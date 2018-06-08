«Мораторий на строительство в центре — это патовая ситуация»

Олеся Балтусова собрала инвесторов, архитекторов и музейных работников для выработки концепции развития центра Казани

Фото: Максим Платонов

7 июня в Казанской государственной архитектурно-строительной академии состоялась установочная дискуссия о разработке концепции исторического центра Казани. Как сказано в официальном информационном сообщении, заказ на разработку исходит от президента РТ и поручен его помощнику Олесе Балтусовой. Корреспондент «Реального времени» посетил дискуссию и послушал различные позиции архитекторов, застройщиков и музейных работников о том, как лучше регулировать развитие старого города.

Впереди год обсуждений и согласований

Местом проведения дискуссии о будущем центра Казани выбрали архитектурно-образовательное пространство BFFT.space, которое входит в комплекс зданий КГАСУ. Многие участники обсуждения, таким образом, пришли в свою alma mater, хотя целью организаторов было привлечение максимального количества разных сторон, заинтересованных в понятных правилах работы в историческом центре.

Как сказала сама Олеся Балтусова, предмет разговора хорошо известен читателям «Реального времени» по большому интервью, которое опубликовало наше издание. По итогам обсуждений и согласований должен родиться регламент, ориентируясь на который, инвестор получит прозрачные и четкие условия работы в центре Казани по таким критериям, как процентность застройки, стилистика и морфологический тип. На составление документа отведен год, и состоявшееся обсуждение — самое начало процесса.

Один из участников рабочей группы по составлению регламента урбанист Святослав Мурунов, выступая в качестве модератора, отметил проблему многих градостроительных процессов: «В городе сначала принимаются решения в закрытом формате, потом они начинают исполняться, и только потом их начинают обсуждать». Обсуждение до принятия каких-либо решений выглядит хорошим знаком.

Как сказала сама Олеся Балтусова, по итогам обсуждений и согласований должен родиться регламент, ориентируясь на который, инвестор получит прозрачные и четкие условия работы в центре Казани. Фото Максима Платонова



Исторический центр — 4,5% площади Казани

— На территории исторического центра существуют строительные намерения, которые не могут воплотиться, и есть конфликтные градостроительные ситуации. Одна из причин этого в том, что нет комплексного видения застройки и развития центра. Нет понимания у профессионального сообщества, у власти, и нет связи с городскими сообществами. Запрет и мораторий на строительство в центре — это патовая ситуация, — считает архитектор Олег Маклаков, чья презентация открывала дискуссию.

Именно проектному бюро под руководством Маклакова поручена проработка регламента. Свою работу архитектор видит в формулировании ответов на три базовых вопроса:

Что не устраивает в развитии центра Казани, каким оно было с 2000 года, когда начался строительный бум? Каким мы хотим видеть центр Казани? Какими средствами можно достигнуть цели?

Как наглядные примеры спорных градостроительных решений Олег Маклаков представил «красивую, но пустую» площадь Тысячелетия перед Кремлем, «депрессивную» улицу Баумана, спорный проект ТЦ «Кольцо» и пустыри в Суконной слободе. Однако апробация новой модели работы в центре начнется не с этих локаций, а там, где есть пересечение интересов с застройщиками. Это Ягодная слобода в Кировском районе, район улицы Хади Такташа на правом берегу озера Кабан, Третья гора от Калинина до Вишневского. Есть планы по набережной Волги.

Известный казанский архитектор и защитница исторического наследия Фарида Забирова представила основные этапы формирования казанского исторического поселения от исторического ядра в XI веке к развитию города вдоль дорог (Ногайской, Арской, Алатской и др.) и первому екатерининскому генеральному плану 1768 года. Современная Казань покрыла 72 существовавших в прошлом сельских поселения. При этом исторический центр составляет всего 4,5% площади города.

После двух презентаций профессионалов началась дискуссия, где могли высказаться все желающие.

Фарида Забирова представила основные этапы формирования казанского исторического поселения от исторического ядра в XI веке к развитию города вдоль дорог (Ногайской, Арской, Алатской и др.) и первому екатерининскому генеральному плану 1768 года. Фото Максима Платонова

«Не хотелось бы, чтобы регламент оказался очередным запрещающим документом»

Главные ресурсы по развитию городского пространства находятся в руках у бизнеса, но по вопросам исторического наследия между девелоперами, экспертами и городскими сообществами нет общего мнения. Для инвесторов градозащитники — это назойливая помеха бизнесу, которая научилась хорошо апеллировать к государству и провоцирует власти на издание новых запретительных нормативных актов. Для экспертов и градозащитников инвесторы — это вандалы, которые ради быстрых денег готовы уничтожать наследие и создавать большие градостроительные проблемы будущим поколениям. Позиции предельно ясны, поэтому в процессе обсуждения обошлось без явных упреков.

Первым позицию инвесторов представил Алмаз Давлетшин, заместитель гендиректора компании «Капитал Траст Инвест», входящей в группу ASG Алексея Семина. ASG известна большой работой по сохранению исторических зданий в центре Казани, но как инвестор сталкивается с теми же проблемами, что и другие бизнес-структуры:

— Для освоения новых пустых территорий требуется много документов, которым должен соответствовать проект, много заградительных моментов. Очень бы не хотелось, чтобы регламент, который мы разрабатываем, оказался очередным запрещающим документом. Не хватает единого документа, где были бы прописаны критерии. Есть примеры проектов, с которыми ходим по 3 или 4 года, и каждый раз новые замечания и отсылки. Важно понимать четкие правила игры, — поделился Давлетшин. Также он отметил, что регламенты, аналогичные тому, который планируется принять для всего центра Казани, у ASG есть для застройки по улице Нариманова.

Известный многим в зале архитектор и представитель «Ак Барс Девелопмент» Дмитрий Пузырев посетовал на то, что от застройщиков на дискуссии лишь несколько человек, и объявил неконструктивным желание «полазить в кошельке инвесторов»:

Карина Набиуллина как пример создания условий для диалога между разными сторонами привела Сингапур. Фото Максима Платонова

— Мы готовы поучаствовать проектной группой. Все крупные девелоперские компании имеют в своем составе архитектурные, аналитические, инженерные и проектные команды. Но мы не готовы общаться с позицией: «А не хотите ли вы тут скверик сделать или потратить часть прибыли?» — отметил Пузерев.

Директор института архитектуры и дизайна КГАСУ Карина Набиуллина как пример создания условий для диалога между разными сторонами привела Сингапур. В этом государстве-мегаполисе любой бюрократический регламент имеет версию для бизнеса, оформленную в понятном формате дорожной карты.

Как найти дополнительное пространство для музеев

В понятных правилах для исторического центра оказались заинтересованы руководители музеев.

— Гостиный двор — памятник начала XIX века. При разработке концепции развития исторической территории необходимо учитывать и концепцию такого объекта культурного наследия, каким является наш Национальный музей и другие музеи. Нужно предусматривать, что крупный объект культурного наследия требует развития и расширения территории. В нашем здании, которое принимает более 400 тысяч посетителей в год, один лишь гардероб на 400 мест. Мы не можем согласовать развитие нашего архитектурного памятника с пространственной архитектурной концепцией. Нам необходима концепция развития, — рассказала Светлана Измайлова, заместитель генерального директора Национального музея РТ, упомянув что сходные проблемы ждут и обновленный музей Тукая в доме Шамиля.

По мнению директора дома-музея Василия Аксенова Ирины Аксеновой, сохраняется угроза вымирания исторического центра, где полноценно не развивается инфраструктура. Сам музей едва сводит концы с концами. Здесь, как и в других достопримечательных местах, действуют ограничения. Негативно влияют транспортные проблемы и сложности с парковкой. При этом все заинтересованные в центре города стороны ведут себя, как лебедь, рак и щука из басни Крылова.

По мнению директора дома-музея Василия Аксенова Ирины Аксеновой сохраняется угроза вымирания исторического центра, где полноценно не развивается инфраструктура. Фото Елены Сунгатовой / art16.ru

Фактический центр Казани тоже с видом на Кремль, но через Казанку

Проблемы исторического центра неразрывно связаны с устройством всего городского организма.

— Если торговли в центре города нет, если нет развлечений и нет тех, кто это потребляет, то и самого центра — нет. Тогда город сам формирует себе центр и, самое интересное, что новый центр формируется в Казани вне зависимости от старого, с видом на Кремль, но через Казанку. Улица Чистопольская — это сплошные новые кафе и рестораны, которые открываются инвесторами «на раз». Давайте в нашем техническом задании подумаем, кто будет исторический центр обживать. Миллиардеры не будут ходить за молоком в местные магазины, — такими наблюдениями поделилась кандидат географических наук Светлана Хуснутдинова.

Выступавшая вместе с ней главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева отметила, что при разработке Генплана проектировщикам не ставилась задача сковывать центр дополнительными правилами. Планируется, что организация центра будет достаточно гибкой, чтобы отвечать на экономические, социальные и транспортные вызовы. Поэтому участники рабочей группы получают от разработчиков Генплана карт-бланш, чтобы наполнить развитие исторического поселения Казани своими смыслами.