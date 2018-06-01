«Последняя миля» до ЧМ: дороги у «Казань Арены» перекроют по прошлогодней схеме

Движение по Сибгата Хакима заблокируют с 5 июня, а на Чистопольской выделят отдельную полосу для клиентских групп

Фото: Олег Тихонов

Под девизом «Повторение — мать учения» прошла сегодня пресс-конференция по ограничению движения транспорта и изменению схемы движения общественного транспорта на время ЧМ по футболу. Как узнала корреспондент «Реального времени», схему движения у «Казань Арены» в зоне «последней мили» оставили с Кубка конфедераций — изменения, проверенные в рамках последнего тестового матча, не прижились. Кроме того, проезд по Сибгата Хакима до «Чаши», как обещал Дамир Фаттахов, на время отстояли — его перекроют только с 5 июня, хотя изначально планировали с 25 мая.

«Последняя миля» по схеме прошлого лета

О том, какие изменения, связанные с транспортом, ждут казанцев к ЧМ по футболу, власти города уже неоднократно рассказывали. Но так как до старта соревнований осталось буквально 13 дней, все это решили еще раз повторить. Первый заместитель руководителя исполкома Казани Дамир Фаттахов рассказал, что в случае с «последней милей» было решено оставить вариант, протестированный еще на Кубке конфедераций. Во время последнего тестового матча еще протестировали пропуска для жителей близлежащих домов и круговое движение по 69-му кварталу. Но из-за изменения движения, по сути, дорогу открыли для всех желающих, и это привело к пробкам.

— Мы рассчитывали, что будут заезжать только те, кто там проживает, но в итоге появились серьезные пробки. Все остальные автомобилисты посчитали, что есть возможность как можно ближе подъехать к стадиону, — отметил Фаттахов.

Поэтому и от варианта с круговым движением и пропусками власти решили отказаться — местным жителям пропуски не понадобятся, а движение перекроют, как в прошлом году. Напомним, что попасть домой жителям 69-го квартала можно будет со стороны Амирхана при повороте на Чистопольскую. Правда, для этого придется поплутать по внутриквартальным проездам.

«От добра добра, как говорят, не ищут, поэтому возвращаемся к схеме Кубка конфедераций», — пояснил Дамир Фаттахов. Фото Олега Тихонова

— Мы искренне старались на последнем тестовом матче благодаря пропускам сделать схему немного удобнее. Но еще раз говорю — практика показала, и для этого в том числе мы тестовый матч проводили, что экспериментировать здесь не нужно. От добра добра, как говорят, не ищут, поэтому возвращаемся к схеме Кубка конфедераций, — пояснил на мероприятии ИА «Татар-информ» первый заместитель главы исполкома города.

Таким образом, в дни матчей движение транспорта ограничат за четыре часа до соревнований и на два часа после. Проехать в это время не получится по следующим улицам:

По Сибгата Хакима — от Амирхана до Чистопольской;

По Чистопольской — от Бичурина до проспекта Ямашева при движении по улице Бичурина, за исключением съезда на Амирхана;

По Чистопольской — от Ямашева до Адоратского при движении от проспекта Ямашева;

По проспекту Ямашева, от Адоратского до Сибирского тракта;

По дублеру улицы Гаврилова, от Маршала Чуйкова до Чистопольской;

По Академика Арбузова, от Журналистов до проспекта Ямашева при движении от Журналистов.

Кстати, на улице Чистопольской во время тестового матча выяснилось, что, даже несмотря на многочисленные камеры видеонаблюдения, автомобилисты все равно пересекали выделенную полосу для общественного транспорта. Из-за таких любителей проскочить быстрее пробки отдельно огородили полосу для клиентских групп — чтобы они не занимали и так загруженную нарушителями полосу общественного транспорта. От себя Дамир Фаттахов попросил автомобилистов все-таки соблюдать правила дорожного движения. Полосу же для клиентских групп создали, «отрезав» кусок встречной, менее загруженной полосы. Сама Чистопольская останется «работать» в существующих границах.

Автомобилисты по требованиям FIFA должны оставить свои машины в 800—1500 метрах от внешнего периметра здания стадиона. Фото Олега Тихонова



Закрытие Сибгата Хакима временно отстояли

Дамир Фаттахов также рассказал, что, как и было обещано, им удалось на время отстоять участок на Сибгата Хакима — от Декабристов до Абсалямова, который должны были перекрыть с 25 мая из-за площадки болельщиков. Его вынуждены будут закрыть для проезда с 5 июня — все из-за подготовительных работ к фан-фесту.

— К этому же дню будет открыто движение по новой улице, которая построена специально в рамках подготовки к чемпионату мира — это улица Бондаренко, что позволит нам обеспечивать подъезд к прилегающим к фестивалю болельщиков домам, — рассказал Фаттахов.

Автомобилисты по требованиям FIFA должны оставить свои машины в 800—1500 метрах от внешнего периметра здания стадиона. Поэтому власти города предлагают оставить машины на 9 перехватывающих парковках на 11 тысяч мест. Это возле «Леруа Мерлена», «Тандема», Дворца единоборств «Ак Барс», крытый паркинг «Татнефть Арены», парковки у «Меги», «Южного», «Максидома» — с ними соглашения заключены, в ближайшее время, по утверждению Фаттахова, они еще договорятся с Metro и «Парк Хаусом». На всех этих площадках свои автомобили можно будет оставить бесплатно.

Фанатов развезут за казенный счет

Не новой стала информация и о специально организованном движении 48 бесплатных «шаттлов». Первый маршрут будет ходить от Дворца спорта через метро «Козья слобода» до остановки «Адоратского», второй — от ж/д вокзала «Казань 2» через «Тандем» и «Парк Хаус» до остановки «Адоратского». При необходимости за четыре часа до матча организуют «шаттлы» от аэропорта до остановки «Адоратского». Организаторы обещают, что долго ждать автобусов не придется — они будут ходить каждые три минуты.

Заместитель председателя комитета по транспорту Марат Хисамутдинов напомнил, что общественный транспорт будет работать в обычном режиме, но маршруты, проходящие через остановки «Энергоуниверситет» и «Козья слобода», на время ЧМ продлят до 24.00. «Поэтому всех болельщиков мы вывезем», — пообещал спикер.

После матчей фанатов будут развозить порядка 400 автобусов, 20 трамваев и 29 троллейбусов. Фото Марии Горожаниновой



Подробнее о том, до каких остановок будет доезжать общественный транспорт у «Казань Арены», можно почитать здесь. Скажем лишь, что, как и в прошлом году, болельщикам придется немного поработать ножками — расстояния от остановок «Адоратского» по проспекту Ямашева и «Ветеринарная академия» до стадиона немаленькие.

После матчей фанатов будут развозить порядка 400 автобусов, 20 трамваев и 29 троллейбусов. Отвечая на вопрос «Реального времени», Хисамутдинов рассказал, что продление режима работы транспорта дополнительного финансирования от города не потребует, поскольку основные 80 маршрутов по Казани и так ходят до 23.30. Развоз же болельщиков со стадиона компенсируют из бюджета РТ.

Кстати, во время ЧМ будет работать еще один автобус, особенный. КАМАЗ планирует выставить свой беспилотник, недавно протестированный в городе. Подробностей Дамир Фаттахов не сообщил, но предположил, что, скорее всего, покататься на нем смогут все желающие.

Рейсовым автобусам вход не заказан

Не стоит также забывать, что с 1 июня по 10 июля, с 5.00 до 1.00, введен запрет на въезд в город машин с разрешенной массой свыше 5 тонн, транспортных средств с опасными и крупногабаритными грузами, а также учебных автомобилей. Как пояснил Хисамутдинов, рейсовых автобусов ограничения не коснутся, но они должны будут соответствовать всем необходимым требованиям. Впрочем, как и всегда, а не только во время проведения ЧМ по футболу.