«Почему долго тушили?!» Погорельцы ТЦ «Порт» предъявили претензии пожарным

На встрече с бизнес-омбудсменом Татарстана предприниматели благодарили полицию, ругали МЧС и скорую и сетовали на убытки

Фото: Юлия Косолапкина

Около ста пострадавших из-за пожара в ТЦ «Порт» пришли на встречу с бизнес-омбудсменом Татарстана Тимуром Нагумановым. Перед предпринимателями выступили представители МЧС, МВД, собственника здания. В полной мере погорельцы довольны только действиями правоохранителей, ко всем остальным — одни замечания. Подробности — в материале «Реального времени».

«Мы страдаем из-за тех, кто не выполняет свою работу»

Назначенная встреча с предпринимателями сразу началась эмоционально. С погорельцами было решено встретиться в кафе главного корпуса, которое могло вместить максимум человек 30, остальным пришлось стоять где придется, оставив небольшой пятачок для представителей власти. Но как только они подошли, место впереди пострадавших предпринимателей заняли журналисты, из-за чего погорельцы потеряли хоть какой-то обзор. «Это встреча не для вас, уходите, пришли только для рейтинга», — послышались недовольные фразы.

— Место не очень удобное, места мало, это не главное, главное — обменяться информацией, — начал встречу бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов. Тем не менее недовольный гул не прекращался, не обошлось даже без небольших стычек.

Первым слово взял представитель управления МЧС по РТ Олег Маринин, который рассказал, что возбуждено уголовное дело, идет досмотр помещений.

— Нужно как минимум три дня, чтобы все закончить…

— Ого, мы столько не выживем! Почему так долго, — стало раздаваться со всех сторон.

— Уголовное дело расследуется в течение двух месяцев. Изъяты видеорегистраторы, пока обсуждаем три причины: электротехническая, неосторожное обращение с огнем, поджог. Самые лучшие дознаватели присутствуют здесь, — продолжил Маринин.

Первым слово взял представитель управления МЧС по РТ Олег Маринин



Что касается минимального трехдневного срока, из-за которого предприниматели пока не смогут попасть внутрь, то он пояснил, что площадь большая, нужно детально описать каждое помещение.

— Почему так долго тушили? — возник стихийный вопрос, хотя Нагуманов в самом начале попросил задавать вопросы после выступлений.

— Здание оборудовано автоматической системой пожаротушения, соответствовало требованиям, были совместные с прокуратурой проверки после трагедии в Кемерово. Они показали нарушения, внеплановые проверки показали, что их устранили. На момент вчерашней трагедии не было нарушений, — начал отвечать представитель МЧС, но среди предпринимателей сразу начался гул недовольства. «Не отвечаете на вопрос», «Отвечайте по сути», «Он же уходит от ответа», — раздавалось со всех сторон.

— Огонь быстро распространился, большая загрузка в помещениях, — пояснил Олег Маринин.

— Мы уже третий раз попадаем в такие пожары, и здесь все оказывается в норме. Почему так долго тушили? Все видели, как работает пожарная система. Получается, они работают не в том режиме. В конце концов, мы страдаем из-за тех, кто не выполняет свою работу, — на эмоциях предъявил претензии к пожарным один из предпринимателей.

— Они работали в соответствии с уставом, — коротко парировал Маринин.

«Спасибо МВД»

— Для сохранности имущества были задействованы 150 человек в две смены, был выставлен ОМОН для порядка. Охрана продолжается, в корпус «А» возможен допуск арендаторов, организуем систему контроля, группами по пять человек будете допущены. Корпус «Б», который горел, — там идут следственно-оперативные действия. Представители МВД будут, пока собственники и МЧС не дадут отбой по охране, — начал отчет начальник управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти РТ и органами местного самоуправления МВД по РТ Рустам Ибрагимов.

Нагуманов объявил, что принято решение двоих человек пустить на короткое время в ТЦ



Мысли, что сгоревший корпус можно посетить, он не допускал, но Нагуманов объявил, что, посовещавшись на месте, принято решение двоих человек пустить на короткое время. «Температура там как в сауне, долго они все равно не смогут там находиться», — озвучил защитник бизнеса в Татарстане, на что сразу получил громкий вздох разочарования.

— Все всех ругают, а я, наоборот, хочу поблагодарить полицию, что они самыми первыми оперативно отреагировали, быстро выставили оцепление. Им благодарность, в отличие от скорой помощи и пожарных. Когда ко мне приехала скорая, а у них не оказалось корвалола… — возмущалась предпринимательница Лилия Черникова.

Тут же среди пострадавших началось обсуждение, кого отправить. «Я второй день тут, домой не ходил, вы издеваетесь, что ли?» — отвечал на предложения один из них. В итоге кандидатуры быстро определились.

Сытый голодного не разумеет

Вскоре среди предпринимателей возникли вопросы, когда же они смогут продолжить работу в корпусе «А», который почти и не пострадал. «Конечно, сытый голодного не разумеет, а почему я должна всех ждать, если я могу работать?» — звучало в толпе, на что большинство, видимо, представители сгоревшего корпуса «Б», возмущенно зашикали.

Выступление представителя собственника здания Булата Нагаева немного обнадежило людей — по корпусу «А» уже завтра должно быть принято решение, когда его запустить, объект не пострадал. С корпусом «Б» куда сложнее.

— Мы также пострадавшая сторона, при этом у нас ущерб выше. По нашим данным, около 80—90 павильонов на первом этаже пострадали, на втором этаже и части первого, получается, пожара не было, только закопчение. Мы с МЧС определимся, когда можно будет запускать больше людей, организовать коридоры, чтобы вы могли, например, собрать вещи, отвезти в химчистку, постирать, — Булат Нагаев не успел закончить до конца мысль.

Среди предпринимателей возникли вопросы, когда же они смогут продолжить работу в корпусе «А», который почти и не пострадал



Рассуждения о том, что новые вещи можно просто сдать в химчистку, вызвали бурю негодования. Но представитель собственника смог продолжить и добавил, что как только они получат доступ в помещения, определят ущерб, начнут ремонт, который продлится один-два месяца. Пока же всем предпринимателям предложили места в корпусе, где и проходила встреча. Замруководителя исполкома Ильдар Шакиров даже добавил, что уже прошли переговоры со всеми подобными ТЦ в Казани, и они тоже готовы предоставить места. Предпринимателей вполне устраивал ТЦ «Порт», вот только не все арендаторы третьего корпуса хотели потесниться. Представитель собственника уверил, что с ними еще раз поговорят.



Заместитель министра экономики РТ Рустем Сибгатуллин озвучил, что пострадавшим готовы предоставить льготное кредитование через Фонд поддержки предпринимателей, возможны и предоставления отсрочки по налогам, о чем сказал замруководителя УФНС по РТ Андрей Никиташин. В каждом случае пообещали разбираться индивидуально.

Среди предпринимателей, которые пришли на встречу и которые работали в третьем корпусе, все равно звучали размышления вслух, что им не помогут, так же, как и при прошлых пожарах.

1 / 16 Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина

Юлия Косолапкина