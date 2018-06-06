Погорельцы ТЦ «Порт» получат льготные кредиты от Фонда поддержки предпринимательства

Предприниматели, чье имущество пострадало во время пожара в ТЦ «Порт», получат льготные кредиты от Фонда поддержки предпринимательства. Об этом сегодня на встрече с арендаторами сообщил первый замминистра экономики РТ — директор департамента развития предпринимательства и конкуренции Рустем Сибгатуллин.

По его словам, кредит до 3 млн будет выдаваться на срок до 3 лет под 5% годовых и на любые цели. Сумма до 600 тыс. рублей не потребует обеспечения, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее сообщалось, для предпринимателей ТЦ «Порт» подобрано около 1000 мест в различных точках города. Они смогут арендовать их на льготных условиях.