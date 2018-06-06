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ТЦ «Порт» после пожара охраняет нацгвардия — очевидцы

10:51, 06.06.2018
ТЦ «Порт» после пожара охраняет нацгвардия — очевидцы
Фото: realnoevremya.ru / Мария Горожанинова

Здание ТЦ «Порт» закрыто. По периметру через каждые 5 метров стоят нацгвардейцы.

Очевидцы, сообщившие об этом, предполагают, что здание взяли под охрану от мародеров.

Напомним, вчера утром в Казани загорелся оптово-розничный торговый центр «Порт» на Оренбургском тракте, 158. В результате ЧП погибших и пострадавших нет. Возгорание смогли потушить лишь ближе к 16 часам по московскому времени. По факту пожара возбуждено уголовное дело. Власти Казани сообщили, что окажут поддержку пострадавшим предпринимателям.

Происшествия Татарстан
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