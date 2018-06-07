Иржи Секач: «У нас в команде все поняли, что это за кайф — выиграть Кубок Гагарина. Надо повторить»

Один из лучших легионеров КХЛ о своем характере, перспективах «Ак Барса» и Олимпиаде в Корее

Иржи Секач стал для «Ак Барса» одной из ключевых фигур в победном сезоне. Во время противостояния с «Металлургом» чешский форвард получил травму, и еще за неделю до финальной серии с ЦСКА никто не верил, что он сможет помочь команде в главном сражении последних лет. Однако Иржи уже давно дал себе обещание во что бы то ни стало сыграть в финале Кубка Гагарина, который когда-то пропустил. Он вышел на лед и помог «Ак Барсу» стать трехкратным обладателем Кубка Гагарина. В эксклюзивном интервью «Реальному времени» Секач рассказал, какие ощущения испытал после победы в КГ, как смог подготовить себя к финальной серии против армейцев и что думает о последней Олимпиаде и перспективах «Ак Барса» в следующем сезоне.

«Раньше никогда не был в такой команде, где все держатся вместе»

— Прошел месяц славы — теперь ты наверняка осознал, каково быть чемпионом Кубка Гагарина?

— Я провел все это время дома, в Чешской Республике. После последнего матча наконец-то смог по-настоящему расслабиться и просто насладиться свободным временем. Но в последнюю неделю я уже приступил к тренировкам. Время веселья закончилось, пора приступать к работе, чтобы быть готовым уже к следующему сезону.

— Альберт Яруллин говорил нашему изданию, что эйфории не было. Только чувство облегчения.

— Да, я чувствовал то же самое. Ощущение эйфории и удовольствия пришло позже. Уже по прошествии времени ты можешь остановиться и отмотать время назад, вспомнить, что мы сделали, как мы выиграли кубок. На льду после победы у нас эмоций уже не было, глаза горели, но из последних сил. Осознание, насколько большое дело мы совершили, пришло потом, когда посмотрели на это свежим взглядом.

Ощущение эйфории и удовольствия пришло позже. Уже по прошествии времени ты можешь остановиться и отмотать время назад, вспомнить, что мы сделали, как мы выиграли кубок



— Когда ты понял, что «Ак Барсу» по силам взять Кубок Гагарина? Когда клуб пригласил Антона Ландера, или когда в расположение команды прилетел Андрей Марков?

— Если честно, мы все сделали в сезоне все, чтобы быть лучшей командой. Всегда верил, что мы можем взять кубок. Это моя цель всегда — быть лучшими в каждом сезоне. На тренировках, в беседах с тренерами — везде чувствовалось, что это команда, которая нацелена быть чемпионом. Как мы играли в регулярном сезоне — здорово. Но то, что произошло в плей-офф — у нас была просто невероятная команда. Это сложно объяснить, потому что я никогда еще не был в такой команде, где все держатся вместе. Это было невероятно.

— Когда вы победили в последнем финальном матче и на лед вышли жены хоккеистов, я заметил, что тебя твоя половинка не поздравляла. Почему?

— Она была не здесь, уехала домой. Но ничего у нас не изменилось, не подумай (улыбается).

«Когда не смог сыграть за «Лев» в финальной серии, дал себе слово, что больше никогда не пропущу финал Кубка Гагарина»

— Во время плей-офф ты получил серьезную травму и пропустил серию с «Трактором». Даже тренеры говорили, что тебя в составе, скорее всего, ждать не стоит. Но в итоге ты пришел к ним и попросил вернуть тебя в состав. Решил играть на уколах?

— Да, они говорили мне, что восстановление займет около пяти недель если не тревожить руку. Но в один момент я почувствовал себя лучше. У меня была разорвана мышца руки в трех местах. Никто вообще не верил, что я успею. Но где-то через две недели я начал заниматься. Почувствовал, что дела у меня лучше, и принял решение играть. Подошел к тренерам, сказал, что я могу играть, могу вращать рукой. Нет, я не играл на обезболивающих уколах. Просто надевал специальную фиксирующую повязку, которая защищала руку. Играл как есть, без уколов.

— Не было опасений, что из-за спешки эта серия могла стать последней в твоей карьере?

— (Улыбается). Но это же финал! Когда я последний раз был в финале, играя за пражский «Лев», я пропустил последнюю игру, потому что заболел. Хотел выйти на лед, но тренеры сказали, что в этот раз без меня («Лев» уступил в седьмом матче «Магнитке», — прим. ред.). И тогда я сказал себе, что никогда больше не пропущу такую игру, если в моей жизни еще будет такой опыт. Я должен был помочь команде и знал, что смогу сыграть в этот раз. Я просто должен был.

Конечно, лично для меня предпочтительнее все-таки серия с «Металлургом». Я был в форме и чувствовал себя прекрасно



— У некоторых сложилось мнение, что даже «Магнитка» в минувшем плей-офф оказала вам более серьезное сопротивление, чем ЦСКА. С кем было сложнее?

— Конечно, лично для меня предпочтительнее все-таки серия с «Металлургом». Я был в форме и чувствовал себя прекрасно. Против ЦСКА мне было сложнее, потому что я был не в оптимальных кондициях после травмы. Думал, что мой сезон закончен, пришлось прекратить тренировки. Перед этой серией я две недели вообще не выходил на лед. Заново пришлось приводить себя в порядок. Усиленно занимался на тренажерах, велосипеде, бегал. Это было действительно очень тяжело. Но я просто хотел выйти и попытаться помочь команде. Я знал, что, может, и не покажу самую лучшую игру, но я сделал все, и моя совесть чиста.

«Мы хорошо притерлись с Ази в нынешнем сезоне»

— Прошлым летом твой друг Михал Йордан покинул команду и перебрался в «Амур», так что рядом с тобой совсем не осталось соотечественников. Ты не чувствовал себя одиноким? И не повлияло ли это на твою игру?

— (Смеется). Нет-нет. Конечно, Михал мой хороший друг, и мы большие фанаты игры друг друга. Я был немного расстроен, когда он ушел, но это хоккей. Здесь люди приходят и уходят постоянно. Но, может быть, это и лучше, что нет никого из Чехии. Потому что я не могу говорить только по-чешски. Теперь я стал больше общаться по-русски, лучше понимать русскоязычных парней. Думаю, для меня это только плюс. У нас все парни замечательные, мне всегда с ними весело. Даже если ты знаешь русский совсем немного, то они стараются с тобой общаться, учить новым словам. Это очень хорошо для духа команды.

— Ты и играть лучше в этом сезоне стал. Без Йордана, между прочим.

— Да, я стал старше, опытнее. В прошлом году команда была для меня новой — новое место, новые тренеры и партнеры. Я освоился, и мы хорошо притерлись с Ази (Джастин Азеведо, — прим. ред.) в звене.

— Какой период в прошедшем сезоне оказался для тебя самым сложным?

— Если честно, были проблемы все время. Но самое большое сражение было, конечно, во время плей-офф. Каждая игра была сложной. Мы становились все лучше и лучше, продвигаясь к финалу. Каждая минута этих матчей была напряженной. Нельзя было просто опустить глаза, чтобы не проиграть противостояние, нужно было быть готовым в каждом моменте.

Михал мой хороший друг, и мы большие фанаты игры друг друга. Я был немного расстроен, когда он ушел, но это хоккей. Здесь люди приходят и уходят постоянно



«Настоящий уровень мирового хоккея был на ЧМ в Дании, а не в Пхенчхане на ОИ»

— Зимой ты ездил на Олимпиаду в Корею. Что запомнилось на этом турнире. И почему Чехии не удалось выступить удачнее?

— Я не знаю. Мы проделали большую тяжелую работу, и я просто не могу найти ответ, почему.

— Работники сборной Чехии не пускали российских журналистов на ваши тренировки. Почему?

— Я не знаю (смеется). Думаю, что тренеры не хотели, чтобы кто-либо из прессы видел нас. Даже не знаю, какую именно часть, как я шутил. Но если серьезно, не думаю, что дело в этом матче. Неважно. Я просто счастлив, что удалось там выступить, мы проделали большую работу, и это поменяло мое настроение.

— Ты не очень удачно выступил на Олимпиаде в Корее, да и вообще в сборной. Но в КХЛ ты один из лучших легионеров лиги. Почему так происходит?

— Тоже не знаю. Обычно игрокам для успешного выступления в сборной нужно играть на международной арене, забивать там голы. Возможно, я просто еще довольно молодой и мне нужно больше опыта. Мне для хорошей игры нужно почувствовать себя комфортно. Здесь я чувствую себя именно так. Получаю отличную помощь от своих партнеров. Ази и Ландер — это великолепные игроки. И мы стали очень сильной связкой. Мы знаем каждое движение друг друга, знаем, кто где ждет передачу. А в национальной команде каждый раз разные игроки. Ты не можешь знать всех, тебе заново надо изучать новую для себя систему. Надеюсь, я внесу небольшие изменения и найду свою игру в национальной команде.

— Что для тебя стало большим сюрпризом на Олимпиаде? Выступление сборной Германии или победа на турнире российской команды?

— Я думаю, для всех большим сюрпризом стали хоккеисты из сборной Германии. Они играли отлично! Никто не ожидал от немцев, что они выступят так удачно, но парни преподнесли сюрприз всему миру.

Мне для хорошей игры нужно почувствовать себя комфортно. Здесь я чувствую себя именно так. Получаю отличную помощь от своих партнеров. Ази и Ландер — это великолепные игроки



— Ты согласен с мнением, что настоящий уровень мирового хоккея был на чемпионате мира в Дании, а не в Корее?

— Да, конечно. Я так же думаю. Приехали лучшие игроки их НХЛ, куда более известные и популярные люди со всего мира. Я могу сказать, что из Чехии приехало не так много людей, когда мы играли в Корее, но я видел, как сильно интересовались именно чемпионатом мира. Мне кажется, к Корее они не так серьезно отнеслись. Во время чемпионата мира все люди обсуждали, интересовались. Я думаю, им больше нравился чемпионат мира в Дании. Потому что лучшие игроки мира были там.

«У нас в команде все поняли, что это за кайф — выиграть КГ»

— Многие команды КХЛ усиливаются в это межсезонье. Что с «Ак Барсом»? Почему пока молчание?

— А зачем? У нас много хороших игроков, и на следующий сезон они будут еще опытнее, и я не думаю, что нам нужно серьезное усиление. Я думаю, если так же сыграем, то и вопросов не будет. Если так сыграем, то вновь победим.

— А ты уверен, что с нынешним составом возможно повторить успех?

— Да. Мы хотим выиграть. Как я говорил, каждый сезон мы тоже собираем особенную команду. Я уверен, что менеджеры знают, что нужно команде.

— К первому чемпионству мотивации больше, чем к повтору успеха. Согласен?

— Нет-нет. Я думаю, сейчас, когда мы выиграли кубок, и все знают, какой это кайф, все хотят снова испытать это чувство. Я не думаю, что есть такая проблема. Все мечтают вновь испытать это на себе.

«Рад, что некоторые люди увидят эту большую штуку (Кубок Гагарина, — прим. ред.). Потому что она символизирует, какое это достижение — заполучить его. Хочу, чтобы люди пришли, посмотрели, сделали фото». Фото Дмитрия Резнова

«В Чехии все, кто интересуется спортом, знают, как сложно выиграть Кубок Гагарина»

— После чествования команды тебе передадут Кубок Гагарина и ты сможешь отвезти его в Чешскую Республику. Много людей придет, чтобы посмотреть на этот трофей?

— Если честно, даже не переживаю об этом. Я надеюсь, что придут некоторые люди, но не буду сильно расстроен, если там не будет толпы. Очень хочу привезти его именно в мой дом, показать своей семье, самым близким друзьям. Людям, которые поддерживали меня на протяжении всей карьеры. Это самое главное для меня. Рад, что некоторые люди увидят эту большую штуку (Кубок Гагарина, — прим. ред.). Потому что она символизирует, какое это достижение — заполучить его. Хочу, чтобы люди пришли, посмотрели, сделали фото.

— Где планируешь его выставить, помимо собственного дома?

— Хочу взять его в Прагу, выставлю там. Может, некоторые журналисты захотят прийти и сделать фото, спросить о чем-то. Если люди придут, я буду очень рад. Потом поеду в родной город. Также выставим его в городе Марианске-Лазне, а закроем тур в Карловых Варах. Там у меня много друзей, с которыми начинал играть в хоккей. И, кстати, потом еще с друзьями съездим в Брно.

— В Чехии вообще много людей, которые знают о КХЛ и Кубке Гагарина?

— Те, кто занимается хоккеем и спортом, КХЛ, знают. Знают, какая это большая победа, когда выигрываешь здесь кубок. Если кто о нем не знает, то это скорее люди, не имеющие отношения к хоккею.