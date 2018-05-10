Альберт Яруллин: «Если «Ак Барс» нуждается в тебе, то это важнее места в сборной или карьеры в НХЛ»

Эксклюзивное интервью с лидером обороны казанских «барсов»

Альберт Яруллин — один из тех хоккеистов, которые прошли путь от детских школ «Ак Барса» до чемпионского кубка (и подводились к решению этой задачи не один год). К своему самому удачному сезону защитник подошел в роли игрока первой пятерки в паре с мастодонтом оборонного цеха российского хоккея Андреем Марковым. Корреспондент «Реального времени» пообщался с новоиспеченным обладателем Кубка Гагарина и узнал, по какой причине сборная России снова без «барсов», почему «Ак Барс» для него важнее национальной команды и клубов НХЛ и отчего Нурмагомедов никак не подерется с Фергюсоном. Об этом и многом другом — в эксклюзивном интервью хоккеиста.

«Отдохну немного, и снова за хоккей»

— Рассказывай, как лично отпраздновал чемпионство после общих гулянок.

— Вообще ничего не успел. Даже с папой не удалось увидеться. Нам сразу сказали, что мы уезжаем в сборную, и мы на следующий день уехали. Какой-то особенно праздничной атмосферы не было. И усталость накопилась, эмоциональное опустошение. Потом переключился уже на дела сборной. Да и болячки надо было залечивать.

— А как город праздновал, видел?

— Нет. Видел только, как Эмиль Гарипов убирается где-то в городе (смеется).

— Планы на отпуск?

— Залечить травму, чуть-чуть отдохнуть и начать готовиться к следующему сезону.

— То есть все время посвятишь только хоккею?

— Отдохнуть съезжу ненадолго, но потом сразу надо начинать готовиться.

«Сравним со смешанными единоборствами: если боец забирает пояс, он не считается чемпионом, пока не защитит титул. Естественно для нас будет мотивацией доказать, что это была не случайность». Фото Вадима Китаева / ak-bars.ru



«Не считаю, что после победы в КХЛ мы потеряем мотивацию. Пока боец титул не защитит, он не считается чемпионом»

— Какой фактор стал определяющим в победе над ЦСКА?

— Думаю, прежде всего командные действия. Мы действительно все были друг за друга. Постоянно общались. И, наверное, мы больше хотели победить.

— ЦСКА никак не может взять кубок. Желания-то и у них хоть отбавляй.

— Да, желания хватает, но это спорт. У них в составе много олимпийцев, и, может быть, они в Корее эмоции оставили. Как и в серии со СКА. Может, где-то не хватило.

— Все эксперты и болельщики отмечают очень организованную оборону «Ак Барса». Что такого делает с вами Билялетдинов?

— Опять же это командные действия. Мы друг другу на льду всегда подсказываем. Если ты что-то не так сделаешь, тебе тут же «подкрикнут», и становишься на нужное место. И через работу, конечно. Мы все игровые моменты нарабатываем, в том числе и дисциплину каждого игрока.

— Нет опасности, что «Ак Барс» в следующем сезоне не будет иметь мотивации, чтобы вновь идти к трофею?

— Я так не думаю. Сравним со смешанными единоборствами: если боец забирает пояс, он не считается чемпионом, пока не защитит титул. Естественно для нас будет мотивацией доказать, что это была не случайность.

«Каждый пацан мечтает поднять над головой Кубок Гагарина. Я не был исключением»

— Перед самым началом плей-офф тебя отцепляли от основного состава. Что это было? Дали время набраться сил перед решающими матчами или какая-то дисциплинарная мера?

— Да я вроде ничего такого не делал, чтобы меня наказывали. Это обычная практика, ведь состав у нас был не маленький. И наигрывать других игроков тоже важно. Я немало матчей сыграл в этом сезоне, так что дали другим наиграться. Это ротация.

«Естественно, у каждого мальчика есть мечта поднять над головой Кубок Гагарина, Кубок Стэнли или поехать на Олимпийские игры». Фото Вадима Китаева / ak-bars.ru



— Не было боязно за свое место в первом звене, когда Никита Лямкин хорошо себя показывал в связке с Марковым?

— Боязно не было. Наоборот, приятно смотреть, что игрок прогрессирует, и это идет на пользу команде. Здоровая конкуренция всегда идет на пользу команде.

— Когда в детстве смотрел победы «Ак Барса», представлял себе, что окажешься на месте этих людей?

— Конечно, это мечта каждого игрока. Но она набирает обороты постепенно: когда ты играешь «по детям», то мечтаешь попасть в сборную своего федерального округа. Эта мечта сбылась, дальше уже ставишь цель попасть в сборную России. Потом поехать на чемпионат мира в «своих годах», может, сыграть за команду постарше, и дальше — попасть в первую команду. Естественно, у каждого мальчика есть мечта поднять над головой Кубок Гагарина, Кубок Стэнли или поехать на Олимпийские игры.

«Если родной клуб нуждается в тебе, надо оставаться в нем. Даже если предлагают больше денег»

— Такой мощный качественный скачок Гарипова в плей-офф — это разовый выстрел или действительно новый уровень вратаря?

— Не думаю, что это разовый выстрел. Это плодотворная работа — его и тренеров. Когда Эмиля наигрывали, они всегда ему что-то говорили. Когда что-то не получалось, его порой много критиковали, и это его только подстегивало. И он доказал, что является топ-вратарем. Как за друга я за него очень рад.

— А рад, что он остался в «Ак Барсе»? Все-таки НХЛ — мечта большинства хоккеистов.

— Естественно, я рад. Это наш родной клуб, который сделал для нас многое, и мы благодарны ему за это. Я думаю, каждый воспитанник хочет играть в своем родном городе, при своих родных, болельщиках. Быть рядом с семьей, друзьями. Он сказал: «Я не могу представить себя в другой команде», и я его хорошо понимаю. Да, я играл в других командах (за «Атлант», — прим. ред.), но даже играя там, ты все равно продолжаешь следить и болеть за родной клуб.

— А как друг он тебе лично говорил, чего больше хочет? В НХЛ или остаться в «Ак Барсе»?

— Мы разговаривали на эту тему. Конечно, НХЛ — это здорово, но в приоритете всегда остается родная команда. Нет такого, что при любом приглашении мы сию же секунду сорвемся в НХЛ. Нужно обдуманно к этому подходить. А если твой клуб нуждается в тебе, то, конечно, лучше оставаться в родной команде.

«Не думаю, что это разовый выстрел. Это плодотворная работа — его и тренеров». Фото Вадима Китаева / ak-bars.ru



— А каковы твои планы? Допустим, если армейские клубы пригласят тебя, пообещав большую зарплату и место в сборной, ты подумаешь?



— Вообще, это неправильная ситуация, когда зовут под предлогом «тогда ты будешь попадать в сборную». Но у меня в приоритете будет все равно родной клуб. Даже за меньшие деньги.

— Почему никого из «Ак Барса»не взяли в сборную? Ткачева и Галиева «отцепили» под предлогом эмоциональной истощенности. Она действительно имела место?

— Тренерскому штабу виднее. Возможно, это и присутствовало. У нас каждый матч плей-офф — на скамейке, в раздевалке — проходил очень эмоционально. Когда выиграли последнюю игру, никакого особого куража не было — ребята были просто выжаты. Мы не успели даже отдохнуть, чтобы набраться сил и эмоций. Опять самолет, опять форма, опять на лед. Может, это и сыграло свою роль.

— И все-таки — все уже признали, что оборона «Ак Барса» безоговорочно лучшая в лиге, а в сборной нет ни тебя, ни Маркова, ни Лямкина с Мануховым. Ведь для игроков обороны не так важны эмоции — работой да «подчищай».

— Я даже не знаю, с чем это связано. И обсуждать тренерский выбор не могу. Но раз наша команда на чемпионате мира играет стабильно и побеждает… Если они выиграют ЧМ, значит, все сделали правильно. Так же и с Олимпиадой. Если они выиграли Олимпийские игры, значит, сделали все правильно. И неважно, какие там были составы — в истории победителем останется сборная России.

— У сборной России лучший старт на чемпионатах мира за последние десять лет. С чем это связано?

— С лучшим календарем (смеется). Я побывал в этой сборной, поварился. Мы работали, были и поражения. Но тренеры все равно говорили, что мы должны поступательно гнуть свою линию, перетерпеть и, главное, подвести себя к чемпионату мира. Значит, это получилось, раз они хорошо стартовали. Игра ведь у них идет!

«Если честно, да — одни и те же вопросы и ответы, врать не буду. «Как матч, как соперник, почему к «зеленому дерби» готовитесь сильнее, чем к другим?», хотя мы готовимся всегда одинаково». Фото Ленара Ахметова / ak-bars.ru



«Если делать перекрестный финал, какой смысл в конференциях»?

— Следишь за трансферным окном? На Востоке все серьезно. «Автомобилист» взрывает рынок. Да и «Торпедо» перевели на Восток. Похоже, в конференции будет жарко?

— Тем интереснее. Больше результативных и зрелищных матчей и для нас, и для болельщиков. А на трансферном рынке «Ак Барс» ведь никогда сразу не удивлял. Всегда велась постепенная работа.

— «Ак Барсу» нужно реальное усиление или главное сохранить чемпионский костяк?

— Конечно, если получится сохранить костяк — это очень здорово. Чем дольше игроки вместе, тем лучше друг друга понимают, слаженность игры выше.

— Как относишься к идее перекрестного плей-офф в КХЛ?

— Мне кажется, это ни к чему. Взять ту же НХЛ — этой лиге больше ста лет, и действуют они по той же схеме, по которой мы играем. Сейчас у нас есть два финала: в конференциях и общий. А если будет перекрестный плей-офф, то зачем тогда конференции? Пусть тогда 16 команд выходят и играют между собой.

— Уже несколько хоккеистов сборной России пожаловались на уровень российских хоккейных журналистов и их вопросы. А у тебя нет чувства пресыщения от однообразных вопросов?

— Я думаю, Зайцев все-таки адресовал это непосредственно Шевченко, а не всем журналистам. Причем в шуточной форме. Я в НХЛ не играл, не знаю, какие там вопросы задают. Зато привык к вопросам наших журналистов. И, если честно, да — одни и те же вопросы и ответы, врать не буду. «Как матч, как соперник, почему к «зеленому дерби» готовитесь сильнее, чем к другим?», хотя мы готовимся всегда одинаково. Да и не слишком часто я даю интервью, это больше к Вове [Ткачеву] вопрос. А с другой стороны, если это день игры, журналист же не станет задавать вопросы про семью или что ты сегодня ел на обед. И то, даже тут будет один и тот же ответ: макароны с курицей.

«Надо уж и Саше [Овечкину] дать шанс выиграть, хватит «пингвинам» пока. Потом еще выиграют». Фото Michael Miller / wikipedia.org



«Хватит Малкину кубков, пусть Саше даст шанс»

— Ты ведь следишь за НХЛ? Есть шанс у «Вашингтона» и Овечкина наконец-то преодолеть заколдованный второй раунд?

— «Питтсбург» действительно очень мощная команда. Но и «Вашингтон» хорош. Само собой, болею за «Кэпиталс», чтобы они наконец-то прошли этот раунд. Надеюсь, выиграют. (Интервью состоялось до окончания серии «Вашингтон» — «Питтсбург» (4-2), — прим. ред.)

— То есть ты больше за Овечкина переживаешь, чем за Малкина?

— Малкин вообще суперигрок, что-то невероятное там делает. Да и Кросби супер. Они показывают это на протяжении долгого времени. Два последних кубка выиграли. Надо уж и Саше [Овечкину] дать шанс выиграть, хватит «пингвинам» пока. Потом еще выиграют.

— Что происходит с «Виннипегом», который всегда были вечными аутсайдером? И в чем феномен «Вегаса»? Новая команда — и уже в финале конференции.

— Вот в том и плюс НХЛ, что такая команда, как «Виннипег», долго не попадала в плей-офф и вдруг стала действительно мощным коллективом, хотя состав-то сильно не поменялся. На драфте каких-то игроков взяли и так преобразились. А «Вегас» действительно удивляет. Команде дали не самых сильных игроков, хотя селекция сработала хорошо. Из звезд там только Нил [Джеймс] да Флери. А остальные игроки — каждый делает свою работу, отсюда и результат.

— А ты бы хотел, чтобы КХЛ тоже пришла к такой модели комплектования команд, когда важнее не деньги, а тактика и ум генеральных менеджеров, умеющих работать с обменами и на драфтах?

— Я не очень хорошо знаю эту систему. Но, повторю, НХЛ — это лига, которой больше ста лет, она корректировалась все время. Поживем — увидим, надеюсь, что и у нас будет так же интересно.

— Кто, по-твоему, возьмет Кубок Стэнли?

— Хочется, чтобы в финале конференции играли «Тампа» с «Вашингтоном» (так оно и вышло, — прим. ред.), а тот, кто победит в этой паре, пусть выиграет и Кубок.

«Действительно приятно, спасибо им за такую сумасшедшую поддержку. Их вклад в итоговую победу очень большой». Фото Вадима Китаева / ak-bars.ru



«Наши болельщики впечатлили во время плей-офф»

— Ты следишь за смешанными единоборствами. Ждешь боя Нурмагомедова с Коннором Макгрегором?

— Да это уже скорее шоу на публику. Я больше ждал боя Фергюсона с Хабибом.

— У них было целых четыре попытки подраться, но каждый раз бой срывался. Неужели они так боятся друг друга?

— Не думаю, что боятся. Это действительно напряжение. Они два лучших легковеса мира. Один показывает сумасшедшую доминацию (Хабиб) и невероятный рекорд, другой ведет приличную победную серию в UFC. И они оба хотят доказать. Но раз бой сорвался из-за какой-то травмы, другой раз сорвался — и ты уже можешь начать нервничать и получить травму.

— Что скажешь о поддержке казанских болельщиков?

— Наши болельщики в этом сезоне были просто лучшие в лиге. Даже играя в гостях, мы всегда слышали их поддержку. Когда играли в Москве с армейцами, местные фанаты начинали скандировать «ЦСКА», и тут же наши фанаты их перекрикивали своим «Ак Барс». Я даже на скамейке партнерам говорю: «Заметил, как наши болельщики работают?» Действительно приятно, спасибо им за такую сумасшедшую поддержку. Их вклад в итоговую победу очень большой.