«Никогда такого не было, и вот опять»: заслуженные дебоширы «Ак Барса» от Зарипова до Косова

Казанскому клубу пора начинать работать над сохранением имиджа и прекратить заминать «косяки» своих хоккеистов

«Никогда такого не было, и вот опять». Знаменитый «черномырдизм» как никакая другая фраза подходит к ситуации, которая сложилась после инцидента в ночь чествования «Ак Барса». Приключения Ярослава Косова за рулем такси тут же получили всероссийскую огласку, что, конечно же, для казанского клуба бесследно не прошло. И, кажется, пора уже что-то предпринимать, ведь если и на этот раз спустить все на тормозах, «барсы» рискуют получить сомнительную славу самого шебутного и скандального клуба КХЛ. Спортивная редакция «Реального времени» объясняет, чем грозит «Ак Барсу» очередной «дорожный инцидент» с участием его игрока, и вспоминает подобные истории в исполнении других казанских хоккеистов.

Пример Обухова ничему не научил

И ведь все идет к этому далеко не первый год. Болельщики «Ак Барса», которые поддерживают команду больше пяти лет, прекрасно помнят, что хоккеисты вообще не дураки выпить, а потом устроить «веселые истории» для республиканских и федеральных СМИ. Одним из первопроходцев в мир «скандалов, интриг, расследований» стал, возможно, главный антигерой казанской команды «в миру», но бывший на льду в те годы весьма полезным игроком — Дмитрий Обухов.

В 2011 году воспитанника татарстанского хоккея обвинили в изнасиловании Светланы Мамаковой, подруги его жены. Девушка обнародовала факт изнасилования лишь через месяц, поскольку, по ее словам, боялась, что хоккеист «замнет» дело. Обухов не отрицал факта интимной близости со Светланой, но настаивал, что все произошло по обоюдному согласию. Скандал постепенно утих, и хоккеист ожидаемо никакого наказания не понес.

Через некоторое (совсем небольшое) время уже другая девушка призналась, что подверглась насильственным действиям со стороны Обухова на одном из загородных кладбищ, куда он привез ее на своей машине, но сумела вырваться и сбежать.

В 2011 году Дмитрия Обухова обвинили в изнасиловании Светланы Мамаковой. Фото prokazan.ru



В октябре все того же 2011 года форвард в нетрезвом состоянии устроил гонки с полицией и был задержан. Обухов, по словам сотрудников ГИБДД, отказался проходить медицинское освидетельствование и пытался «решить дело» с инспекторами на месте. На Обухова завели два административных дела — за неподчинение сотрудникам ГИБДД и за вождение в нетрезвом виде.

Какие в итоге шаги предприняли в «Ак Барсе»? Руководство клуба выжидало до последнего, даже не пытаясь хоть как-то работать над сохранением собственной репутации, когда всплыли обвинения в изнасиловании. В клубе не делали никаких заявлений, а игрок продолжал выходить на лед как ни в чем не бывало, проведя за команду 16 стартовых матчей сезона 2011/2012.

Зашевелились в «Ак Барсе» лишь после инцидента с ГИБДД. Директор клуба Шамил Хуснутдинов заявил тогда, что Обухов в «Ак Барсе» больше играть не будет. Чем все в итоге закончилось, мы можем видеть сегодня. После годовой ссылки в нижнекамский «Нефтехимик» и магнитогорский «Металлург» нападающего вернули в «Ак Барс», он продолжил выступать в сетке с белым барсом уже в 2012 году и доиграл аж до чемпионского 2018-го.

Мало кто помнит, но дебоширом побывал и Данис Зарипов

Еще один громкий случай произошел летом того же года. Тогда за езду в нетрезвом виде лишили прав абсолютную звезду команды Даниса Зарипова. 31 июля 2011 года сотрудники ДПС остановили «Мерседес» неподалеку от его дома. По словам правоохранителей, автомобиль хоккеиста мотало из стороны в сторону. Зарипову тоже предложили пройти тест на алкоголь, и он тоже отказался.

В августе того же года в мировом суде было рассмотрено административное дело. Сам Зарипов на процесс не пришел, а отправил туда своего представителя, который сообщил, что его доверитель свою вину признает. Суд вынес решение — лишить спортсмена водительских прав на 18 месяцев.

Даниса Зарипова лишали водительских прав на 18 месяцев. Фото kazan.kp.ru



Более того, в годы расцвета звездной пары Зарипов — Морозов игроков частенько «застукивали» в ночных клубах Казани. В частности, в небезызвестном «51-м Штате». Фото ночных похождений звезд «Ак Барса» регулярно появлялись в соцсетях.

Пора прекратить заминать и замалчивать

Еще один серьезный репутационный удар «Ак Барс» получил в августе 2013 года, когда молодого форварда Артема Лукоянова, едва доросшего из игрока альметьевского «Нефтяника» до хоккеиста первой команды «Ак Барса», задержали в одном из ночных клубов родного Альметьевска.

Тогда Лукоянов вместе с другом устроил дебош — разборки с посетителями заведения во втором часу ночи, будучи по пояс голым. Работники клуба вызвали полицию, а когда та прибыла на место, по версии правоохранительных органов, «друзья» оказали сопротивление, нанесли увечья двум полицейским, одному из которых Лукоянов якобы ударил по голове (медики впоследствии констатировали у него черепно-мозговую травму). И даже пытались завладеть табельным оружием, из-за чего один из полицейских и был вынужден дважды выстрелить в воздух.

Дело тогда также постепенно затихло, и в итоге хоккеист «Ак Барса» и пострадавший полицейский каким-то образом решили пойти на «мировую», все обвинения с Лукоянова были сняты.

Случай Ярослава Косова здесь, к сожалению, не исключение из правил, а очередное подтверждение, что хоккеисты, получившие высокие контракты и выигравшие трофей, начинают терять связь с реальным миром. Вседозволенность и подростковое нахальство в этом случае становятся нормой поведения для игроков «Ак Барса» и не только (ведь свое первое лишение прав Косов получил еще в «Металлурге»).

Понятно, что клуб не может водить взрослых игроков за ручку, объяснять, что такое хорошо и что такое плохо, и тыкать их носом в наложенную «кучку». Тем более что в отпускное межсезонье каждый спортсмен волен делать что хочет. В конце концов, для регулирования правонарушений на дорогах или в ночных клубах есть гражданское и уголовное законодательство.

Что можно сделать?

Но в то же время, для любой спортивной организации, которая позиционирует себя как «чистая» и положительная, как пример для детей, важно оперативно предпринимать шаги, чтобы негативный фон никак на нее не накладывался. Лучшая (и в плане маркетинга и организации тоже) хоккейная лига и здесь служит образцом для подражания. В НХЛ репутация франшизы стоит если не на первом месте, то уж точно в приоритетах.

Чаще всего тех хоккеистов НХЛ, которых задерживают в пьяном виде, отправляют на лечение, либо просто расстаются с ними. Так было, например, с экс-игроком «Сан-Хосе», «Рейнджерс», «Флориды» и «Колорадо» латышским защитником Сандисом Озолиньшем. 2 мая 2006 года он был арестован за вождение автомобиля в нетрезвом виде, а впоследствии проходил лечение от алкогольной зависимости. Лишь тяжелая реабилитация и сложные индивидуальные тренировки, включавшие в себя даже практику триатлона, помогли ему вернуться в НХЛ.

Еще одним ярким примерном является известный канадский тафгай Джон Кордик, который, будучи игроком «Вашингтона», из-за своих пьянок был в добровольно-принудительном порядке отправлен на лечение в клинику анонимных алкоголиков. Хоккеист говорил, что очень хочет излечиться и прикладывает к этому все усилия, но на деле сбегал в местные бары. Вскоре «столичные» просто избавились от хоккеиста. За «Вашингтон» Джон провел лишь 7 матчей.

Сандис Озолиньш был арестован за вождение автомобиля в нетрезвом виде, а впоследствии проходил лечение от алкогольной зависимости. Фото nhl.com



В НХЛ с дебоширами не церемонятся

Впрочем, есть и примеры куда ближе к российскому хоккею. Из последнего можно припомнить, как именно закончилась заокеанская карьера капитана и защитника «Авангарда» (экс-«барса») Евгения Медведева. Когда в апреле 2016 года он был задержан пьяным за рулем, его тогдашний клуб «Филадельфия» чуть ли не на следующий день объявил, что продлевать контракт с защитником не будет.

Другой случай, когда после серьезного проступка клуб Национальной хоккейной лиги не церемонился со своим хоккеистом. Российский защитник Вячеслав Войнов был обвинен в домашнем насилии, и его «Лос-Анджелес» просто-напросто дистанцировался от игрока, который как минимум принес «королям» один Кубок Стэнли, предоставив ему возможность самому решать вопросы с законом. Более того, НХЛ как лига и вовсе запретила Войнову тренироваться вместе с командой, пока шел судебный процесс.

И что мы видим сегодня? Войнов не просто не выразил недовольство своим клубом, но и по прошествии 3 лет в КХЛ хочет вернуться в стан «королей». Вот что значит четкая и ясная всем (в том числе и самому провинившемуся хоккеисту) позиция той организации, для которой действительно важна репутация. Может быть и «Ак Барсу» пора взяться за дело? Первый трехкратный обладатель Кубка Гагарина все-таки.

«Ситуация (с вождением такси в нетрезвом виде) на переговоры с Косовым никак не влияет», — говорит Рафик Якубов. Фото ak-bars.ru

Что уже сделал «Ак Барс»? Фактически ничего

Но вернемся к Ярославу Косову. Менеджмент казанского клуба сделал внушительную паузу длиной в несколько дней, чтобы огорошить общественность заявлением генерального менеджера Рафика Якубова.

— Мы ему [Косову] сделали предложение, но человек хочет уехать во «Флориду». Вопрос может решиться на этой неделе. Та ситуация (с вождением такси в нетрезвом виде) на переговоры с ним никак не влияет. Хотя мы не одобряем его поступок, это очень нехорошо, — заявил Якубов ТАСС.