамович считает, что предоставление информации вообще не входит в обязанности полицейских, поэтому, по ее мнению, функции туристических полицейских замыкаются на обеспечении безопасности. В данном контексте появление нового подразделения она оценивает положительно.

«Если это повлечет за собой увеличение безопасности туристов, то я, конечно, за», — говорит Абрамович.

Рафил Нугуманов обнадеживает — в Татарстане с иностранными языками у правоохранителей проблем точно не возникнет. Фото gossov.tatarstan.ru



Проблем не будет?

В МВД по РТ пока о нюансах создания туристической полиции не в курсе, так как нормативные документы они еще не получали, рассказал источник «Реального времени». Собеседник издания вспоминает, что во время Универсиады в 2013 году они боролись с языковым барьером, в том числе с помощью выдачи сотрудникам полиции разговорников, и благодаря волонтерам, которых помогали правоохранителям.

Бывший заместитель министра МВД Татарстана, заместитель председателя Комитета по законности и правопорядку Госсовета РТ Рафил Нугуманов обнадеживает — в Татарстане с иностранными языками у правоохранителей проблем точно не возникнет.

— Иногда бывает, что приехал американец или англичанин, подходит к полицейскому, и они друг друга вообще не понимают. Но МВД по Татарстану в этом вопросе не новичок. Когда проводили Универсиаду, уже были подготовлены десятки и сотни сотрудников, которые не просто владеют иностранными языками, а отлично владеют. У нас ведь есть люди, которые закончили пед, закончили иностранные факультеты. Они все были отобраны, собраны, и я думаю именно эти ребята и девчата будут спокойно работать, — говорит собеседник издания.

Проблем с формированием подразделения туристической полиции со знанием языков в Казани он не видит, ручаясь за своих бывших коллег. Но подмечает другой нюанс — было бы не плохо в этом случае увеличить численность штата. Напомним, что пока в МВД происходит только его оптимизация.

— Было бы лучше, если бы добавили кадры — это было бы шикарно. Ради одного мероприятия нам вряд ли добавят кадры, конечно. Хотя нам уже надо иметь туристическую полицию не только на чемпионат, у нас проводится множество соревнований, и в Казань едет масса иностранцев. Поэтому это здорово, это нужная полиция, — считает Рафил Нугуманов.

На данный момент туристическая полиция постоянно функционирует только в Москве. Фото 16.мвд.рф



Заметим, что на данный момент туристическая полиция постоянно функционирует только в Москве. С августа 2014 года эти обязанности возложены на 3-й батальон 1-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве. Его сотрудники обеспечивают общественный порядок в наиболее популярных у иностранцев пешеходных зонах и в случае чего могут ответить им на английском, французском, испанском и китайском языках.