ТЦ «Порт» после пожара охраняет нацгвардия — очевидцы

Здание ТЦ «Порт» закрыто. По периметру через каждые 5 метров стоят нацгвардейцы.

Очевидцы, сообщившие об этом, предполагают, что здание взяли под охрану от мародеров.

Напомним, вчера утром в Казани загорелся оптово-розничный торговый центр «Порт» на Оренбургском тракте, 158. В результате ЧП погибших и пострадавших нет. Возгорание смогли потушить лишь ближе к 16 часам по московскому времени. По факту пожара возбуждено уголовное дело. Власти Казани сообщили, что окажут поддержку пострадавшим предпринимателям.