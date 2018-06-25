Изобретательная Фемида: челнинского бизнесмена наказали за чужой палец

Как две татарстанские фирмы технологию производства детали для грузовиков не поделили

Фото: Максим Платонов

В Татарстане вступил в силу приговор по уголовному делу о незаконном использовании чужого изобретения с крупным ущербом для правообладателя (ч. 1 ст. 147 УК РФ). Как установил Набережночелнинский горсуд, экс-директор челнинского ПО «Рэва» без согласия патентообладателя организовал выпуск резино-металлических шарниров и реактивных штанг для российских грузовиков, частью которых был запатентованный шаровый палец. Попытка потерпевшего НПО «Ростар» взыскать в уголовном процессе упущенную выгоду не удалась. Подробности выяснял корреспондент «Реального времени».

Прокурорское предостережение не помогло



Уголовный состав в конфликте двух производителей запчастей усмотрел Следком по РТ. И возбудил дело по довольно редкой статье 147 УК РФ. Согласно части 1 этой статьи, максимальное наказание для тех, кто использовал чужое изобретение или промышленный образец, разгласил суть ноу-хау без согласия автора до официальной публикации этих сведений, равно как и присвоил себе авторство и повлек этими действиями крупный ущерб, — 2 года лишения свободы. А если вышеперечисленное совершалось в организованной группе или по предварительному сговору, то предусмотрена и 5-летняя посадка.

50-летний Вячеслав Куценко перестал быть директором и соучредителем челнинского ООО «Производственное объединение «Рэва» (производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств) еще весной 2017 года, однако от суда его это не спасло. Согласно приговору, на посту директора Куценко нарушил патентные права на полезную модель «Палец шарнира (варианты)», причинив ущерб в крупном размере.

Суд установил, что еще в декабре 2015 года зампрокурора автограда письменно предостерегал Куценко о недопустимости нарушения вышеназванного патента, принадлежащего елабужскому ООО «Научно-производственное объединение «Ростар» (основной вид деятельности — производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств). Куценко лично расписался, что ознакомлен с предостережением, но производство не свернул. В итоге дело о нарушении стало уголовным.

По версии подсудимого, производя шаровые пальцы методом клиновой прокатки и изготавливая узлы резино-металлических шарниров и реактивных штанг для грузовиков КАМАЗ и МАЗ, челнинская фирма елабужской ущерб не чинила, потому что «Ростар» производил и продавал тот же товар в более высокой ценовой категории. Фото Максима Платонова



Вину и законность чужого патента не признал

Отметим, что «Рэва» с уставным капиталом в 10 тысяч, выручкой в 35 млн и прибылью в 1 млн рублей за последний отчетный год вряд ли можно считать серьезным конкурентом для «Ростара» с «уставником» в 72,5 млн, выручкой в 2,1 млрд и прибылью в 28 млн рублей. Согласно открытым источникам, чистые активы елабужской «звезды» автопрома — 183 млн рублей. Гендиректором и единственным учредителем данного НПО является Сергей Ключников, также выступающий руководителем челнинского ООО «УК «Центр» (научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие) и учредителем 17 компаний, в том числе в сфере производства и продажи автозапчастей в Челнах, Зеленодольске и Казани. В 2012 году на сайте Казанской епархии сообщалось, что благодаря меценату Ключникову на храме Георгия Победоносца в автограде смогли установить купола.

Ущерб патентообладателя в уголовном деле Куценко представитель НПО «Ростар» оценил в 1 млн 899 тыс. рублей. Подсудимый этот иск не признал. Как и вину по уголовному делу, сообщила «Реальному времени» пресс-секретарь Набережночелнинского горсуда Анна Трунова. По версии подсудимого, производя шаровые пальцы методом клиновой прокатки и изготавливая узлы резино-металлических шарниров и реактивных штанг для грузовиков КАМАЗ и МАЗ, челнинская фирма елабужской ущерб не чинила, потому что «Ростар» производил и продавал тот же товар в более высокой ценовой категории. Более того, Куценко ссылался на ранее действовавший патент от 2002 года на изготовление все тех же шаровых пальцев и утверждал, что после окончания срока его действия данное изобретение успело стать общественным достоянием.

Метод же поперечно-клиновой прокатки был изобретен еще в 20-е годы прошлого века и позже получил широкое распространение, а потому никак не мог быть запатентован, объяснял суд экс-директор «Рэвы», высказывая мнение о незаконности выдачи патента «Ростар» на производство того же шарового пальца под названием «Палец шарнира» методом той же клиновой прокатки.

Суд автограда признал Куценко виновным в преступлении по ч. 1 ст. 147 УК и приговорил к 300 часам обязательных работ. Иск «Ростара» был оставлен без рассмотрения, обращаться с ним потерпевшему предложили в арбитражный суд.

Согласно базе данных Верховного суда РТ, «дело о чужом пальце» стало первым из числа дошедших до приговора и обжалованных по статье УК РФ «Нарушение изобретательских и патентных прав». Фото Олега Тихонова



На апелляцию никто не приехал

Приговор был вынесен еще в апреле, однако в силу не вступил. 8 июня Верховный суд РТ рассмотрел апелляционные жалобы Куценко и его адвоката. Ни тот, ни другой в заседании участия не принимали. Приговор был признан законным и обоснованным.

— Честно говоря, я думал, оправдают или вернут на дополнительное расследование, — поделился с «Реальным временем» адвокат осужденного Нияз Хабибуллин. — Само по себе нарушение патентного права не образует состава преступления — необходим крупный ущерб для потерпевшего. А как его считать, в законе не определено. У данной организации — миллиардные обороты. Они и в суде поначалу от иска отказались, но потом передумали и вновь заявили его.

В ООО «НПО «Ростар» не стали комментировать историю уголовно-производственного конфликта.

Отметим, что, согласно базе данных Верховного суда РТ, «дело о чужом пальце» стало первым из числа дошедших до приговора и обжалованных по статье УК РФ «Нарушение изобретательских и патентных прав».