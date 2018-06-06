В МЧС назвали три возможных причины пожара в казанском ТЦ «Порт»

Среди возможных причин пожара в казанском ТЦ «Порт» рассматривается неисправное электротехническое оборудование, неосторожное обращение с огнем или поджог. Об этом заявил на встрече с потерпевшими предпринимателями представитель ГУ МЧС России по РТ Олег Маринин.

По его словам, уже изъяты данные видеорегистраторов. В рамках уголовного дела предпринимателям будет предоставлен статус потерпевших. Расследование дела будет вестись в течение двух месяцев, передает корреспондент «Реального времени».



Представитель МВД сообщил, что 150 человек в 2 смены охраняли торговый центр «Порт», чтобы не допустить мародерства.

По его словам, погорельцам после окончания встречи разрешат войти под контролем службы безопасности в корпус а. Доступ в корпус б будет возможен не раньше субботы. Бизнес-омбудсмен Тимур Нагуманов тут же поправил, что сегодня в него на короткое время смогут войти два человека.

Подробнее о пожаре в казанском ТЦ «Порт» — в материале «Реального времени».