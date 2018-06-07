Слушания по генплану в Мирном прошли почти мирно

К концу публичных слушаний выяснилось, что не всем данным на них обещаниям стоит верить

Предпоследний, двенадцатый этап публичных слушаний прошел вчера в поселке Мирный практически без эксцессов. Но и на этот раз участники выдвинули несколько серьезных претензий к разработчикам проекта генплана и городским властям. Подробности в репортаже «Реального времени».

«Нам велели — мы пришли»



В доме культуры старинного казанского поселка обстановка перед началом слушаний царила практически домашняя. Ни тебе серьезной охраны (хотя в перерыве обнаружился расслабленно отдыхающий в углу на стуле боец отряда «Рысь»). Ни звенящей рамки металлоискателя на входе, ни досмотра сумок… В актовом зале, который в ДК «Мирный» одновременно и спортивный, до последней минуты не было людей с плакатами, три-четыре ватмановских листа с привычными протестами против Газпрома, наступающего на Салмачи, и с цитатой из Путина появились буквально перед самым началом. И до последнего момента в зале из динамиков лилась музыка: гармошку, задорно выводившую татарскую «Апипу», сменила русская народная песня, потом зазвучала народная татарская…

Две дамы, присевшие по соседству с корреспондентом «Реального времени», честно признались, что сами они не местные, из Борисково, и представления не имеют, грозит ли принятие генплана их личному комфорту и благополучию. На вопрос, зачем они тогда сюда пришли, они загадочно улыбнулись: «Нам сказали прийти — мы пришли». И, похоже, по зову не сердца, а кого-то оставшегося неизвестным на слушания в Мирном пришло не меньше трети зарегистрировавшихся 128 участников. Потому как желающих высказаться было зарегистрировано всего четыре десятка, а треть присутствующих, отсидев доклад и не дослушав ответы докладчика на вопросы, покинула зал по-английски.

Ирина Ивашкина:

«Посмотрите на генплан как на город в целом, и не надо зацикливаться на одной своей улице». Фото kzn.ru



Выступать перед жителями Мирного тоже как-то по-домашнему доверили не самым крутым людям. Рассказывать о генплане доверили представителю группы разработчиков генплана Максиму Викулину. Молодой архитектор заметно волновался, а когда место в первом ряду «партера» тихонько занял подстраховывающий его начальник — Олег Григорьев, голос докладчика начал слегка дрожать.

Впрочем, Викулин без конфузов дочитал наизусть доклад, который буквально повторял прошлые доклады Григорьева, только разве что без острот, которые позволял себе маститый специалист. Особо подчеркнув, что разработчики придали огромное значение решению экологических проблем, Викулин пригласил выступить содокладчицу — завсектором НПО «Охрана окружающей среды» Института Генплана Москвы Ирину Ивашкину. И та совсем близко подошла к больной теме, неосмотрительно обронив: «Наша задача — развивать индивидуальную жилую застройку», — имея в виду, что именно эта застройка и обеспечивает хотя бы номинальное присутствие на карте Казани зеленых зон.

— Посмотрите на генплан как на город в целом, и не надо зацикливаться на одной своей улице, — обратилась Ивашкина к слушателям. Те дослушали и даже вежливо поаплодировали докладчикам, но тут же приступили к вопросам о своем, наболевшем.

Дорогу через Салмачи — взять и поделить!

Наиль Фаттахов, представившийся, как «посол Салмачей», сообщил, что жители улицы Лиственной против дороги, которая пойдет мимо их домов:

— О какой экологии, о какой безопасности идет речь? Наши дети будут играть возле трассы и дышать выхлопами!

Но Максим Викулин сообщил, что «сейчас прорабатывается альтернативное решение — разделить дорогу пополам вдоль оси и проложить две полосы с двух сторон от газопровода, чтобы можно было максимально отодвинуть ее от домов». Правда, он не рискнул утверждать, что это решение станет окончательным — дескать, пока это не более, чем один из вариантов.

А потом поднялся с места до сих пор молчавший Олег Григорьев. Взял микрофон и заявил, что в субботу рабочая группа участвует в совещании с представителями Газпрома, на котором «будет решаться вопрос о конкретных сроках выноса газопровода из Салмачей за черту города».

Олег Григорьев заявил, что в субботу рабочая группа участвует в совещании с представителями Газпрома, на котором «будет решаться вопрос о конкретных сроках выноса газопровода из Салмачей за черту города». Фото Максима Платонова



Фархат Байгузин с улицы Яркой предложил злополучный проезд №11, грозящий сносом жилых домов, переместить на неиспользуемый полигон танкового училища. В зале прошелестело: «Правильно, пока эти земли, как в Октябрьском городке, высотками не застроили!»

— Мы обращались с письмами в Минобороны, однако оттуда пришла информация, что по полигону пока никакого решения нет, — перечеркнул надежды салмачинцев Максим Викулин.

А счастье было так возможно

Позавчера, когда при обсуждении дороги через Большие Клыки страсти раскалились добела, советник мэра Казани Владимир Фомин заявил:

— Я считаю, что эта дорога не может быть построена.

Вчера, когда в Мирном Ильнур Миннигулов вновь заговорил о дороге в Больших Клыках, с места поднялся Олег Григорьев и произнес в микрофон:

— Напоминаю, что вчера Владимир Михайлович сказал — дороги не будет!

— Вы гарантируете?.. Тогда мы счастливы!

…Когда этот материал готовился к печати, в редакцию «Реального времени» позвонила жительница Больших Клыков, одна из тех восьми жителей поселка, чьи дома ранее были объявлены подпадающими под снос. Она сказала, что сегодня начальник городского управления архитектуры и градостроительства Ирина Дябилкина сказала им на приеме, что лично она никому ничего не обещала, дорога через Клыки будет, а собственники домов получат компенсацию, как собственники домов на Бондаренко.

Ирина Дябилкина на приеме сказала жителям Больших Клыков, что лично она никому ничего не обещала, дорога через Клыки будет, а собственники домов получат компенсацию. Фото Инна Серова

Плюс на минус дает минус

Опасения жителей Кукушкино и других поселков в прибрежной зоне развеяли разработчики генплана: на вопрос Алсу Зарифзяновой, не грозит ли им снос, они ответили отрицательно.

А вот Гульшат Мухаметова из Отар осталась неудовлетворенной. Она с соседями ратует за запрет строительства завода по переработке осадка иловых полей, и никакие уверения представителей райадминистрации и эколога Ирины Ивашкиной в безопасности этого предприятия ее не убедили. Спор остановил Олег Григорьев, заявивший, что пока «никакого решения по заводу не принято».

Что одному соседу хорошо, то другому — «смерть»

— Я свой дом строил десять лет, живу в нем с женой и ребенком, и ничего кроме этого дома у меня нет, — вышел к микрофону Иван Малышкин, дом которого оказался тем самым домом, через который должны проложить дорогу в переулке Старательном в поселке Вознесенье. — Вы отказались от проездов №50 и 61, но 61-й сместили на наш переулок. Откажитесь от сквозного проезда, он жителям поселка не нужен. Или выйдите через пустой участок в поле! Вот он, я покажу!

— Спасибо, ценное предложение, мы обязательно учтем, — откликнулись разработчики генплана и попросили у Малышкина телефон, чтобы пригласить его для более обстоятельного разговора.

Разработчики проекта генплана заверили жителей Дербышек, что все не так уж и плохо будет, все нормализуется. Фото Олега Тихонова



— Мы, жители Дербышек, буквально на днях узнали, что проблему Нагорного решили за наш счет, — выступил Кирилл Глухов с улицы Тополевой. — Через Дербышки по улице Мира дважды в день проезжает весь Высокогорский район. А теперь, если новую дорогу пустят через Шоссейную, а параллельно железной дороге сделают еще одну сквозную дорогу, то как мы будем их пересекать? Я вожу ребенка в школу на машине, уже сейчас на дорогу уходит 20 минут, и большую часть этого времени я стою в пробке. Жители Нагорного свой вопрос решили, нас не спросили, а мы являемся тут второй стороной, и уже 600 подписей против дороги через Шоссейную собрали. Пусть она идет вдоль Березовой рощи! Прошу, чтобы наши пожелания были тоже учтены.

На это разработчики проекта генплана ответили, что все не так уж и плохо будет, дескать, изменится схема движения в Дербышках, транспорт в одну сторону пойдет по улице Тополевой, а в другую — по Советской, и все нормализуется. Да и не завтра это случится, заверили они.

А Гюзель Шихманова с улицы Шуртыгина от отчаяния просто кричала, что вначале в генплане закрепляют зоны малоэтажной застройки, а потом в эти зоны приходят инвесторы, выкупают два-три участка и ставят по соседству с пятиэтажками и частным сектором высотные «свечки». И жизнь обитателей в прямом смысле кончается: дома идут трещинами, во дворах не продохнуть от машин:

— Кто выдает им разрешения на строительство?!

Но разработчики генплана намекнули, что вопрос, когда это кончится, она задает им не по адресу. А представители райадминистрации отмолчались.